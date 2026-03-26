Semua mata tertuju pada pertandingan Italia vs Irlandia Utara, sambil tetap memantau perkembangan pertandingan Wales vs Bosnia di Cardiff. Malam ini akan digelar pertandingan kedua terakhir dari babak kualifikasi Piala Dunia Eropa yang dijadwalkan berlangsung dari 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan selain dua pertandingan tersebut, ada enam pertandingan lain yang dijadwalkan: Turki menang 1-0 dan lolos ke final playoff di mana mereka akan menghadapi Slovakia atau Kosovo. Rumania tersingkir, gol Kadioglu menjadi penentu; Calhanoglu dan Yildiz juga turun ke lapangan, dengan Yildiz nyaris mencetak gol setelah bola membentur mistar gawang pada babak kedua. Pertandingan lainnya akan digelar pada pukul 20.45: Republik Ceko vs Irlandia, Denmark vs Makedonia, Polandia vs Albania, Slovakia vs Kosovo, dan Ukraina vs Swedia.



