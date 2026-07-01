Kucing Danny Murphy yang hilang memicu kehebohan saat mantan bintang Timnas Inggris dan Liverpool itu menceritakan kisah aneh saat menjadi komentator Piala Dunia

Anekdot aneh tersebut memicu reaksi yang sangat terbelah di media sosial. Sementara Football Ramble merayakan momen tersebut dengan menyebutnya sebagai "komentar yang benar-benar ikonik", para penggemar lain yang terhibur menyamakan siaran tersebut dengan karakter komedi terkenal, dengan salah satu di antaranya berkata: "Jelas ini bagian komentar terbaik dari Danny Murphy sepanjang masa. Benar-benar ala Partridge."

Seorang penonton lain menambahkan: "Suka banget ekspresi wajah [Bower] saat Danny Murphy mulai menceritakan kisah ini," sementara yang lain berkomentar: "Kalimat komentar terbaik di turnamen ini. Berikan tepuk tangan untuk Danny Murphy."

Sebaliknya, beberapa penonton merasa frustrasi karena kurangnya fokus pada pertandingan. Seorang penggemar menulis dengan nada sarkastis: “Analisis yang memukau dari Danny Murphy di sini,” sementara yang lain bertanya secara blak-blakan, “Maaf, bagaimana bisa Danny Murphy dianggap sebagai komentator sungguhan?”

Kebodohan cerita ini bahkan membuat beberapa orang meragukan kebenarannya, sehingga seorang pengguna bercanda: “Menurutku ini pasti semacam versi cerita ‘pergi tinggal di pertanian’ yang diceritakan orang tuanya kepadanya? Ini perlu diangkat menjadi podcast true crime. Keadilan untuk Bob.”