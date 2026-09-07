Getty Images/Calciomercato
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'Kupu-kupu di perut saya!' - Pio Esposito ungkap emosi di balik perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Inter
Esposito menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang
Penyerang Inter Milan, Pio Esposito, telah menandatangani perpanjangan kontrak jangka panjang yang baru, yang membuatnya tetap di klub hingga 2032. Penyerang berusia 21 tahun itu mengukuhkan tempatnya di tim utama setelah menjalani kampanye terobosan yang luar biasa.
Esposito bergabung dengan akademi muda Inter pada 2014 saat berusia sembilan tahun sebelum melakoni debut seniornya di Piala Dunia Antarklub FIFA pada Juni 2025.
Perpanjangan ini merupakan bentuk kepercayaan besar dari Inter menyusul peran kunci Esposito dalam memenangkan gelar Serie A dan Coppa Italia di bawah Cristian Chivu pada 2026.
- Italy Photo Press
Striker memuji pengaruh Chivu
Berbicara kepada kanal resmi klub setelah menandatangani kontraknya, Esposito mengaku merasa emosional saat tiba di markas besar. Ia memuji pelatih Chivu, yang sebelumnya melatihnya di level U-14 dan Primavera, karena telah membimbing perkembangannya.
Esposito menegaskan bahwa kontrak baru ini menjadi motivasi untuk terus berkembang, bukan tujuan akhir.
"Ini sangat emosional, saya merasa gugup di dalam mobil," kata Esposito. "Mister Chivu memberi saya kesempatan yang saya impikan seumur hidup. Dia selalu menaruh respek dan kepercayaan besar kepada saya, dan saya berharap bisa terus membalas kepercayaannya."
Musim terobosan berbuah trofi
Setelah menjalani masa peminjaman selama dua tahun di Spezia di Serie B, Esposito kembali ke Inter dan langsung memberi dampak di semua kompetisi. Ia mencatatkan 10 gol dan enam assist dalam 48 penampilan pada musim debut penuhnya.
Kampanyenya juga mencakup gol-gol krusial di liga melawan Juventus, Atalanta, Fiorentina, serta gol penentu kemenangan atas Lecce di San Siro.
Esposito juga menjalani debutnya sebagai starter di Liga Champions saat menghadapi Ajax di Johan Cruyff Arena, sekaligus memantapkan dirinya sebagai opsi yang bisa diandalkan dalam lini serang Chivu.
- AFP
Awal cerah untuk kampanye baru
Esposito melanjutkan performa apiknya ke musim ini, membuka rekening golnya dengan gol tumit spektakuler ke gawang Monza pada pekan pertama.
Penyerang itu mengungkapkan rasa terima kasih kepada para pendukung Inter atas sambutan hangat mereka dan menegaskan bahwa ia tidak akan membatasi target statistik pribadinya.
Setelah mengamankan masa depannya di Milan hingga 2032, Esposito kini mengalihkan fokusnya untuk menjaga konsistensi saat Inter mempertahankan gelar domestik mereka.
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