Kualitas ‘satu lawan tiga’ yang menempatkan Lamine Yamal sejajar dengan Lionel Messi menjadi sorotan, saat mantan pemain timnas Spanyol itu melihat bintang remaja tersebut meniru ‘pemain dari galaksi lain’

Menurut kutipan yang dipublikasikan oleh Mundo Deportivo menjelang laga pembuka Piala Dunia di Mexico City, Salgado mengungkapkan antusiasmenya terkait perkembangan bintang muda Spanyol. La Roja tergabung di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, dan akan memulai kampanye mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni. Meskipun mengakui bahwa Messi tetap berada di kelas tersendiri, mantan bek sayap itu mengakui bahwa kesamaan antara kedua lulusan La Masia ini semakin sulit untuk diabaikan.

“Kami sangat tidak sabar untuk melihat seperti apa penampilan Lamine di Piala Dunia ini. Ini akan luar biasa,” kata Salgado. “Messi adalah pemain dari galaksi lain, tapi memang benar mereka memiliki kesamaan. Lamine adalah salah satu pemain yang disukai orang untuk ditonton. Tidak banyak pemain dengan kepribadian seperti itu dalam situasi satu lawan satu. Dan saya tidak hanya berbicara tentang satu lawan satu, tapi juga satu lawan dua atau satu lawan tiga. Itu adalah sesuatu yang juga dimiliki Messi.”