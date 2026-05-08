Kvaratskhelia ke Bayern Munich? CEO mengonfirmasi ketertarikannya pada adik Khvicha-bintang PSG-yang "berbakat" setelah kunjungan pemain berusia 16 tahun itu ke akademi muda

Bayern Munich secara resmi mengonfirmasi ketertarikannya pada Tornike Kvaratskhelia, adik kandung dari bintang Paris Saint-Germain, Khvicha. Pemain muda berusia 16 tahun asal Dinamo Tbilisi ini baru-baru ini mengunjungi kompleks latihan klub raksasa Jerman tersebut untuk memamerkan kemampuannya di hadapan staf pelatih klub.

  • Bayern mengonfirmasi ketertarikannya setelah penyerang remaja itu mengikuti sesi latihan di klub

    Die Roten telah mengonfirmasi bahwa mereka sedang memantau Tornike, adik laki-laki berusia remaja dari penyerang PSG, Khvicha. Pemain berusia 16 tahun itu baru-baru ini mengikuti sesi latihan bersama juara Bundesliga di akademi muda mereka di Munich. Direktur olahraga Freund mengungkapkan bahwa pemain muda tersebut ikut serta dalam sesi latihan di fasilitas Campus klub, karena Bayern sedang mengevaluasi sang penyerang sambil terus mencari bakat-bakat baru dari Eropa Timur. Kunjungan tersebut juga mencakup pertemuan perkenalan di Munich, seiring upaya klub untuk mengevaluasi potensinya dan perkembangan masa depannya.

  • CHRISTOPH FREUND BAYERN MÜNCHEN Getty Images

    Freund memuji potensi pemain muda tersebut

    Freund mengonfirmasi uji coba tersebut dalam konferensi pers menjelang pertandingan Bundesliga Bayern melawan Wolfsburg dan mengakui kemampuan sang remaja, sekaligus meminta agar tidak terburu-buru membandingkannya dengan kakaknya.

    “Ya, kakaknya [Khvicha] pernah berlatih bersama kami di kampus kami; dia memiliki bakat. Apakah dia sebagus kakaknya, itu terlalu dini untuk dikatakan. Tapi dia adalah pemain berbakat, dan kita akan lihat bagaimana perkembangannya,” kata Freund, seperti dilansir Sport.

  • Kesan awal yang kuat, namun hambatan regulasi masih ada

    Menurut laporan, Tornike meninggalkan kesan yang kuat selama masa-masa di akademi Bayern. Ia dilaporkan bermain dalam pertandingan persahabatan untuk tim U-17 klub tersebut melawan tim pilihan Global Academy yang dilatih oleh legenda klub Klaus Augenthaler. Tim muda Bayern memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, di mana remaja tersebut dikabarkan mencetak salah satu gol dan menonjol berkat kemampuan teknisnya.

    Kunjungan ini terjadi tak lama setelah pencapaian penting lainnya dalam kariernya, karena ia baru-baru ini masuk dalam skuad senior Dinamo Tbilisi untuk pertama kalinya. Meskipun minat terhadapnya semakin besar, kepindahannya ke Bayern tidak bisa langsung terjadi. Sebagai pemain non-Uni Eropa, peraturan FIFA melarangnya untuk secara resmi bergabung dengan klub Jerman tersebut hingga ia berusia 18 tahun.

  • Bayern sedang menjajaki opsi yang mungkin hingga pemain tersebut memenuhi syarat usia

    Bayern kini harus memikirkan cara mengelola jeda dua tahun sebelum Tornike memenuhi syarat untuk pindah secara permanen. Salah satu opsi yang sedang dibahas adalah kesepakatan peminjaman dengan klub mitra dalam jaringan kerja sama Bayern. Langkah tersebut dapat memungkinkan sang remaja untuk terus berkembang di Eropa sambil tetap berada dalam pantauan departemen pemandu bakat Bayern.


