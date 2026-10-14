Kutipan Roma vs Real Madrid: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick, dan Federico Valverde soal kemenangan 4-3 di Liga Champions

Real Madrid menuntaskan kebangkitan luar biasa di Liga Champions di Stadio Olimpico. Tiga gol dalam delapan menit terakhir yang menegangkan memastikan kemenangan 4-3 atas Roma. Menghadapi mantan klubnya, Jose Mourinho menyaksikan timnya tertinggal 3-1 setelah Donyell Malen mencetak dua gol dan Marten de Roon mencetak gol pembuka.

Kylian Mbappe mencetak gol dalam penampilannya yang ke-100 di Liga Champions sebelum drama pada menit-menit akhir terjadi.

Arda Guler mengirimkan tiga bola mati berturut-turut yang membantu Carlos Espi, Endrick yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, dan Antonio Rudiger, mantan bek Roma, membalikkan keadaan.