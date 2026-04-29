"Kurang di segala hal" - Ousmane Dembele mengakui PSG "berhenti bermain" setelah unggul 5-2 atas Bayern Munich dalam laga klasik Liga Champions yang langsung menjadi legenda
Malam yang penuh kejutan di Paris
Dalam pertandingan yang akan dikenang sebagai salah satu laga klasik Eropa sepanjang masa, PSG sempat unggul 5-2 atas raksasa Bundesliga itu sebelum serangan gencar Bayern di menit-menit akhir membuat pertandingan kembali ketat. Dembele, yang dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Pertandingan berkat penampilan individu yang luar biasa, mengakui bahwa tim asuhan Luis Enrique mengendurkan tekanan pada menit-menit akhir yang penuh kekacauan di Parc des Princes.
Bintang ternama menyesali hilangnya kendali
Dengan memberikan pandangan jujur mengenai penurunan intensitas tim di akhir pertandingan, pemenang Ballon d'Or itu berbicara kepada media untuk menjelaskan perubahan momentum yang tiba-tiba. Saat diwawancarai Canal+ setelah peluit akhir dibunyikan, Dembele mengatakan: "Ini adalah semifinal Liga Champions. Kami puas dengan hasilnya, meski saat skor 5-2 kami sedikit mengendurkan permainan. Segalanya terasa kurang. Ini adalah pertandingan yang luar biasa. Kami akan pergi ke Munich untuk menang dan lolos. Kami tidak akan mengubah filosofi kami, kami akan menyerang, mereka juga akan menyerang."
Kapten Marquinhos menargetkan kemenangan di Munich
Kapten PSG, Marquinhos, juga terpesona oleh pertunjukan tersebut, di mana baik Dembele maupun Khvicha Kvaratskhelia masing-masing mencetak dua gol. Bek asal Brasil itu menyoroti intensitas pertandingan tersebut dan berharap para penonton netral menikmati pertunjukan serangan yang disuguhkan oleh dua tim terkuat di Eropa ini, saat mereka bersiap menghadapi leg kedua yang akan berlangsung di Allianz Arena.
Marquinhos mengatakan kepada wartawan: "Di lapangan, sangat menyenangkan bisa bermain dalam pertandingan ini. Inilah pertandingan yang Anda impikan sepanjang tahun. Kedua tim memiliki mentalitas untuk tidak pernah menyerah, untuk terus maju. Ini adalah pertandingan sepak bola yang indah dan akan seperti itu di sana. Kami memiliki keunggulan tipis ini, kami harus pergi ke sana dengan mentalitas yang tepat untuk meraih kemenangan."
Luis Enrique memuji intensitas yang 'belum pernah terjadi sebelumnya'
Pelatih PSG, Luis Enrique, memuji penampilan kedua tim, dan mengaku belum pernah menyaksikan pertandingan yang berlangsung dengan tempo secepat itu. Meskipun hanya unggul satu gol menjelang leg kedua di Jerman, pelatih asal Spanyol itu merasa bahwa pertunjukan yang disuguhkan timnya menjadi bukti karakter klub di panggung terbesar.
Manajer PSG itu menjelaskan: "Kami menunjukkan seperti apa tim kami ini. Saya belum pernah mengalami pertandingan dengan intensitas dan keinginan untuk menang sebesar ini. Para penggemar kedua tim senang melihat pertunjukan seperti ini. Secara fisik, kami tidak melemah. Saya belum pernah melihat ritme seperti itu. Kita harus mengucapkan selamat kepada kedua tim dan semua pemain. Saat memimpin tiga gol, lawan mengambil banyak risiko dan mereka berada di level yang sangat tinggi. Ini rumit dan akan sama di leg kedua. Ini baru kekalahan ketiga mereka musim ini. Kami senang. Kedua tim menunjukkan kepribadian mereka."
Dengan kedudukan yang sangat ketat dan kedua tim yang sangat berkomitmen pada filosofi serangan mereka, para penggemar dapat mengharapkan pertarungan seru dan tak boleh dilewatkan lainnya saat kedua raksasa ini bertarung dalam pertandingan penentu di Munich minggu depan.