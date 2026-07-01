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Kucing Danny Murphy yang hilang memicu kehebohan saat mantan bintang Timnas Inggris dan Liverpool itu menceritakan kisah aneh saat menjadi komentator Piala Dunia
Momen aneh dalam siaran langsung Piala Dunia
Murphy secara tak terduga memberikan penghormatan kepada hewan peliharaannya saat menjadi komentator pendamping dalam pertandingan babak 32 besar antara Pantai Gading dan Norwegia untuk BBC.
Momen aneh itu terjadi ketika Oscar Bobb masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk menggantikan Alexander Sorloth. Dengan Norwegia memimpin 1-0, Bobb hampir langsung menerima bola, membuat komentator utama Steve Bower berkata: "Inilah keterlibatan pertama Bobb". Setelah jeda selama 10 detik dalam pertandingan, Murphy memanfaatkan kesempatan itu untuk mengatakan: "Dulu saya punya kucing bernama Bob." Komentator pendamping ini mengenang kisah pribadinya tersebut saat permainan sedang sepi, tepat setelah jeda minum.
Nasib Bob si kucing
Bower tidak terkesan dengan penghormatan berupa kucing itu dan menjawab: "Pertandingannya tidak seburuk itu,". Namun, Murphy melanjutkan kisah pribadinya dengan mengungkapkan nasib hewan peliharaannya. "Ya, dia melompat ke bagian belakang mobil van Royal Mail, dan kami kehilangan dia.". Setelah jeda singkat lagi, ia menyimpulkan dengan berkata: “Sungguh menyedihkan. Bagaimanapun juga,” sebelum tertawa. Bower kemudian mengalihkan pembicaraan dan mengarahkan siaran kembali ke pertandingan, dengan menyatakan: “Bagaimanapun juga, tinggal 18 menit lagi, Pantai Gading butuh satu gol.”
Beruntung bagi mereka, gol pun tercipta kurang dari satu menit kemudian melalui Amad Diallo, sebelum Erling Haaland akhirnya memastikan kemenangan bagi Norwegia empat menit menjelang akhir pertandingan.
Penonton bereaksi terhadap komentar ikonik tersebut
Anekdot aneh tersebut memicu reaksi yang sangat terbelah di media sosial. Sementara Football Ramble merayakan momen tersebut dengan menyebutnya sebagai "komentar yang benar-benar ikonik", para penggemar lain yang terhibur menyamakan siaran tersebut dengan karakter komedi terkenal, dengan salah satu di antaranya berkata: "Jelas ini bagian komentar terbaik dari Danny Murphy sepanjang masa. Benar-benar ala Partridge."
Seorang penonton lain menambahkan: "Suka banget ekspresi wajah [Bower] saat Danny Murphy mulai menceritakan kisah ini," sementara yang lain berkomentar: "Kalimat komentar terbaik di turnamen ini. Berikan tepuk tangan untuk Danny Murphy."
Sebaliknya, beberapa penonton merasa frustrasi karena kurangnya fokus pada pertandingan. Seorang penggemar menulis dengan nada sarkastis: “Analisis yang memukau dari Danny Murphy di sini,” sementara yang lain bertanya secara blak-blakan, “Maaf, bagaimana bisa Danny Murphy dianggap sebagai komentator sungguhan?”
Kebodohan cerita ini bahkan membuat beberapa orang meragukan kebenarannya, sehingga seorang pengguna bercanda: “Menurutku ini pasti semacam versi cerita ‘pergi tinggal di pertanian’ yang diceritakan orang tuanya kepadanya? Ini perlu diangkat menjadi podcast true crime. Keadilan untuk Bob.”
- Getty Images Sport
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi para penyiar?
Norwegia kini melaju ke babak 16 besar berkat gol di menit-menit akhir, di mana mereka akan menghadapi Brasil dalam laga yang sangat dinantikan.
Sementara itu, Murphy dan Bower diperkirakan akan terus menjalankan tugas-tugas media mereka seiring berjalannya Piala Dunia. Para penggemar pasti akan menantikan apakah akan ada lagi kisah-kisah tak terduga tentang hewan yang dibagikan selama siaran mendatang, seiring kompetisi internasional ini semakin memanas dan mendekati babak-babak akhir.