KSI mendapat mitra baru! Mantan pemilik QPR membeli 40% saham Dagenham and Redbridge setelah pengambilalihan oleh YouTuber terkenal tersebut
Fernandes kembali ke sepak bola Inggris
Menurut talkSPORT, Fernandes telah kembali ke dunia sepak bola Inggris dengan membeli 40 persen saham di Daggers. Mantan ketua klub yang menjadi tokoh kunci di Loftus Road antara tahun 2011 dan 2023 ini membawa segudang pengalaman ke London Timur. Selama masa jabatannya, klub sebelumnya mengalami promosi dan degradasi, serta denda sebesar £17 juta akibat pelanggaran aturan Financial Fair Play. Kedatangannya dipandang sebagai dorongan besar bagi tim divisi keenam ini saat mereka berupaya beralih ke era baru pertumbuhan profesional dan ekspansi komersial.
Berinteraksi dengan seorang bintang YouTube
Akuisisi ini menjadikan eksekutif sepak bola berpengalaman tersebut sebagai tokoh berpengaruh terbaru yang bergabung dengan dewan direksi, menyusul kedatangan YouTuber populer yang menjadi sorotan media bulan lalu. Bintang media sosial tersebut membeli saham minoritas sekitar 20 persen. Kini ia memiliki mitra berpengalaman untuk membantu mewujudkan masa depan ambisius yang telah direncanakan klub. Perpaduan antara pengetahuan industri dengan jangkauan global yang luas menunjukkan bahwa tim ini sedang mempersiapkan diri untuk naik dengan cepat melalui piramida sepak bola Inggris, dengan tujuan meniru kesuksesan digital di dunia olahraga nyata.
Impian besar bagi klub
Meskipun klub ini saat ini berkompetisi di divisi bawah, ambisi di jajaran direksi tak lain adalah mencapai kasta tertinggi sepak bola. Sang taipan internet telah secara terbuka mengungkapkan keinginannya untuk membawa tim ini ke puncak. Menjelaskan tujuannya, ia berkata: “Saya ingin stadion ini penuh semangat, saya ingin suasananya meriah, saya ingin setiap kali Anda datang ke sini menjadi sebuah acara yang tak terlupakan. Bermain video game dan memiliki klub sepak bola adalah dua hal yang sangat berbeda, saya tahu itu, tetapi dengan Race to Division One, itu adalah sebuah perjalanan. Itu sulit, tetapi pada akhirnya, saya berhasil. Dengan klub ini, saya ingin melakukan hal yang tak terbayangkan. Saya ingin membawa Dagenham dan Redbridge ke Liga Premier. Jelas ini akan memakan waktu, tetapi menurut saya, tujuan yang realistis adalah keluar dari liga ini dan masuk ke Liga Nasional.”
Perombakan total di Victoria Road
Kedatangan yang sangat dinanti ini merupakan langkah terakhir dalam restrukturisasi total kepemimpinan klub. Happy Fan Group yang berbasis di Amerika Serikat baru-baru ini mengambil alih kendali klub dan menunjuk mantan kapten Anwar Uddin sebagai ketua. Selain itu, mantan striker Inggris Andy Carroll telah membeli saham klub dan menjabat sebagai manajer sementara setelah Lee Bradbury dipecat.