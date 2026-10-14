AFP
Diterjemahkan oleh
Kutipan Roma vs Real Madrid: Jose Mourinho, Antonio Rudiger, Endrick, dan Federico Valverde soal kemenangan 4-3 di Liga Champions
Real Madrid bangkit secara sensasional pada menit-menit akhir di kompetisi Eropa
Real Madrid menuntaskan kebangkitan luar biasa di Liga Champions di Stadio Olimpico. Tiga gol dalam delapan menit terakhir yang menegangkan memastikan kemenangan 4-3 atas Roma. Menghadapi mantan klubnya, Jose Mourinho menyaksikan timnya tertinggal 3-1 setelah Donyell Malen mencetak dua gol dan Marten de Roon mencetak gol pembuka.
Kylian Mbappe mencetak gol dalam penampilannya yang ke-100 di Liga Champions sebelum drama pada menit-menit akhir terjadi.
Arda Guler mengirimkan tiga bola mati berturut-turut yang membantu Carlos Espi, Endrick yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan, dan Antonio Rudiger, mantan bek Roma, membalikkan keadaan.
- AFP
Mourinho menjelaskan perubahan taktik dan memuji kontribusi Endrick
Berbicara seusai kemenangan dramatis itu, Mourinho mengakui timnya sempat melalui periode sulit sebelum Roma kelelahan. "Rasanya seperti ada dua pertandingan dalam satu laga: saat Roma unggul dalam segala aspek, lalu 20 menit terakhir ketika Real Madrid tak terbendung," kata Mourinho.
"Saat skor 3-1, semua orang mengira kami sudah habis, tetapi pada akhirnya merekalah yang kelelahan."
Memuji penyerang remaja Endrick, Mourinho menambahkan: "Saya tahu bakat yang dia miliki. Para bek Roma sudah kelelahan dan tidak bisa menghentikannya."
Endrick sendiri mengakui: "Saya masih merasakan luapan emosi. Saya tidak menyangka akan masuk begitu cepat, tetapi saya ingin membantu tim saya."
Rudiger dan Espi tanggapi aksi heroik lewat gol pada menit-menit akhir
Mantan bek Roma Rudiger mengaku merasakan emosi campur aduk setelah mencetak gol kemenangan lewat tendangan voli pada menit ke-89. "Saya senang bisa mencetak gol kemenangan. Tentu saja, rasanya manis sekaligus pahit, tetapi begitulah sepakbola," ungkap Rudiger. "Roma akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya."
"Cara kami bangkit dan berjuang hingga akhir adalah cara kami seharusnya bermain: dengan tekad lebih besar, keberanian lebih besar, dan keyakinan lebih kuat."
Penyerang muda Espi menambahkan: "Bersitegang! Benar-benar gila! Kami berjuang bersama untuk meraih kemenangan. Seiring berjalannya waktu, kami merasa semakin dekat."
- Italy Photo Press
Valverde soroti karakter skuad di tengah pelajaran berat
Gelandang Federico Valverde memuji ketangguhan skuadnya, sembari mengakui masih ada hal yang perlu diperbaiki. "Sebagai pemain, saya bangga," kata Valverde. "Namun, jika kami menjalankan tugas dengan baik sejak awal, pertandingan ini tentu tidak akan serumit itu."
"Kami melakukan kesalahan sendiri, tetapi berhasil membalikkan keadaan. Para pemain yang masuk dan membawa perubahan patut mendapat pujian."
Kemenangan ini menjadi yang kedua bagi Real Madrid di fase liga Liga Champions, menjelang pertandingan mereka berikutnya di kompetisi Eropa.
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