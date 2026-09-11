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'Kvaratskhelia berikutnya!' - Arsenal kalahkan Liverpool dan Juventus untuk merekrut wonderkid Georgia
Arsenal menangi persaingan untuk sensasi asal Georgia
Arsenal telah merampungkan perekrutan prospek asal Georgia Andria Bartishvili, memberi departemen pencari bakat mereka satu lagi keberhasilan besar dalam rekrutmen. Pemain berusia 17 tahun itu telah menandatangani kesepakatan prakontrak dengan raksasa London utara tersebut, dengan perjanjian itu membuatnya resmi pindah pada Juli.
Di kalangan pencari bakat, ia banyak dijuluki sebagai 'Kvaratskhelia berikutnya', dan remaja itu memang kerap dibandingkan secara langsung dengan kompatriot ternamanya, Khvicha Kvaratskhelia. Dikenal karena fleksibilitas teknisnya, Bartishvili menawarkan kedalaman yang mengesankan di lini serang, dengan bermain sangat efektif baik sebagai gelandang serang maupun melebar di sayap.
- AFP
Bartishvili bersinar di panggung Eropa
Saat ini tengah berkembang pesat sebagai pemain pinjaman di klub kasta tertinggi Georgia, Iberia 1999, remaja itu mempercepat pertumbuhannya dengan bermain satu divisi di atas klub induknya, Kolkheti 1913. Masa peminjamannya yang impresif itu sudah menghasilkan tonggak penting dalam karier mudanya, ketika ia mencetak gol profesional senior pertamanya saat melawan Gagra pada Mei lalu.
Penampilan impresifnya di Georgia tidak luput dari perhatian klub-klub elite Eropa. Juventus dan Liverpool sama-sama disebut memiliki minat serius kepada sang pemain, sembari memantau perkembangannya dengan saksama sepanjang satu tahun terakhir. Namun, presentasi Arsenal dan rekam jejak terbaru mereka dalam mengintegrasikan pemain muda ke tim senior terbukti menjadi faktor penentu, yang pada akhirnya membuat mereka berhasil mengamankan jasanya untuk masa depan dan mengalahkan para rival domestik maupun Eropa dalam perburuan tanda tangannya.
Silsilah internasional dan perkembangan Hale End
Di panggung internasional, Bartishvili telah menjadi andalan di berbagai level tim muda Georgia, mewakili negaranya mulai dari level U-16 hingga U-21. Paparan terhadap sepak bola internasional itu membuatnya siap menghadapi tuntutan fisik dan taktis permainan Inggris, sekaligus menjadikannya tambahan berprofil tinggi terbaru di Hale End di tengah upaya agresif Arsenal merekrut pemain untuk akademi mereka.
Perekrutan winger Georgia itu mengikuti periode sibuk dalam rekrutmen akademi Arsenal. Baru pada awal pekan ini, Arsenal mengumumkan kedatangan prospek 40 gol Mylo Bernard dari Crystal Palace. Strategi klub itu jelas: mengidentifikasi dan mengamankan talenta remaja terbaik di seluruh Eropa dan Britania Raya untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang serta kualitas dalam skuad, sembari membangun jalur dari level pemain muda langsung ke rencana tim utama Arteta.
- Getty Images Sport
Langkah agresif Arsenal dalam merekrut pemain akademi
Bursa transfer musim panas menghadirkan gelombang aktivitas di markas latihan London Colney. Awal bulan ini, klub berhasil membujuk duo Manchester United James Scanlon dan Habeeb Ogunneye meninggalkan Old Trafford, sebuah langkah yang mengirimkan gelombang kejutan di jalur akademi.
Lebih banyak wajah baru datang dari berbagai penjuru liga sepak bola dan luar itu, dengan Igor Tyjon bergabung dari Blackburn Rovers, Axel Donczew datang dari Cardiff City, dan Phoenix Blayney direkrut dari klub Irlandia Utara, Larne. Perekrutan ini belum menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan kesepakatan pra-kontrak sudah terjalin bagi duo kembar Ekuador yang sangat dihargai, Edwin dan Holger Quintero, untuk bergabung pada Agustus mendatang.
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