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"Kupikir dia nggak pernah pergi?" - Zlatan Ibrahimovic mengejek Cristiano Ronaldo karena mengirim pesan "Aku kembali" setelah mencetak gol di Piala Dunia keenamnya bersama Portugal
Ibrahimovic mempertanyakan pernyataan Ronaldo
Ronaldo memastikan kameranya mendengar suaranya dengan jelas setelah mencetak dua gol dalam kemenangan 5-0 Portugal atas Uzbekistan pada laga Grup K Piala Dunia. Setelah melalui pertandingan pembuka yang sulit di mana ia gagal mencetak gol dalam hasil imbang 1-1 melawan Republik Demokratik Kongo, pemain berusia 41 tahun itu berteriak, "Aku kembali," langsung ke arah lensa kamera setelah membantu negaranya meraih tiga poin pertamanya.
Namun, Ibrahimovic, yang bertugas sebagai komentator di studio Fox Sports, tidak terlalu terkesan dengan aksi teatrikal tersebut. Mantan striker AC Milan dan Barcelona itu berkata dengan nada sarkastis: “Itu adalah pertandingan untuk mencetak gol. Itu adalah pertandingan di mana Portugal seharusnya mencetak banyak gol. Dan mengenai pesannya, menurut saya dia tidak pernah pergi. Saya tidak tahu mengapa dia mengatakan ‘Saya kembali.’”
- AFP
Rekor mencetak gol yang bersejarah terus berlanjut
Ronaldo membuka skor pada menit keenam lewat tendangan kaki kanan setelah menerima umpan silang dari João Cancelo, sebelum menambah gol keduanya pada menit ke-39 setelah menerima umpan dari Bruno Fernandes. Dua gol tersebut menjadikannya pencetak gol tertua kedua dalam sejarah Piala Dunia pada usia 41 tahun, hanya tertinggal dari Roger Milla yang mencetak gol pada usia 42 tahun pada tahun 1994.
Gol-gol tersebut memastikan Ronaldo menjadi satu-satunya pemain yang mencetak gol di enam edisi berbeda turnamen ini, sejak debutnya pada tahun 2006. Meskipun rival lamanya, Lionel Messi, juga telah tampil di enam turnamen, pemain asal Argentina itu gagal mencetak gol pada edisi 2010, sehingga Ronaldo menjadi satu-satunya pemegang rekor tersebut. Namun, Messi saat ini memimpin daftar pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 18 gol, dibandingkan dengan 10 gol milik Ronaldo.
Prospek harus berhadapan dengan Messi
Dengan Portugal yang hampir memastikan tempatnya di babak gugur, pembicaraan pun tak terelakkan bergeser ke kemungkinan pertarungan di babak gugur melawan Messi dan Argentina. Ketika ditanya mengenai prospek menghadapi rival lamanya, Ronaldo mengakui bahwa itu akan menjadi momen istimewa, namun ia tetap fokus pada tugas yang ada di hadapannya.
"Saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tapi, ya, itu pasti akan luar biasa. Yang terpenting adalah menang hari ini dan kami berhasil melakukannya," kata Ronaldo.
- AFP
Mengejar kejayaan di babak terakhir
Terlepas dari ejekan Ibrahimovic, mantan pemain Real Madrid dan Manchester United itu tetap fokus pada kerja sama tim saat Portugal berupaya menambah trofi Piala Dunia ke dalam koleksi gelar Kejuaraan Eropa 2016 mereka. Portugal kini mengincar kemenangan kedua untuk memastikan posisi puncak Grup K dengan ambisi mengalahkan Kolombia di Miami pada pertandingan terakhir mereka. Portugal berharap bintang andalan mereka dapat mempertahankan performa mencetak golnya.