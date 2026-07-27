Revolusi Italia. Setelah penolakan Guardiola dan keputusan untuk meninggalkan opsi Pirlo, yang dinilai bersalah karena memiliki kesepakatan komersial dengan sebuah perusahaan taruhan Rusia, Malagò memutuskan untuk beralih ke nama besar, sosok yang sangat berpengalaman, yang sudah pernah menangani Timnas Italia: Roberto Mancini. Menurut laporan Sky Sport, mantan pemain Italia itu berada di posisi terdepan dibanding Antonio Conte, kandidat lain untuk menjadi pelatih tim nasional setelah kegagalan di Piala Dunia bersama Gattuso. Namun, persentasenya bisa berubah dalam beberapa jam ke depan. Keputusan akan diambil antara malam ini dan besok, Thiago Motta dan Andrea Pirlo kini sudah tidak lagi masuk dalam persaingan, ditolak karena alasan yang berbeda.
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Kursi pelatih Timnas Italia: Roberto Mancini lebih unggul atas Antonio Conte. Tidak untuk Motta dan Pirlo
Selamat tinggal Maldini dan Leonardo
Mancini dan Conte adalah dua nama yang tak pernah dipertimbangkan oleh direktur teknik Maldini dan penasihat Leonardo, yang sejak awal selalu menginginkan profil berbeda. Menentang pilihan Malagò, mereka memutuskan untuk mundur. Kepada mereka diberikan tugas untuk merestrukturisasi sistem sepak bola Italia dan menunjuk pelatih kepala baru, tetapi mereka tak pernah diberi kebebasan penuh. Masa tugas mereka hanya berlangsung 16 hari. Keduanya mengundurkan diri. Untuk peran direktur teknik, kini Giorgio Chiellini berada di posisi terdepan, saat ini menjabat sebagai Chief Club Affairs Officer Juventus.
Peluang Conte dan Maldini
Conte adalah nama yang didukung klub-klub Serie A, yang siap berkontribusi secara finansial untuk memenuhi permintaan eks Napoli tersebut. Kontrak empat tahun sudah disiapkan, hingga Piala Dunia 2030. Eks Juventus dan Inter itu, yang sudah pernah menangani Timnas Italia antara 2014 dan 2016 (kalah adu penalti di perempat final Euro melawan Jerman), pada awal April telah mengajukan pencalonannya: "Jika saya menjadi presiden federasi, saya akan mempertimbangkan diri saya sendiri". Dia ingin kembali ke Timnas Italia, ingin menuntaskan sebuah lingkaran.
Mancini, sahabat dekat Malagò, telah mengakui kesalahannya setelah meninggalkan Italia demi uang Arab Saudi lebih dulu dan kemudian Qatar. Dia memimpikan kepulangan dan siap memeluk proyek jangka panjang. Bersama Timnas Italia, dia memenangkan Euro 2021 dan gagal lolos ke Piala Dunia di Qatar (kalah di semifinal play-off melawan Makedonia Utara).
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