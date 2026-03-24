Diterjemahkan oleh
KSI dengan kejam mengolok-olok Wealdstone setelah Sak Hassan tampil di Baller League UK untuk minggu kedua berturut-turut, meskipun bertentangan dengan keinginan klub
Tindakan pembangkangan yang terang-terangan
Ketegangan antara Hassan dan Wealdstone telah mencapai titik kritis setelah sang pemain sayap mengabaikan perintah klub untuk tidak ikut serta dalam putaran terbaru pertandingan Baller League. Meskipun klub National League tersebut secara terbuka menegurnya atas penampilannya yang pertama, Hassan kembali ke arena sepak bola 6 lawan 6 untuk membela Prime FC.
Turnamen yang dipimpin oleh para influencer ini, yang disiarkan di Sky, telah menjadi gangguan besar bagi The Stones. Keputusan Hassan untuk memprioritaskan format sepak bola 6-a-side daripada kewajiban profesionalnya di Grosvenor Vale secara efektif telah membuatnya terpinggirkan dari skuad utama, sementara klub berjuang untuk meraih poin di liga tradisional.
KSI menargetkan Wealdstone
Ketegangan berubah dari perselisihan kontrak menjadi ejekan yang viral ketika skuad Prime FC milik KSI tiba untuk pertandingan terbaru mereka dengan mengenakan kaos khusus. Kaos tersebut menampilkan teks lengkap dari pernyataan keluhan asli Wealdstone, sehingga mengubah sikap disiplin resmi klub menjadi ejekan yang dibalut gaya busana.
Teks yang tertera di kaos tersebut berasal dari pernyataan tegas yang dirilis oleh The Stones pekan lalu. Klub sebelumnya menyatakan: "Kami menyadari bahwa Sak Hassan, yang terikat kontrak dengan Wealdstone FC, tampil dalam Baller League malam ini. Klub tidak dimintai izin untuk partisipasi Sak, dan kami juga tidak diberitahu sebelumnya mengenai keterlibatannya."
Masa depan Hassan di Grosvenor Vale
Dampak dari keputusan Hassan untuk memprioritaskan Baller League tampaknya telah mengakhiri musimnya di Wealdstone lebih awal. Meskipun klub tersebut tetap menjadi pemberi kerja utamanya, mereka telah mengonfirmasi bahwa ia tidak lagi akan menjadi bagian dari rencana pertandingan mereka saat mereka menjalani sisa musim Liga Nasional.
"Sak dan perwakilannya menyadari bahwa ia telah melanggar kontrak bermainnya dengan memilih untuk tampil di Baller League," jelas ketua klub Rory Fitzgerald. "Demi kejelasan mutlak, Wealdstone FC tetap memegang pendaftaran resmi pemainnya dan segala keputusan terkait sisa musim ini tetap berada di tangan Dewan Direksi klub."
Fitzgerald menambahkan: "Kami telah berkumpul bersama Gary dan tim pelatih untuk membahas pemikiran jangka pendek dan jangka panjang mengenai komposisi pemain dan perekrutan. Jadi, setiap langkah yang dapat kami lakukan antara sekarang dan batas waktu transfer pada Kamis pekan depan (27 Maret) dalam hal menyempurnakan apa yang kami miliki saat ini akan membantu kami mempersiapkan pembaruan skuad selama musim panas."
Apa itu Baller League?
Baller League adalah kompetisi sepak bola mini yang berlangsung dengan tempo cepat dan telah mendapatkan popularitas yang signifikan berkat keterlibatan tokoh-tokoh berpengaruh serta mantan bintang profesional. Meskipun kompetisi ini menawarkan platform bagi para pemain untuk mendapatkan eksposur, hal ini sering kali menimbulkan konflik dengan klub-klub profesional dan semi-profesional yang khawatir akan potensi cedera yang dialami para pemain andalan mereka di luar pertandingan liga resmi.