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'Kualitas terbaiknya' - Raphael Varane mengungkap secara persis apa yang bisa diharapkan dari Prancis racikan baru Zinedine Zidane
Era baru dimulai untuk Prancis
Zidane akan resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih baru tim nasional Prancis pada Jumat ini. Gelandang legendaris itu akan menangani Prancis untuk pertama kalinya dalam laga melawan Turki.
Menjelang pertandingan tersebut, mantan bintang Madrid Varane berbicara kepada publikasi Prancis L'Equipe. Setelah bermain cukup lama di bawah Zidane di ibu kota Spanyol, pemenang Piala Dunia 2018 itu menganalisis metode pelatih barunya.
- AFP
Kekuatan naluri alami
Varane tidak ragu saat diminta mengidentifikasi karakteristik yang paling menentukan dari mantan pelatihnya. Mantan bek tengah itu menunjuk intuisi alami sebagai fondasi utama dari seluruh filosofi kepelatihan Zidane.
"Kualitas terbesarnya? Saya akan mengatakan insting," jelas Varane. "Itu adalah sesuatu yang ada dalam dirinya, tetapi juga sesuatu yang berhasil ia lihat pada para pemain sehingga mereka bisa bermain lebih lepas di lapangan dan menggunakan kreativitas mereka."
Menemukan keseimbangan taktis yang sempurna
Meski Zidane mendorong kebebasan berkreasi, ia sama sekali bukan sosok yang naif secara taktis. Varane menegaskan bahwa pelatih asal Prancis itu menuntut etos kerja bertahan yang ketat untuk menjaga struktur bentuk tim.
"Dia memastikan mereka merasa nyaman," tambahnya. "Itu adalah kekuatan utamanya, ya. Pendekatannya pada dasarnya adalah soal menemukan keseimbangan. Dia ingin para pemain menyerang ikut berkontribusi dalam bertahan, tetapi tanpa mengorbankan kenyamanan mereka saat menyerang. Begitu mereka menguasai bola, dia memberi mereka kebebasan, dengan mengandalkan naluri itu, harus saya tekankan, elemen ketidakpastian itu."
- AFP
Turki menguji Prancis dengan wajah baru
Semua mata akan tertuju ke pinggir lapangan pada Jumat ini saat Zidane berupaya menanamkan mentalitas juara ini kepada skuad barunya. Duel melawan Turki akan memberikan gambaran nyata pertama tentang visi taktisnya untuk tim nasional. Penampilan kuat menghadapi Turki akan menjadi awalan sempurna untuk tantangan yang menanti di depan.
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