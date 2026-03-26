Semua mata tertuju pada pertandingan Italia vs Irlandia Utara, sambil tetap memantau perkembangan pertandingan Wales vsBosnia di Cardiff. Malam yang penuh emosi bagi timnas asuhan Rino Gattuso, yang pada Selasa, 31 Maret akan menghadapi Dzeko dan rekan-rekannya dalam laga terakhir fase kualifikasi Piala Dunia yang akan digelar pada 10 Juni hingga 19 Juli mendatang, di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Azzurri telah mengeliminasi Irlandia Utara, sementara Bosnia menyingkirkan Wales melalui adu penalti, setelah gol Edin Dzeko pada menit ke-89 yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 (keunggulan Wales dicetak oleh mantan pemain Manchester United, James), membawa kedua tim ke babak perpanjangan waktu dan kemudian ke adu penalti. Dari titik penalti, gol penentu dicetak oleh pemain kelahiran 2007 asal Salzburg, Kerim Alajbegovic.
Kualifikasi Piala Dunia, Bosnia menyingkirkan Wales lewat adu penalti: Dzeko akan menjadi lawan Italia
GOL DAN MOMEN-MOMEN PENTING
86' - GOL PENYAMA DZEKO, penyerang Schalke itu lebih cepat dari kiper lawan yang salah mengantisipasi keluarnya bola.
Dua Gelandang Pengatur: Dua gelandang (seringkali Jordan James dan Josh Sheehan, sambil menunggu kembalinya Ethan Ampadu) bertugas di depan lini belakang untuk mengatur serangan.
Lini Tengah Kreatif: Trio pemain cepat dan teknis seperti Brennan Johnson, Harry Wilson (sering di posisi tengah) dan Daniel James (atau Sorba Thomas) mendukung penyerang tunggal.
Variasi Taktis
59' - Wales nyaris menggandakan keunggulan melalui tendangan James yang membentur mistar gawang setelah dibelokkan oleh lawan.
51' - WALES UNGGUL: Tahirovic tanpa sengaja melepaskan bola ke arah Daniel James yang menendang bola dari jarak jauh, mengejutkan kiper lawan yang terpeleset dan tidak bisa berbuat apa-apa.
45' - ISTIRAHAT: satu-satunya peluang di babak pertama adalah tendangan Wilson yang membentur tiang gawang pada menit ke-22.
22' - Wales nyaris unggul: tendangan melengkung kaki kiri Wilson membentur tiang gawang.
20' - Pertandingan tanpa banyak aksi menarik, tuan rumah menguasai bola tetapi tidak mampu menembus pertahanan lawan.
LAPORAN PERTANDINGAN
Wales-Bosnia 4-3 (adu penalti) (1-1 pada waktu normal)
PENCETAK GOL: 51' James (G), 86' Dzeko (B).
URUTAN PENALTI: Demirovic (B) diblok, Wilson (G), gol, Tabakovic (B) gol, Harris (G) gol, Johnson (G) meleset, Hadziahmetovic (B) gol, Williams (G) diblok, Alajbegovic (B) gol.
WALES (4-1-4-1): Darlow; Williams, Lawlor, Rodon, Dasilva; Ampadu; D. James (dari menit 84' Thomas), Wilson, J. James (dari menit 56' Cullen), Johnson; Brooks (dari menit 74' Harris) Pelatih: Bellamy.
BOSNIA (3-4-1-2): Vasilj; Dedic (dari menit 112' Gigovic), Muharemovic, Kolasinac (dari menit 62' Alajbegovic); Bajraktarevic, Sunjic (dari menit 78' Tabakovic), Tahirovic (dari menit 62' Basic), Memic (dari menit 74' Burnic); Alajbegovic; Dzeko (dari menit 91' Hadziahmetovic), Tabakovic. Pelatih: Barbarez.
WASIT: Kovacs.
KARTU KUNING: Memic, Demirovic, Kolasinac (B).