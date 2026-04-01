Goal.com
Live
KSI Dagenham Race To The TopAfter Party Studios
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

KSI mendapat mitra baru! Mantan pemilik QPR membeli 40% saham Dagenham and Redbridge setelah pengambilalihan oleh YouTuber terkenal tersebut

Dagenham & Redbridge
National League North/South
Queens Park Rangers

Dagenham and Redbridge terus menjalani transformasi luar biasa di luar lapangan. Tony Fernandes, mantan pemilik Queens Park Rangers, secara resmi telah mengakuisisi 40 persen saham klub National League South tersebut. Pengusaha asal Malaysia ini bergabung dengan selebriti internet KSI di Victoria Road, sehingga membentuk jajaran direksi yang dipenuhi bintang-bintang dengan impian ambisius untuk mencapai Liga Premier.


  • Fernandes kembali ke sepak bola Inggris

    Menurut talkSPORT, Fernandes telah kembali ke dunia sepak bola Inggris dengan membeli 40 persen saham di Daggers. Mantan ketua klub yang menjadi tokoh kunci di Loftus Road antara tahun 2011 dan 2023 ini membawa segudang pengalaman ke London Timur. Selama masa jabatannya, klub sebelumnya mengalami promosi dan degradasi, serta denda sebesar £17 juta akibat pelanggaran aturan Financial Fair Play. Kedatangannya dipandang sebagai dorongan besar bagi tim divisi keenam ini saat mereka berupaya beralih ke era baru pertumbuhan profesional dan ekspansi komersial.

  • Dagenham & Redbridge v Torquay United - National League SouthGetty Images Sport

    Berinteraksi dengan seorang bintang YouTube

    Akuisisi ini menjadikan eksekutif sepak bola berpengalaman tersebut sebagai tokoh berpengaruh terbaru yang bergabung dengan dewan direksi, menyusul kedatangan YouTuber populer yang menjadi sorotan media bulan lalu. Bintang media sosial tersebut membeli saham minoritas sekitar 20 persen. Kini ia memiliki mitra berpengalaman untuk membantu mewujudkan masa depan ambisius yang telah direncanakan klub. Perpaduan antara pengetahuan industri dengan jangkauan global yang luas menunjukkan bahwa tim ini sedang mempersiapkan diri untuk naik dengan cepat melalui piramida sepak bola Inggris, dengan tujuan meniru kesuksesan digital di dunia olahraga nyata.

  • Impian besar bagi klub

    Meskipun klub ini saat ini berkompetisi di divisi bawah, ambisi di jajaran direksi tak lain adalah mencapai kasta tertinggi sepak bola. Sang taipan internet telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membawa tim ini ke puncak. Menjelaskan tujuannya, ia berkata: “Saya ingin stadion ini penuh semangat, saya ingin suasananya meriah, saya ingin setiap kali Anda datang ke sini menjadi sebuah acara yang tak terlupakan. Bermain video game dan memiliki klub sepak bola adalah dua hal yang sangat berbeda, saya tahu itu, tetapi dengan Race to Division One, itu adalah sebuah perjalanan. Itu sulit, tetapi pada akhirnya, saya berhasil. Dengan klub ini, saya ingin melakukan hal yang tak terbayangkan. Saya ingin membawa Dagenham dan Redbridge ke Liga Premier. Jelas ini akan memakan waktu, tetapi menurut saya, tujuan yang realistis adalah keluar dari liga ini dan masuk ke Liga Nasional.”

  • KSIGetty Images

    Perombakan total di Victoria Road

    Kedatangan yang sangat dinanti ini merupakan langkah terakhir dalam restrukturisasi total kepemimpinan klub. Happy Fan Group yang berbasis di Amerika Serikat baru-baru ini mengambil alih kendali klub dan menunjuk mantan kapten Anwar Uddin sebagai ketua. Selain itu, mantan striker Inggris Andy Carroll telah membeli saham klub dan menjabat sebagai manajer sementara setelah Lee Bradbury dipecat.

Championship
Queens Park Rangers crest
Queens Park Rangers
QPR
Bristol City crest
Bristol City
BRC
National League North/South
Worthing crest
Worthing
WOR
Dagenham & Redbridge crest
Dagenham & Redbridge
DAR