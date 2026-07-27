Conte adalah nama yang didukung klub-klub Serie A, yang siap ikut berkontribusi secara finansial untuk memenuhi permintaan mantan Napoli tersebut. Kontrak empat tahun sudah disiapkan, hingga Piala Dunia 2030. Mantan Juventus dan Inter itu, yang sudah pernah menangani Timnas Italia antara 2014 dan 2016 (kalah adu penalti di perempat final Piala Eropa melawan Jerman), pada awal April telah mengajukan pencalonannya: "Kalau saya menjadi presiden federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri".





Mancini, sahabat dekat Malagò, telah mengakui kesalahannya setelah meninggalkan Italia untuk Arab Saudi lebih dulu lalu Qatar. Ia memimpikan kepulangan dan siap menjalani proyek jangka panjang.