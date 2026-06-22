Kutukan Harry Kane telah dihilangkan! Paranormal terkenal Uri Geller berjanji bahwa 'getaran positif' akan mengalahkan sihir voodoo dukun Ghana terhadap striker Inggris tersebut

Pertandingan penyisihan grup Piala Dunia yang sangat dinantikan antara Inggris dan Ghana telah terganggu oleh pernyataan aneh dari dukun spiritual Nana Kwaku Bonsam. Dukun yang terkenal itu secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang berupaya menghentikan performa mencetak gol Kane sepenuhnya selama pertandingan di Massachusetts.

"Saya sedang mengincar Harry Kane," kata Bonsam kepada para wartawan, sambil menambahkan: "Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup agar dia tidak bisa mencetak gol saat melawan negara saya. Saya akan melakukan tugas saya agar hal ini dapat membantu Ghana."