Semua mata tertuju pada pertandingan Italia vs Irlandia Utara, sambil tetap memantau perkembangan pertandingan Wales vs Bosnia di Cardiff. Malam ini digelar pertandingan kedua terakhir dari babak kualifikasi Eropa menuju Piala Dunia yang dijadwalkan berlangsung dari 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, antara Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, dan selain dua pertandingan tersebut, ada enam pertandingan lain yang dijadwalkan: Turki menang 1-0 dan lolos ke final playoff di mana mereka akan menghadapi Kosovo yang telah menyingkirkan Slovakia; Yildiz dan rekan-rekannya telah mengeliminasi Rumania. Denmark mencetak empat gol ke gawang Makedonia dan akan menghadapi salah satu dari Republik Ceko atau Irlandia yang harus melalui perpanjangan waktu. Swedia mengeliminasi Ukraina dan di final playoff akan menghadapi Polandia yang menang atas Albania.
Kualifikasi Piala Dunia, Denmark dan Turki lolos. Gol dari Zielinski membawa Polandia unggul
Turki-Rumania 1-0
PENCETAK GOL: 53' Kadioglu.
TURKI (4-2-3-1): Cakir; Muldur, Akaydin, Bardakci, Kadioglu; Yuksek, Calhanoglu; Yilmaz, Guler, Yildiz; Akturcoglu. Pelatih: Montella.
RUMANIA (4-3-3): Radu; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marin, Hagi, Dragomir; Man, Birligea, Mihaila. Pelatih: Lucescu.
REPUBLIK CEKO-IRLANDIA 2-2
Republik Ceko vs Irlandia 4-3 (adu penalti) (2-2 pada waktu normal)
PENCETAK GOL:19' penalti Parrott (I), 23' gol bunuh diri Kovar (I), 27' penalti Schick (R), 86' Krejci (R).
URUTAN ADU PENALTI: Parrott (I) gol, Krejci (R) gol, Idah (I) gol, Soucek (R) gol, Brady (I) gol, Chytil (R) diblok, Azaz (I) diblok), Schick (R) gol, Browne (I) diblok, Kliment (R) gol.
REPUBLIK CEKO (3-4-3): Kovar; Holes (dari menit 46 Chaloupek), Hranac, Krejci; Coufal (dari menit 83 Karabec), Provod, Darida (dari menit 46 Soucek), Jurasek (dari menit 82 Sadilek); Schick, Chory (dari menit 73 Chytil), Sulc (dari menit 103 Kliment). Pelatih: Koubek.
IRLANDIA (3-4-2-1): Kelleher; O'Brien, N. Collins, O'Shea; Coleman (dari menit 96' Dunne), Taylor (dari menit 68' Brady), Molumby (dari menit 115' Szmodics, dari menit 121' Vale), Manning (dari menit 68' Browne); Azaz, Ogbene (dari menit 96' Idah); Parrott. Pelatih: Hallgrimsson.
Denmark-Makedonia 4-0
PENCETAK GOL: 49' Damsgaard, 58' Isaksen, 59' Isaksen, 75' Eriksen.
DENMARK(4-3-3): Hermansen; Bah (digantikan oleh Hogsberg pada menit ke-81), Norgaard (digantikan oleh Provsgaard pada menit ke-87), Nelsson, Maehle; Hojbjerg, Hjulmand, Froholdt; Isaksen (digantikan pada menit 73' oleh Eriksen), Hojlund (digantikan pada menit 81' oleh Hog), Damsgaard (digantikan pada menit 86' oleh Nartey). Pelatih: Riemer.
MAKEDONIA(3-5-2): Dimitrievski; Stojchevski, Zajkov, Musliu; Churlinov (digantikan oleh Miovski pada menit ke-64), Elmas, Atanasov (digantikan oleh Doriev pada menit ke-64), Bardhi, Herrera; Qamili (digantikan oleh Alimi pada menit ke-64), Rastoder (digantikan oleh Musovski pada menit ke-77). Pelatih: Milevski.
Polandia-Albania 2-1
PENCETAK GOL: 42' Hoxha (A), 63' Lewandowski (P), 73' Zielinski (P).
POLANDIA(3-4-3): Grabara; Kedziora (digantikan Swiderski pada menit 62), Bednarek, Kiwior; Cash, Szymanski, Zielinski (digantikan Moder pada menit 81), Skoras; Kaminski (dari menit 91' Pyrka), Lewandowski (dari menit 92' Slisz), Rozga (dari menit 46' Pietuszweski). Pelatih: Urban.
ALBANIA(4-3-1-2): Strakosha; Hysaj, Ajeti (dari menit ke-18 Ismajli), Dijmsiti, Mitaj; Asllani, Laci (dari menit ke-82 Muçi), Bajrami (dari menit ke-68 Broja); Shehu; Hoxha (dari menit 68' Pilios), Uzuni. Pelatih: Sylvinho.
Slowakia-Kosovo 3-4
PENCETAK GOL: 6' Valjent (S), 21' Hodza (K), 45' Haraslin (S), 47' Asllani (K), 60' Muslija (K), 70' Hajrizi (K), 94' Strelec (S).
SLOVAKIA(4-3-3): Dubravka; Valjent, Vavro, Obert, Hancko; Bero (dari menit 90' Mraz), Lobotka, Duda (dari menit 83' Benes); Sauer (dari menit 45' Suslov), Strelec, Haraslin (dari menit 83' Tupta). Pelatih: Calzona.
KOSOVO(4-4-2): Muric; Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni; Vojvoda, Hodza (dari menit 90' Hemerllahu), Rexhbeçaj, Muslija (dari menit 90' Hadergjonaj); Asllani (dari menit 73' Zabergia), Muriqi (dari menit 90' Rrahmani). Pelatih: Foda.
Ukraina-Swedia 1-3
PENCETAK GOL: 6' Gyokeres (S), 51' Gyokeres (S), 73' Gyokeres (S), 90' Ponomarenko (U).
UKRAINA(4-1-4-1): Trubin; Tymchyk, Zabarnyi, Bondar, Mykolenko; Kalyuzhnyi (digantikan oleh Hutsuliak pada menit ke-60); Tsygankov, Yarmolyuk (digantikan oleh Shaparenko pada menit ke-85), Sudakov (digantikan oleh Ponomarenko pada menit ke-77), Zubkov (digantikan oleh Ocheretko pada menit ke-60); Vanat (digantikan oleh Yeremchuk pada menit ke-60). Pelatih: Rebrov.
SWEDIA(4-4-2): Nordfeldt; Lagerbielke, Hien (digantikan oleh Starfelt pada menit ke-37), Lindelof, Gudmundsson (digantikan oleh Svensson pada menit ke-77); Johansson, Ayari (digantikan oleh Bergvall pada menit ke-77), Karlstrom, Nygren; Elanga (digantikan oleh Svanberg pada menit ke-94), Gyokeres. Pelatih: Potter.