'Kupu-kupu di perut saya!' - Pio Esposito ungkap emosi di balik perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Inter

Penyerang Inter Milan, Pio Esposito, telah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang baru, yang membuatnya tetap di klub hingga 2032. Penyerang berusia 21 tahun itu mengukuhkan tempatnya di tim utama setelah menjalani kampanye terobosan yang luar biasa.

Esposito bergabung dengan akademi muda Inter pada 2014 saat berusia sembilan tahun sebelum melakoni debut seniornya di Piala Dunia Antarklub FIFA pada Juni 2025.

Perpanjangan ini merupakan bentuk kepercayaan besar dari Inter menyusul peran kunci Esposito dalam memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia di bawah Cristian Chivu pada 2026.



