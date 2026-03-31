Kunjungan Manchester United ke Irlandia memicu kekacauan karena tim GAA terpaksa membatalkan rencana pemusatan latihan di fasilitas mewah
Latihan United mengacaukan rencana tim sepak bola Gaelik
Namun, kedatangan tim tersebut telah menimbulkan gangguan besar bagi Armagh, yang dinobatkan sebagai juara sepak bola kabupaten All-Ireland pada tahun 2024 dan berencana untuk berlatih di tempat yang sama, Carton House di Kabupaten Kildare, pada minggu sebelumnya. Menurut Irish News, Armagh tiba di Carton House pada Jumat pagi hanya untuk mendapati bahwa lapangan telah disiapkan untuk sepak bola Inggris, bukan sepak bola Gaelik.
Mereka meminta agar lapangan digambar ulang untuk sesi sore mereka dan melakukan sesi lari sementara itu. Namun, pihak venue mengatakan bahwa mereka tidak bisa menggambar ulang lapangan. Armagh kemudian mengusulkan agar mereka menggambar ulang lapangan sendiri, sebuah permintaan yang juga ditolak oleh Carton House. Armagh kemudian mengambil keputusan sulit untuk membatalkan kamp dan melakukan perjalanan dua jam kembali ke rumah.
Manchester United memanfaatkan jeda 24 hari ini sebaik-baiknya
Laporan The Irish News menambahkan bahwa Armagh telah memesan tempat pemusatan latihan tersebut berminggu-minggu sebelumnya setelah gagal lolos ke final liga Divisi Satu. Kini, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengatur ulang pemusatan latihan tersebut dua minggu menjelang pertandingan pertama mereka di musim baru.
United akan bertolak ke Irlandia guna memanfaatkan jeda 24 hari antara pertandingan terakhir mereka di Liga Premier melawan Bournemouth pada 20 Maret dan pertandingan berikutnya melawan Leeds pada 16 April.
United berharap tur ke Irlandia dapat mendorong tim untuk menutup musim dengan gemilang
Awalnya diperkirakan klub akan menggelar pemusatan latihan di iklim hangat di Timur Tengah atau memainkan pertandingan persahabatan di Arab Saudi setelah tersingkir dari Piala FA pada putaran ketiga pada Januari lalu, serta hanya memiliki kompetisi Liga Premier sebagai fokus utama setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa dan tersingkir dari Piala Carabao pada babak pertama oleh Grimsby Town.
Namun, United memilih untuk melakukan perjalanan yang jauh lebih singkat ke Irlandia. Klub tidak dapat menyelenggarakan pertandingan persahabatan yang menguntungkan di Arab Saudi, sementara perang yang sedang berlangsung antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat telah membuat prospek pergi ke Dubai—destinasi populer bagi klub-klub Liga Premier pada musim dingin atau semi—menjadi tidak mungkin.
Klub menjelaskan dalam sebuah pernyataan: "Manchester United akan bertolak ke Republik Irlandia pada 6 April untuk menjalani pemusatan latihan intensif di Dublin. Kunjungan selama empat hari, dari Senin hingga Kamis, merupakan kesempatan bagi skuad untuk berkumpul sebelum tujuh pertandingan Liga Premier yang tersisa musim ini. Semua orang bertekad untuk mengakhiri musim dengan kuat dan memberikan sesuatu yang bisa dirayakan oleh para pendukung kami yang luar biasa."
Tingkat kemenangan 70% di bawah asuhan Carrick
Manchester United kini berada di peringkat ketiga klasemen Liga Premier dengan tujuh pertandingan tersisa, unggul satu poin atas Aston Villa di peringkat keempat dan lima poin atas Liverpool di peringkat kelima. Setan Merah berjuang untuk finis di empat besar guna memastikan kembalinya mereka ke Liga Champions untuk pertama kalinya sejak 2023, meskipun finis di peringkat kelima pun kemungkinan besar akan membawa mereka kembali ke kompetisi teratas Eropa.
Juara Inggris 20 kali ini telah melesat ke posisi ketiga dari posisi keenam di klasemen saat Ruben Amorim dipecat pada Januari, setelah memenangkan tujuh pertandingan, bermain imbang dua kali, dan kalah satu kali di bawah asuhan Carrick. Mantan gelandang United ini adalah kandidat terdepan untuk ditunjuk sebagai manajer permanen setelah Thomas Tuchel menandatangani kontrak baru dengan Inggris dan Luis Enrique tampaknya akan memperpanjang masa jabatannya di Paris Saint-Germain.