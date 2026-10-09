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Kurang yakin pada Viktor Gyokeres? Mengapa Arsenal lebih memilih Kai Havertz sebagai false nine saat mantan striker The Gunners membahas tawaran transfer di masa depan untuk pencetak gol lain
Gyokeres melewati 20 gol pada musim juara Premier League
Penyerang Swedia Gyokeres, setelah mencatatkan angka gol yang produktif bersama raksasa Portugal Sporting, mengamankan kepindahan ke London utara pada 2025 sebagai bagian dari paket yang pada akhirnya bisa bernilai £64 juta ($85 juta).
Ketiadaan sosok No.9 yang produktif, di mata sebagian pihak, sempat menahan langkah Arsenal dalam perburuan trofi di level domestik maupun internasional. Tim asuhan Mikel Arteta akhirnya mampu melewati batas itu pada 2025-26 ketika meraih gelar Premier League, sekaligus mengakhiri penantian 22 tahun di ajang tersebut.
Gyokeres jelas membantu upaya itu, serta laju ke final Liga Champions, tetapi belum benar-benar meyakinkan dan terpaksa menerima peran sebagai pemain pengganti berdampak pada awal kampanye berikutnya.
Penyerang internasional Jerman Havertz dimainkan di lini depan, meski lebih merupakan penyerang yang bermain lebih ke dalam, dengan mantan bintang Chelsea itu dianggap lebih cocok untuk sistem Arteta, di mana bola jarang langsung dikirim jauh ke depan atau dialirkan ke sepertiga akhir lebih awal.
- Getty
Apakah Havertz sosok yang paling cocok untuk sistem taktis Arteta di Arsenal?
Saat ditanya apakah ia menyukai pendekatan false nine, dan apakah kegemaran Arsenal terhadap hal itu mengisyaratkan kurangnya kepercayaan kepada Gyokeres, mantan penyerang Arsenal Dickov, yang berbicara bekerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang bagus. Awalnya, tidak. Saya merasa Arsenal dalam beberapa tahun terakhir, dan saya rasa banyak orang juga berpikiran sama, kehilangan sosok nomor sembilan murni, sosok yang bisa memberi Anda gol.
“Sejujurnya, ini mungkin bertentangan dengan pernyataan saya sendiri, Gyokeres mencetak 20 gol musim lalu. Tetapi saya selalu merasa nomor sembilan murni itu hilang, dan sulit untuk mengatakan bahwa Anda ingin mendapatkan [Erling] Haaland, atau Anda ingin mendapatkan [Harry] Kane, atau Anda ingin mendapatkan [Alexander] Isak, karena tidak banyak pemain seperti mereka di luar sana yang bisa Anda datangkan.
“Tetapi ketika Havertz memainkan peran itu, saya pikir dia cocok dengan Arsenal dalam cara mereka bermain. Dan saya pikir dia memulai musim ini dengan sangat, sangat baik. Sebagai false nine, dia kuat, dia bisa menahan bola, pergerakannya sangat cerdas, yang menurut saya memungkinkan Anda memaksimalkan pemain-pemain di sekelilingnya, Anda benar-benar tahu bagaimana melindungi [Eberechi] Ezes Anda, [Bukayo] Sakas Anda. Saya pikir dia sangat penting untuk itu, dan mungkin untuk cara Mikel ingin bermain.
“Jika yang saya dengar benar, yaitu Havertz mengalami cedera saat tugas internasional, lalu Anda melihat Gyokeres yang mencetak empat gol dalam empat pertandingan untuk Swedia, ini bisa menjadi peluang fantastis baginya untuk kembali.
“Kepercayaan dirinya akan sangat tinggi untuk kembali ke tim dan mungkin merasa seolah dia punya sesuatu yang harus dibuktikan. Saat Anda percaya diri sebagai seorang striker, dan Anda merasa punya sesuatu yang harus dibuktikan, Anda bisa sangat berbahaya.”
Akankah Arsenal kembali mengeluarkan dana untuk merekrut nomor 9 lain pada bursa transfer mendatang?
Arsenal telah melewati beberapa penyerang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk pemain seperti Pierre-Emerick Aubameyang dan Gabriel Jesus, tetapi masih belum menemukan nomor sembilan yang benar-benar membuat mereka merasa nyaman.
Apakah itu bisa membuat mereka kembali mengeluarkan dana untuk opsi lain, seperti pemenang Piala Dunia Argentina Julian Alvarez yang tidak betah, yang kini terjebak di bangku cadangan di Spanyol setelah mendorong kepindahan pada bursa transfer musim panas?
Dickov menambahkan: “Itu salah satu persoalannya. Maaf saya mengulang-ulang, berapa banyak pemain yang benar-benar tersedia dan bisa Anda datangkan? Mikel orang yang cerdas. Dia tidak akan begitu saja menghabiskan, berapa pun itu, £20 juta, £30 juta, £40 juta, £50 juta, £60 juta, £70 juta, £80 juta, £90 juta, £100 juta, hanya untuk seorang nomor sembilan, karena dia seorang nomor sembilan.
“Mereka memenangi liga tahun lalu tanpa itu. Mereka nyaris memenangi liga pada tahun sebelumnya. Final Liga Champions tahun lalu. Jadi jelas mereka melakukan sesuatu dengan benar, dan berkembang dengan apa yang mereka miliki.
“Tinggal apakah itu merupakan kepingan terakhir dari teka-teki, dan kapan mereka bisa mendapatkannya. Dan saya pikir saat ini dia menggunakan Havertz dengan sangat, sangat baik. Saya tidak mengatakan itu solusi sementara, karena dia pemain top. Dia juga selalu menjadi starter untuk Jerman, bukan hanya Arsenal.
“Tetapi mereka tidak akan begitu saja keluar dan merekrut seseorang serta mengontrak seseorang hanya karena semua orang mengatakan mereka membutuhkan nomor sembilan itu.”
- Getty/GOAL
Arsenal tampil lebih baik dalam permainan terbuka musim ini
Arsenal sangat bergantung pada situasi bola mati untuk membongkar pertahanan lawan yang kukuh musim lalu, saat melaju mulus menuju gelar kasta tertinggi, tetapi tampil lebih baik dalam permainan terbuka pada awal 2026-27.
Havertz sudah mencetak tiga gol, dengan kapten klub Martin Odegaard kembali menjadi pengatur permainan di pos kreator Arsenal, sementara Gyokeres belum juga membuka rekening golnya. Masih harus dilihat apa yang akan dibawa bursa rekrutmen pada masa depan di Emirates Stadium dalam halperburuan sosok No.9 tajam yang didambakan.
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