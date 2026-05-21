Kualitas-kualitas yang dimiliki Dan Ndoye yang dapat membuat pemain sayap asal Swiss ini menjadi bintang Liga Premier untuk Nottingham Forest dan terhindar dari cap kegagalan transfer senilai £34 juta

Persaingan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 25 tahun itu berlangsung sengit begitu terlihat bahwa pintu keluar mulai terbuka lebar di klub Serie A, Bologna. Ndoye telah membantu mereka meraih kemenangan bersejarah di Coppa Italia dengan mencetak gol penentu dalam laga final melawan AC Milan — yang memastikan trofi besar pertama bagi Rossoblu dalam 51 tahun.

Forest akhirnya berhasil mengalahkan pesaing-pesaingnya dalam perebutan pemain ini dan mengikat sang penyerang berbakat dengan kontrak lima tahun. Ada spekulasi bahwa kontrak tersebut bisa saja berakhir lebih awal setelah hanya 12 bulan, karena performa dan kepercayaan diri Ndoye menurun di City Ground.

Dia memulai dengan cukup baik, mencetak gol pertamanya pada pekan pertama musim 2025-26 melawan Brentford dan kembali mencetak gol dalam laga Eropa bersejarah di kandang Forest melawan Midtjylland pada 2 Oktober.

Sejak saat itu, produktivitasnya benar-benar mengering, setidaknya di kancah domestik. Kesempatan untuk menjadi starter semakin langka, karena Ndoye tergeser dalam hierarki tim di musim yang telah melihat empat manajer berbeda memimpin di Trentside.

Dia telah mencetak tiga gol dalam tujuh penampilan internasional musim ini, dan telah dimasukkan ke dalam skuad Swiss untuk Piala Dunia 2026, tetapi muncul pertanyaan serius apakah prestasi tersebut dapat diulangi di level klub.