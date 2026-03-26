Republik Ceko vs Irlandia 4-3 (adu penalti) (2-2 pada waktu normal)

PENCETAK GOL:19' penalti Parrott (I), 23' gol bunuh diri Kovar (I), 27' penalti Schick (R), 86' Krejci (R).

URUTAN ADU PENALTI: Parrott (I) gol, Krejci (R) gol, Idah (I) gol, Soucek (R) gol, Brady (I) gol, Chytil (R) diblok, Azaz (I) diblok), Schick (R) gol, Browne (I) diblok, Kliment (R) gol.

REPUBLIK CEKO (3-4-3): Kovar; Holes (dari menit 46 Chaloupek), Hranac, Krejci; Coufal (dari menit 83 Karabec), Provod, Darida (dari menit 46 Soucek), Jurasek (dari menit 82 Sadilek); Schick, Chory (dari menit 73 Chytil), Sulc (dari menit 103 Kliment). Pelatih: Koubek.

IRLANDIA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman (dari menit 96' Dunne), Taylor (dari menit 68' Brady), Molumby (dari menit 115' Szmodics, dari menit 121' Vale), Manning (dari menit 68' Browne); Azaz, Ogbene (dari menit 96' Idah); Parrott. Pelatih: Hallgrimsson.



