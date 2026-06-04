Kurangnya komitmen, rumor yang tak kunjung reda, dan pernyataan yang sarat makna! Bagi Ole Book, BVB mungkin akan segera menghadapi masalah transfer terbesar musim panas ini

Pernyataan-pernyataan ini tentu saja membuka banyak ruang untuk interpretasi. Jika dilihat dari sudut pandang motivasi intrinsik seorang atlet profesional, Guirassy tidak mengatakan hal yang luar biasa. Sebab, tidak mengherankan jika pemain berusia 30 tahun ini—seperti halnya sebagian besar rekan setimnya di BVB—tidak terlalu bersemangat atas keberhasilan meraih posisi runner-up dengan meyakinkan.

Namun, Guirassy telah dikaitkan dengan rumor transfer yang terus-menerus selama berbulan-bulan, yang belakangan ini semakin sering muncul. Hal ini sudah terjadi pada musim panas lalu, ketika pemain asal Guinea ini mencetak 38 gol dan sembilan assist pada tahun pertamanya di Dortmund, termasuk di Piala Dunia Antarklub, serta menjadi top skor Liga Champions.

Saat itu terungkap bahwa Guirassy memiliki klausul dalam kontraknya yang berlaku hingga 2028, yang memungkinkannya bergabung dengan sejumlah klub papan atas dengan biaya transfer tetap sebesar 40 juta euro. Namun, tidak ada klub papan atas seperti Real Madrid atau Manchester City yang menunjukkan minat—hingga saat ini.