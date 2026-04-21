KSI sedang mengincar seorang legenda Premier League untuk menggantikan Andy Carroll sebagai manajer Dagenham & Redbridge
Nolan dikaitkan dengan posisi di Dagenham
Dagenham & Redbridge sedang mempertimbangkan untuk merekrut Nolan setelah ia baru-baru ini hengkang dari klub League One, Northampton Town, menurut Pete O'Rourke dari Football Insider. Pemain berusia 43 tahun itu telah menganggur sejak bulan lalu, sementara Daggers saat ini berada di peringkat ke-13 di divisi keenam setelah mengalami periode gejolak administratif yang signifikan. Meskipun profil publik klub meningkat berkat kepemilikan KSI, hasil di lapangan tetap tidak konsisten saat klub bersiap untuk pertandingan terakhir musim ini.
Ambisi Carroll di bidang sepak bola
Manajer sementara saat ini, Carroll, telah membawa tim ini mencatatkan performa yang cukup baik, namun ia tetap ingin melanjutkan kariernya sebagai pemain daripada berkomitmen pada peran penuh waktu di bangku cadangan. Striker veteran ini telah membagi waktunya antara tugas melatih dan tanggung jawabnya di lapangan sejak pemecatan Lee Bradbury.
Berbicara kepada The Sun bulan lalu, mantan pemain internasional Inggris ini menegaskan bahwa ia belum siap untuk gantung sepatu, terlepas dari masa jabatannya yang singkat di bangku cadangan: "Manajemen bukanlah sesuatu yang ingin saya lakukan. Namun, saya selalu tahu bahwa jika ada kesempatan bagi saya untuk melakukannya, saya bisa. Ini adalah sesuatu yang membuat saya bersemangat saat ini. Saya sangat senang dengan perkembangannya, tapi saya tidak pernah memikirkannya dan itu tiba-tiba saja terjadi.
"Saya ingin bermain sepak bola. Saya masih terikat kontrak di sini untuk bermain sepak bola dan itulah yang ingin saya lakukan setiap hari. Jika itu termasuk menjabat sebagai manajer, biarlah. Namun, menjadi bos secara permanen dan tidak bisa bermain sepak bola bukanlah sesuatu yang akan saya lakukan saat ini."
Visi KSI untuk Liga Premier
Penunjukan Nolan yang mungkin terjadi akan menjadi pernyataan niat yang kuat bagi klub yang saat ini berkompetisi di divisi keenam tingkat regional. KSI telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya dalam jangka panjang untuk meniru kesuksesan virtualnya dalam "Race to Division One" di dunia nyata.
Menjelaskan ambisi besarnya untuk klub asal London Timur ini dan semangatnya terhadap proyek ini, KSI berkata: "Ini sungguh luar biasa, bro, seperti mimpi. Ide ini membuatku sangat bersemangat. Bertahun-tahun lalu, aku melihat kegembiraan, kebahagiaan, dan kesenangan itu. Aku ingin mengembalikan semua itu dan kemudian melampauinya. Aku ingin tempat ini penuh semangat, aku ingin tempat ini bergoyang, aku ingin setiap kali kamu datang ke sini menjadi sebuah acara yang meriah.
"Bermain video game dan memiliki klub sepak bola sangat berbeda, saya tahu itu, tapi dengan Race to Division One, itu adalah sebuah perjalanan. Itu sulit, tapi pada akhirnya, saya melakukannya. Dengan klub ini, saya ingin melakukan hal yang tak terbayangkan.
"Saya ingin membawa Dagenham dan Redbridge ke Liga Premier. Tentu saja itu akan memakan waktu, tapi saya kira tujuan realistisnya adalah keluar dari liga ini dan masuk ke Liga Nasional. Kita perlu meningkatkan tim, melakukan beberapa penambahan yang benar-benar membawa tim ke level berikutnya, dan saya ingin membangun komunitas."
Jendela transfer musim panas yang menentukan
Nolan harus memutuskan apakah ia siap turun tiga divisi saat ia berupaya memulihkan reputasinya setelah masa jabatannya di Northampton berakhir dengan sulit. The Daggers akan menghadapi masa jeda musim yang krusial, di mana perekrutan pemain dan perubahan struktural akan menjadi kunci untuk memenuhi tuntutan publik dari pemilik klub agar tim segera promosi. Mereka akan memainkan pertandingan terakhir musim 2025-26 sebagai tim tamu di kandang Slough Town pada hari Sabtu.