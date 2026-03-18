KSI membuat gebrakan! Dagenham memecat manajer mereka dan menunjuk mantan bintang timnas Inggris Andy Carroll sebagai manajer sementara setelah seorang YouTuber berinvestasi di klub non-liga tersebut
Bradbury dipecat setelah investasi
Klub National League South, Dagenham, telah memecat Bradbury setelah menjabat selama tujuh bulan, menandai langkah tegas pertama sejak KSI melakukan investasi pada awal bulan ini. Waktu pengambilan keputusan ini telah menimbulkan keheranan di seluruh divisi; The Daggers saat ini tertinggal enam poin dari zona play-off, dan pemecatan tersebut terjadi kurang dari 24 jam setelah kemenangan tandang yang penuh semangat dengan skor 3-2 di Farnborough. Meskipun demikian, jajaran manajemen baru tampaknya bertekad untuk membawa klub ke arah yang baru. Bradbury meninggalkan klub saat mereka memasuki babak baru di bawah kepemilikan yang didukung selebriti.
Klub mengonfirmasi penunjukan Carroll
Dalam pernyataan resmi, klub menyampaikan rasa terima kasihnya kepada pelatih yang akan hengkang tersebut sekaligus mengonfirmasi rencana suksesi sementara. "Dagenham & Redbridge Football Club dapat mengonfirmasi bahwa kami telah berpisah dengan Manajer Tim Utama, Lee Bradbury," demikian bunyi pernyataan tersebut. "Kami sangat berterima kasih kepada Lee atas fokus, profesionalisme, dan dedikasinya selama berada di klub, serta kontribusinya, baik di dalam maupun di luar lapangan, dalam menstabilkan klub pada musim panas lalu. Dagenham & Redbridge mendoakan kesuksesan baginya dalam upaya-upaya di masa depan. Andy Carroll akan memimpin tim secara sementara, dan pembaruan lebih lanjut akan diumumkan pada waktunya."
Peran ganda Carroll sebagai pemilik
Penunjukan Carroll sebagai manajer sementara menambah daya tarik tersendiri pada revolusi di Victoria Road. Mantan penyerang Liga Premier ini awalnya bergabung dengan Daggers pada bulan Juli sebagai pemain bintang. Namun, baru-baru ini terungkap bahwa striker veteran tersebut mengikuti jejak KSI dengan menjadi pemegang saham di klub tersebut. Setelah tidak tampil di lapangan sejak pertengahan Desember, langkah Carroll untuk terjun ke dunia manajemen menandai perubahan tanggung jawab yang signifikan. Kini, ia harus menyeimbangkan statusnya sebagai pemain kunci dan pemilik sebagian saham dengan tekanan langsung untuk memimpin tim dari pinggir lapangan.
Penampilan perdana sebagai manajer melawan Torquay
Debut Carroll sebagai manajer akan berlangsung Sabtu ini saat Dagenham menjamu Torquay United. Pelatih sementara ini mewarisi skuad yang telah menunjukkan kilasan kualitas, namun kesulitan mempertahankan konsistensi yang dibutuhkan untuk menembus tujuh besar. Dengan klub yang tertinggal dari zona play-off, rangkaian pertandingan berikutnya akan menentukan apakah "efek KSI" dapat diwujudkan menjadi performa yang mampu membawa promosi, atau apakah gangguan akibat pergantian kepemilikan akan menghambat kemajuan. Para penggemar akan sangat menantikan apakah pengalaman Carroll yang luas di level tertinggi dapat menginspirasi lonjakan performa di akhir musim.
