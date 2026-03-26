Semua mata tertuju pada pertandingan Italia vs Irlandia Utara, sambil tetap memantau perkembangan pertandingan Wales vs Bosnia di Cardiff. Malam ini akan digelar pertandingan penutup babak kualifikasi Piala Dunia Eropa yang dijadwalkan berlangsung pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, yang mempertemukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Jika tim asuhan Gattuso berhasil melewati rintangan Irlandia Utara dalam pertandingan di Bergamo, Selasa depan, 31 Maret, mereka akan bertanding melawan pemenang pertandingan malam ini pukul 20.45 antara Wales dan Bosnia. Pertandingan di Cardiff tersebut secara tidak langsung juga akan berdampak pada Azzurri, yang saat ini harus fokus pada rintangan pertama yang harus mereka lewati.
Kualifikasi Piala Dunia, Wales vs Bosnia LIVE 1-0: Gol James menjadi penentu
GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING
59' - Wales nyaris menggandakan keunggulan saat tendangan James membentur mistar gawang setelah bola terdefleksi oleh lawan.
51' - WALES UNGGUL: Tahirovic tanpa sengaja melepaskan bola ke arah Daniel James yang menendang bola dari jarak jauh, mengejutkan kiper lawan yang terpeleset dan tak bisa berbuat apa-apa.
45' - ISTIRAHAT: Satu-satunya peluang di babak pertama adalah tendangan Wilson yang membentur tiang pada menit ke-22.
22' - Wales nyaris unggul: tendangan melengkung kaki kiri Wilson membentur tiang gawang.
20' - Pertandingan tanpa banyak aksi menarik, tuan rumah menguasai bola tetapi tidak mampu menembus pertahanan lawan.
LAPORAN PERTANDINGAN
Wales-Bosnia 1-0
PENCETAK GOL: 51' James.
WALES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Sheehan, Wilson; James, Cullen, Brooks; Johnson. Pelatih: Bellamy.
BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Celik, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Sunjic, Tahirovic, Memic; Alajbegovic; Dzeko, Tabakovic. Pelatih: Barbarez.
WASIT: Kovacs.
KARTU KUNING: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).
DIKARTU MERAH: -