Getty
Diterjemahkan oleh
Kualitas-kualitas yang dimiliki Dan Ndoye yang dapat membuat pemain sayap asal Swiss ini menjadi bintang Liga Premier untuk Nottingham Forest dan terhindar dari cap kegagalan transfer senilai £34 juta
Semangat merosot setelah awal yang menjanjikan di kandang Forest
Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu berlangsung sengit begitu terlihat bahwa pintu keluar mulai terbuka lebar di klub Serie A, Bologna. Ndoye telah membantu mereka meraih kemenangan bersejarah di Coppa Italia dengan mencetak gol penentu dalam laga final melawan AC Milan — yang memastikan trofi besar pertama bagi Rossoblu dalam 51 tahun.
Forest akhirnya berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya dalam perebutan pemain ini dan mengikat sang penyerang berbakat dengan kontrak lima tahun. Ada spekulasi bahwa kontrak tersebut bisa saja berakhir lebih awal setelah hanya 12 bulan, karena performa dan kepercayaan diri Ndoye menurun di City Ground.
Dia memulai dengan cukup baik, mencetak gol pertamanya pada pekan pertama musim 2025-26 melawan Brentford dan kembali mencetak gol dalam laga Eropa bersejarah di kandang Forest melawan Midtjylland pada 2 Oktober.
Sejak saat itu, produktivitasnya benar-benar mengering, setidaknya di kancah domestik. Kesempatan untuk menjadi starter semakin langka, karena Ndoye tergeser dalam hierarki tim di musim yang telah melihat empat manajer berbeda memimpin di Trentside.
Dia telah mencetak tiga gol dalam tujuh penampilan internasional musim ini, dan telah dimasukkan ke dalam skuad Swiss untuk Piala Dunia 2026, tetapi muncul pertanyaan serius apakah prestasi tersebut dapat diulangi di level klub.
- Getty
Apa saja kelebihan Ndoye?
Saat ditanya mengenai kelebihan Ndoye, yang mungkin masih bisa menyelamatkannya dari cap sebagai pemain mahal yang gagal di Forest, rekan senegaranya asal Swiss, Senderos—dalam wawancara bersama SpreadexSports—mengatakan kepada GOAL: “Saya rasa dia bisa tampil sangat baik di Liga Premier.
“Dia bagus dalam transisi, dia berlari, dia adalah sayap sejati, dan dia memiliki kaki serta kekuatan untuk melewati lawan. Saya pikir dia bisa tampil bagus di Liga Premier. Di Forest, musim ini lebih seperti musim secara keseluruhan dan bagaimana perkembangannya dengan manajer yang berbeda sejak awal.
“Situasinya belum benar-benar stabil, tapi saya pikir jika mereka menemukan stabilitas, mereka akan bisa menempatkannya di posisi yang tepat. Dia memiliki karakter yang hebat, dia adalah orang yang bersedia belajar dan beradaptasi, jadi, ya, saya bisa melihat dia juga akan memberikan dampak di Piala Dunia.”
Dilema transfer: Tetap di Liga Premier atau kembali ke Serie A?
Ndoye mungkin akan memanfaatkan turnamen besar di Amerika Utara sebagai ajang unjuk kemampuan, jika ia memutuskan bahwa ia perlu hengkang dari Nottingham. Sejumlah klub di Italia dikabarkan sudah menunjukkan ketertarikan.
Ketika ditanya apakah ia ingin melihat Ndoye tetap bertahan dan membuktikan dirinya, mengingat Liga Premier dikenal sebagai kompetisi yang sulit untuk beradaptasi dengan cepat, Senderos menambahkan: “Benar, butuh waktu.
“Liga Premier sangat kejam dan sangat, sangat kompetitif. Saya ingin melihatnya di Liga Premier, tapi, ya, dengan kekuatan dan kecepatannya, dia bisa membuat banyak kerusakan di Italia — dan dia sudah melakukannya selama masa-masa di Bologna.”
- Getty
Forest mungkin akan memutuskan untuk melepas pemainnya pada bursa transfer musim panas
Dalam situasi saat ini, setelah Forest berhasil menghindari ancaman degradasi dan mempertahankan statusnya di kasta tertinggi, tampaknya kecil kemungkinan Ndoye akan mendapatkan kesempatan yang ia idamkan di sepak bola Inggris.
Vitor Pereira akan berusaha memperbarui skuadnya pada jendela transfer berikutnya, dengan kecepatan dan kelincahan di sayap menjadi bagian dari daftar belanja tersebut, dan hal itu bisa membuat Ndoye terpinggirkan karena dana yang diperoleh dari penjualan pemain akan diinvestasikan kembali ke area lain oleh klub yang terus bermimpi besar di bawah kepemimpinan pemilik yang misterius, Evangelos Marinakis.