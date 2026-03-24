KSI dengan kejam mengolok-olok Wealdstone setelah Sak Hassan tampil di Baller League UK untuk minggu kedua berturut-turut, meskipun bertentangan dengan keinginan klub

Dampak dari keputusan Hassan untuk memprioritaskan Baller League tampaknya telah mengakhiri musimnya di Wealdstone lebih awal. Meskipun klub tersebut tetap menjadi pemberi kerja utamanya, mereka telah mengonfirmasi bahwa ia tidak lagi akan menjadi bagian dari rencana pertandingan mereka saat mereka menjalani sisa musim Liga Nasional.

"Sak dan perwakilannya menyadari bahwa ia telah melanggar kontrak bermainnya dengan memilih untuk tampil di Baller League," jelas ketua klub Rory Fitzgerald. "Demi kejelasan mutlak, Wealdstone FC tetap memegang pendaftaran resmi pemainnya dan segala keputusan terkait sisa musim ini tetap berada di tangan Dewan Direksi klub."

Fitzgerald menambahkan: "Kami telah berkumpul bersama Gary dan tim pelatih untuk membahas pemikiran jangka pendek dan jangka panjang mengenai komposisi pemain dan perekrutan. Jadi, setiap langkah yang dapat kami lakukan antara sekarang dan batas waktu transfer pada Kamis pekan depan (27 Maret) dalam hal menyempurnakan apa yang kami miliki saat ini akan membantu kami mempersiapkan pembaruan skuad selama musim panas."