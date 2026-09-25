Zidane akan resmi memulai masa jabatannya sebagai pelatih baru tim nasional Prancis pada Jumat ini. Gelandang legendaris itu akan menangani Prancis untuk pertama kalinya dalam laga melawan Turki.

Menjelang pertandingan tersebut, mantan bintang Madrid Varane berbicara kepada publikasi Prancis L'Equipe. Setelah bermain cukup lama di bawah Zidane di ibu kota Spanyol, pemenang Piala Dunia 2018 itu menganalisis metode pelatih barunya.