KSI sedang mengincar seorang legenda Premier League untuk menggantikan Andy Carroll sebagai manajer Dagenham & Redbridge

Manajer sementara saat ini, Carroll, telah membawa tim ini mencatatkan performa yang cukup baik, namun ia tetap ingin melanjutkan kariernya sebagai pemain daripada berkomitmen pada peran penuh waktu di bangku cadangan. Striker veteran ini telah membagi waktunya antara tugas melatih dan tanggung jawabnya di lapangan sejak pemecatan Lee Bradbury.

Berbicara kepada The Sun bulan lalu, mantan pemain internasional Inggris ini menegaskan bahwa ia belum siap untuk gantung sepatu, terlepas dari masa jabatannya yang singkat di bangku cadangan: "Manajemen bukanlah sesuatu yang ingin saya lakukan. Namun, saya selalu tahu bahwa jika ada kesempatan bagi saya untuk melakukannya, saya bisa. Ini adalah sesuatu yang membuat saya bersemangat saat ini. Saya sangat senang dengan perkembangannya, tapi saya tidak pernah memikirkannya dan itu tiba-tiba saja terjadi.

"Saya ingin bermain sepak bola. Saya masih terikat kontrak di sini untuk bermain sepak bola dan itulah yang ingin saya lakukan setiap hari. Jika itu termasuk menjabat sebagai manajer, biarlah. Namun, menjadi bos secara permanen dan tidak bisa bermain sepak bola bukanlah sesuatu yang akan saya lakukan saat ini."