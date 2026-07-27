Conte adalah nama yang didukung klub-klub Serie A, yang siap berkontribusi secara finansial untuk memenuhi permintaan eks Napoli tersebut. Kontrak empat tahun sudah disiapkan, hingga Piala Dunia 2030. Eks Juventus dan Inter itu, yang sudah pernah menangani Timnas Italia antara 2014 dan 2016 (kalah adu penalti di perempat final Euro melawan Jerman), pada awal April telah mengajukan pencalonannya: "Jika saya menjadi presiden federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri". Dia ingin kembali ke Timnas Italia, ingin menuntaskan sebuah lingkaran.





Mancini, sahabat dekat Malagò, telah mengakui kesalahannya setelah meninggalkan Italia demi uang Arab Saudi lebih dulu dan kemudian Qatar. Dia memimpikan kepulangan dan siap memeluk proyek jangka panjang. Bersama Timnas Italia, dia memenangkan Euro 2021 dan gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar (kalah di semifinal play-off melawan Makedonia Utara).