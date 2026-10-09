Saat ditanya apakah ia menyukai pendekatan false nine, dan apakah kegemaran Arsenal terhadap hal itu mengisyaratkan kurangnya kepercayaan kepada Gyokeres, mantan penyerang Arsenal Dickov, yang berbicara bekerja sama dengan 247Bet, mengatakan kepada GOAL: “Itu pertanyaan yang bagus. Awalnya, tidak. Saya merasa Arsenal dalam beberapa tahun terakhir, dan saya rasa banyak orang juga berpikiran sama, kehilangan sosok nomor sembilan murni, sosok yang bisa memberi Anda gol.

“Sejujurnya, ini mungkin bertentangan dengan pernyataan saya sendiri, Gyokeres mencetak 20 gol musim lalu. Tetapi saya selalu merasa nomor sembilan murni itu hilang, dan sulit untuk mengatakan bahwa Anda ingin mendapatkan [Erling] Haaland, atau Anda ingin mendapatkan [Harry] Kane, atau Anda ingin mendapatkan [Alexander] Isak, karena tidak banyak pemain seperti mereka di luar sana yang bisa Anda datangkan.

“Tetapi ketika Havertz memainkan peran itu, saya pikir dia cocok dengan Arsenal dalam cara mereka bermain. Dan saya pikir dia memulai musim ini dengan sangat, sangat baik. Sebagai false nine, dia kuat, dia bisa menahan bola, pergerakannya sangat cerdas, yang menurut saya memungkinkan Anda memaksimalkan pemain-pemain di sekelilingnya, Anda benar-benar tahu bagaimana melindungi [Eberechi] Ezes Anda, [Bukayo] Sakas Anda. Saya pikir dia sangat penting untuk itu, dan mungkin untuk cara Mikel ingin bermain.

“Jika yang saya dengar benar, yaitu Havertz mengalami cedera saat tugas internasional, lalu Anda melihat Gyokeres yang mencetak empat gol dalam empat pertandingan untuk Swedia, ini bisa menjadi peluang fantastis baginya untuk kembali.

“Kepercayaan dirinya akan sangat tinggi untuk kembali ke tim dan mungkin merasa seolah dia punya sesuatu yang harus dibuktikan. Saat Anda percaya diri sebagai seorang striker, dan Anda merasa punya sesuatu yang harus dibuktikan, Anda bisa sangat berbahaya.”