"Kurang di segala hal" - Ousmane Dembele mengakui PSG "berhenti bermain" setelah unggul 5-2 atas Bayern Munich dalam laga klasik Liga Champions yang langsung menjadi legenda

Pelatih PSG, Luis Enrique, memuji penampilan kedua tim, dan mengaku belum pernah menyaksikan pertandingan yang berlangsung dengan tempo secepat itu. Meskipun hanya unggul satu gol menjelang leg kedua di Jerman, pelatih asal Spanyol itu merasa bahwa pertunjukan yang disuguhkan timnya menjadi bukti karakter klub di panggung terbesar.

Manajer PSG itu menjelaskan: "Kami menunjukkan seperti apa tim kami ini. Saya belum pernah mengalami pertandingan dengan intensitas dan keinginan untuk menang sebesar ini. Para penggemar kedua tim senang melihat pertunjukan seperti ini. Secara fisik, kami tidak melemah. Saya belum pernah melihat ritme seperti itu. Kita harus mengucapkan selamat kepada kedua tim dan semua pemain. Saat memimpin tiga gol, lawan mengambil banyak risiko dan mereka berada di level yang sangat tinggi. Ini rumit dan akan sama di leg kedua. Ini baru kekalahan ketiga mereka musim ini. Kami senang. Kedua tim menunjukkan kepribadian mereka."

Dengan kedudukan yang sangat ketat dan kedua tim yang sangat berkomitmen pada filosofi serangan mereka, para penggemar dapat mengharapkan pertarungan seru dan tak boleh dilewatkan lainnya saat kedua raksasa ini bertarung dalam pertandingan penentu di Munich minggu depan.