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Kualitas ‘satu lawan tiga’ yang menempatkan Lamine Yamal sejajar dengan Lionel Messi menjadi sorotan, saat mantan pemain timnas Spanyol itu melihat bintang remaja tersebut meniru ‘pemain dari galaksi lain’
Membandingkan dengan sebuah legenda
Menurut kutipan yang dipublikasikan oleh Mundo Deportivo menjelang laga pembuka Piala Dunia di Mexico City, Salgado mengungkapkan antusiasmenya terkait perkembangan bintang muda Spanyol. La Roja tergabung di Grup H bersama Cape Verde, Arab Saudi, dan Uruguay, dan akan memulai kampanye mereka melawan Cape Verde pada 15 Juni. Meskipun mengakui bahwa Messi tetap berada di kelas tersendiri, mantan bek sayap itu mengakui bahwa kesamaan antara kedua lulusan La Masia ini semakin sulit untuk diabaikan.
“Kami sangat tidak sabar untuk melihat seperti apa penampilan Lamine di Piala Dunia ini. Ini akan luar biasa,” kata Salgado. “Messi adalah pemain dari galaksi lain, tapi memang benar mereka memiliki kesamaan. Lamine adalah salah satu pemain yang disukai orang untuk ditonton. Tidak banyak pemain dengan kepribadian seperti itu dalam situasi satu lawan satu. Dan saya tidak hanya berbicara tentang satu lawan satu, tapi juga satu lawan dua atau satu lawan tiga. Itu adalah sesuatu yang juga dimiliki Messi.”
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Lini produksi Masia
Salgado, yang menghabiskan satu dekade di Bernabeu, menyoroti latar belakang pendidikan kedua pemain di akademi terkenal Barcelona sebagai faktor kunci dalam kemajuan pesat mereka. Dia mencatat bahwa sementara Messi datang sebagai anak kecil dari Argentina, Yamal telah terbenam dalam budaya Blaugrana lebih lama lagi, sehingga ia mampu menangani tekanan sepak bola elit pada usia 18 tahun. Kedewasaan ini telah membuahkan gelar, dengan Yamal memenangkan tiga gelar La Liga, Euro 2024 bersama Spanyol, dan finis sebagai runner-up untuk Ballon d'Or 2025.
“Messi datang pada usia 12 tahun dan Lamine bahkan lebih awal,” kata Salgado. “Mereka tumbuh dalam lingkungan sepak bola Barcelona yang istimewa. Pada usia 17 tahun, apa yang telah dicapai Lamine sungguh luar biasa. Memang benar dia belum pernah bermain di Liga Champions, tapi dia masih punya banyak waktu untuk memenangkannya. Dia sudah mampu memenangkan Kejuaraan Eropa dan menjadi salah satu pemain kunci di dalamnya, sesuatu yang tidak mudah.”
Masuk ke dalam buku-buku sejarah
Perbandingan dengan Messi bukanlah sesuatu yang Salgado sampaikan dengan sembarangan, mengingat ia menyaksikan sendiri kemunculan pemenang Ballon d'Or delapan kali itu saat masih aktif bermain. Ia mengenang momen ketika skuad Real Madrid menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan talenta sekali dalam satu generasi dalam laga Clasico bersejarah di mana Messi yang masih remaja memperkenalkan dirinya kepada dunia—pertandingan di mana pemain asal Argentina itu akhirnya menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dengan 26 gol.
“Saya cukup beruntung bisa melihatnya sejak awal. Kami membicarakannya di ruang ganti Real Madrid begitu kami melihatnya dalam Clasico pertama melawan kami, di mana ia mencetak hat-trick,” jelas Salgado. “Saat itu kami tahu ia adalah pemain yang berbeda, setara dengan para legenda. Namun ketika saya berbicara tentang para legenda, saya berbicara tentang Maradona, Pele… orang-orang yang telah menandai sebuah era dan berada di atas yang lain.”
- Getty Images Sport
Kekhawatiran terkait beban kerja fisik
Terlepas dari pujian yang membanjir, masih ada kekhawatiran mengenai beban fisik yang harus ditanggung Yamal. Pemain sayap ini telah menjadi andalan tetap baik di level klub maupun tim nasional selama dua belas bulan terakhir, dan Salgado mengakui ada keraguan mengenai bagaimana pemain muda ini akan menghadapi intensitas Piala Dunia setelah absen akibat cedera baru-baru ini; cedera yang dialaminya pada akhir April membuatnya tidak bisa bermain sejak saat itu.
“Lamine sangat diminati sepanjang musim ini, baik di Liga Champions, liga domestik, maupun kompetisi lainnya. Itu jelas,” tutup Salgado. “Saat ini sangat sulit untuk menyuruh seorang pemuda agar menjaga dirinya sendiri. Pertama, karena dia masih sangat muda; kedua, karena dia ingin memenangkan segalanya; dan ketiga, karena ini adalah tahun Piala Dunia. Sulit untuk mengatur ritme permainan.”