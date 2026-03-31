Kunjungan Manchester United ke Irlandia memicu kekacauan karena tim GAA terpaksa membatalkan rencana pemusatan latihan di fasilitas mewah

Awalnya diperkirakan klub akan menggelar pemusatan latihan di iklim hangat di Timur Tengah atau memainkan pertandingan persahabatan di Arab Saudi setelah tersingkir dari Piala FA pada putaran ketiga pada Januari lalu, serta hanya memiliki kompetisi Liga Premier sebagai fokus utama setelah gagal lolos ke kompetisi Eropa dan tersingkir dari Piala Carabao pada babak pertama oleh Grimsby Town.

Namun, United memilih untuk melakukan perjalanan yang jauh lebih singkat ke Irlandia. Klub tidak dapat menyelenggarakan pertandingan persahabatan yang menguntungkan di Arab Saudi, sementara perang yang sedang berlangsung antara Israel, Iran, dan Amerika Serikat telah membuat prospek pergi ke Dubai—destinasi populer bagi klub-klub Liga Premier pada musim dingin atau semi—menjadi tidak mungkin.

Klub menjelaskan dalam sebuah pernyataan: "Manchester United akan bertolak ke Republik Irlandia pada 6 April untuk menjalani pemusatan latihan intensif di Dublin. Kunjungan selama empat hari, dari Senin hingga Kamis, merupakan kesempatan bagi skuad untuk berkumpul sebelum tujuh pertandingan Liga Premier yang tersisa musim ini. Semua orang bertekad untuk mengakhiri musim dengan kuat dan memberikan sesuatu yang bisa dirayakan oleh para pendukung kami yang luar biasa."