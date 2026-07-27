Revolusi Italia. Setelah penolakan Guardiola dan keputusan meninggalkan opsi Pirlo, yang dinilai bersalah karena memiliki kesepakatan komersial dengan sebuah perusahaan taruhan Rusia, Malagò memutuskan beralih ke nama besar, sosok berpengalaman, yang sudah pernah menangani Timnas Italia: Roberto Mancini. Menurut laporan Sky Sport, mantan pemain Italia itu berada di posisi terdepan mengungguli Antonio Conte, kandidat lain untuk menjadi pelatih tim nasional setelah kegagalan Piala Dunia bersama Gattuso. Keputusan akan diambil antara malam ini dan besok, Thiago Motta dan Andrea Pirlo kini sudah keluar dari persaingan, ditolak karena alasan yang berbeda.
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Kursi pelatih timnas Italia: Roberto Mancini unggul atas Antonio Conte. Tidak untuk Motta dan Pirlo
PERPISAHAN MALDINI DAN LEONARDO
Mancini dan Conte adalah dua nama yang tak pernah dipertimbangkan oleh direktur teknis Maldini dan penasihat Leonardo, yang sejak awal selalu menginginkan profil berbeda. Menolak pilihan Malagò, mereka memutuskan untuk mundur. Kepada mereka diberikan tugas untuk merestrukturisasi sistem sepak bola Italia dan menentukan pelatih tim nasional yang baru, tetapi mereka tidak diberi keleluasaan penuh. Masa tugas mereka hanya berlangsung 16 hari. Keduanya - menurut Sky Sport - mengundurkan diri. Untuk peran direktur teknis, kini Giorgio Chiellini berada di posisi terdepan.
PELUANG CONTE DAN MALDINI
Conte adalah nama yang didukung klub-klub Serie A, yang siap ikut berkontribusi secara finansial untuk memenuhi permintaan mantan Napoli tersebut. Kontrak empat tahun sudah disiapkan, hingga Piala Dunia 2030. Mantan Juventus dan Inter itu, yang sudah pernah menangani Timnas Italia antara 2014 dan 2016 (kalah adu penalti di perempat final Piala Eropa melawan Jerman), pada awal April telah mengajukan pencalonannya: "Kalau saya menjadi presiden federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri".
Mancini, sahabat dekat Malagò, telah mengakui kesalahannya setelah meninggalkan Italia untuk Arab Saudi lebih dulu lalu Qatar. Ia memimpikan kepulangan dan siap menjalani proyek jangka panjang.
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