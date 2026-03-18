KSI membuat gebrakan! Dagenham memecat manajer mereka dan menunjuk mantan bintang timnas Inggris Andy Carroll sebagai manajer sementara setelah seorang YouTuber berinvestasi di klub non-liga tersebut

Dalam pernyataan resmi, klub menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih yang akan hengkang tersebut sekaligus mengonfirmasi rencana suksesi sementara. "Dagenham & Redbridge Football Club dapat mengonfirmasi bahwa kami telah berpisah dengan Manajer Tim Utama, Lee Bradbury," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Kami sangat berterima kasih kepada Lee atas fokus, profesionalisme, dan dedikasinya selama berada di klub, serta kontribusinya, baik di dalam maupun di luar lapangan, dalam menstabilkan klub pada musim panas lalu. Dagenham & Redbridge mendoakan kesuksesan baginya dalam upaya-upaya di masa depan. Andy Carroll akan memimpin tim secara sementara, dan pembaruan lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya."