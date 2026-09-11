'Kvaratskhelia berikutnya!' - Arsenal kalahkan Liverpool dan Juventus untuk merekrut wonderkid Georgia

Arsenal telah merampungkan perekrutan prospek asal Georgia Andria Bartishvili, memberi departemen pencari bakat mereka satu lagi keberhasilan besar dalam rekrutmen. Pemain berusia 17 tahun itu telah menandatangani kesepakatan prakontrak dengan raksasa London utara tersebut, dengan perjanjian itu membuatnya resmi pindah pada Juli.

Di kalangan pencari bakat, ia banyak dijuluki sebagai 'Kvaratskhelia berikutnya', dan remaja itu memang kerap dibandingkan secara langsung dengan kompatriot ternamanya, Khvicha Kvaratskhelia. Dikenal karena fleksibilitas teknisnya, Bartishvili menawarkan kedalaman yang mengesankan di lini serang, dengan bermain sangat efektif baik sebagai gelandang serang maupun melebar di sayap.