Menurut laporan, Tornike meninggalkan kesan yang kuat selama masa-masa di akademi Bayern. Ia dilaporkan bermain dalam pertandingan persahabatan untuk tim U-17 klub tersebut melawan tim pilihan Global Academy yang dilatih oleh legenda klub Klaus Augenthaler. Tim muda Bayern memenangkan pertandingan dengan skor 3-0, di mana remaja tersebut dikabarkan mencetak salah satu gol dan menonjol berkat kemampuan teknisnya.

Kunjungan ini terjadi tak lama setelah pencapaian penting lainnya dalam kariernya, karena ia baru-baru ini masuk dalam skuad senior Dinamo Tbilisi untuk pertama kalinya. Meskipun minat terhadapnya semakin besar, kepindahannya ke Bayern tidak bisa langsung terjadi. Sebagai pemain non-Uni Eropa, peraturan FIFA melarangnya untuk secara resmi bergabung dengan klub Jerman tersebut hingga ia berusia 18 tahun.