"Kupikir dia nggak pernah pergi?" - Zlatan Ibrahimovic mengejek Cristiano Ronaldo karena mengirim pesan "Aku kembali" setelah mencetak gol di Piala Dunia keenamnya bersama Portugal

Ronaldo memastikan kameranya mendengar suaranya dengan jelas setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 Portugal atas Uzbekistan pada laga Grup K Piala Dunia. Setelah melalui pertandingan pembuka yang sulit di mana ia gagal mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, pemain berusia 41 tahun itu berteriak, "Aku kembali," langsung ke arah lensa kamera setelah membantu negaranya meraih tiga poin pertamanya.

Namun, Ibrahimovic, yang bertugas sebagai komentator di studio Fox Sports, tidak terlalu terkesan dengan aksi teatrikal tersebut. Mantan striker AC Milan dan Barcelona itu berkata dengan nada sarkastis: “Itu adalah pertandingan untuk mencetak gol. Itu adalah pertandingan di mana Portugal seharusnya mencetak banyak gol. Dan mengenai pesannya, menurut saya dia tidak pernah pergi. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan ‘Saya kembali.’”