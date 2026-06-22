Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Kutukan Harry Kane telah dihilangkan! Paranormal terkenal Uri Geller berjanji bahwa 'getaran positif' akan mengalahkan sihir voodoo dukun Ghana terhadap striker Inggris tersebut
Seorang paranormal asal Ghana mengincar Kane
Pertandingan penyisihan grup Piala Dunia yang sangat dinantikan antara Inggris dan Ghana telah terganggu oleh pernyataan aneh dari dukun spiritual Nana Kwaku Bonsam. Dukun yang terkenal itu secara terbuka menyatakan bahwa ia sedang berupaya menghentikan performa mencetak gol Kane sepenuhnya selama pertandingan di Massachusetts.
"Saya sedang mengincar Harry Kane," kata Bonsam kepada para wartawan, sambil menambahkan: "Saya tidak berharap dia mengalami cedera serius. Cukup agar dia tidak bisa mencetak gol saat melawan negara saya. Saya akan melakukan tugas saya agar hal ini dapat membantu Ghana."
- AFP
Geller bertekad untuk melawan medan energi negatif
Paranormal TV Uri Geller langsung melancarkan serangan balasan untuk melindungi kapten timnas Inggris itu dari gangguan spiritual apa pun. Geller menyatakan keyakinan penuh pada kemampuannya sendiri untuk melindungi Kane, dengan mengutip pengalaman luasnya di masa lalu saat bekerja sama dengan dukun di Afrika Selatan.
Saat berbicara kepada Daily Star mengenai strateginya untuk campur tangan, Geller menegaskan: "Saya akan menggagalkannya; saya bisa melakukannya," tegas Geller sambil menjelaskan strateginya untuk campur tangan sebelum kick-off. "Sebelum pertandingan, saya akan mengirimkan getaran. Saya akan mengaktifkan seluruh kekuatan saya, seluruh energi saya, dan seluruh pengetahuan saya untuk menghentikan getaran negatif tersebut agar tidak mengenai Harry Kane."
Persamaan ilmiah yang digunakan untuk membenarkan mekanisme pertahanan psikologis
Geller memanfaatkan terobosan ilmiah terkenal Albert Einstein untuk menjelaskan mekanisme di balik sistem pertahanan spiritualnya. Ilusionis tersebut menjelaskan sebuah ritual khusus yang melibatkan pencetakan foto Kane dan dukun tersebut, serta menandai huruf 'X' di atas sosok spiritualis lawan untuk memblokir pengaruhnya.
"Albert Einstein menemukan persamaan ilmiah yang luar biasa; ia menulis E = MC²," jelas Geller untuk mendukung metodenya. "Einstein membuktikan bahwa segala sesuatu di alam semesta terbuat dari energi. Energi tidak dapat dihentikan, energi bergetar, dan kita semua adalah makhluk energi."
- Getty Images Sport
Tiga Singa memburu tiket ke babak gugur
Gangguan aneh di luar lapangan ini muncul saat Inggris berupaya mempertahankan awal yang sempurna di turnamen ini dan memastikan lolos ke babak 32 besar melawan Ghana, menyusul kemenangan pembuka yang mengesankan atas Kroasia. Kane memasuki pertandingan dalam kondisi prima setelah mencetak dua gol penting dalam kemenangan 4-2 yang menandai awal kampanye mereka.
Kane bertekad mempertahankan performa apiknya saat menghadapi Ghana dan menambah jumlah golnya di Piala Dunia ini, setelah total golnya di turnamen ini mencapai 10 gol, menyamai rekor lama Gary Lineker sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Inggris dalam sejarah Piala Dunia. Kini, sang penyerang memiliki peluang emas untuk melampaui Lineker dan merebut rekor tersebut sepenuhnya.