KSI dan Andy Carroll 'berkomunikasi setiap hari' seiring dengan mulai terbentuknya rencana ambisius untuk promosi ke Liga Premier bersama Dagenham & Redbridge
Kemitraan yang dibangun atas dasar dialog sehari-hari
Dalam wawancara eksklusif dengan SunSport, Carroll membicarakan hubungannya yang semakin erat dengan rekan sesama pemilik klub. Pemain berusia 37 tahun itu ditunjuk sebagai manajer sementara hingga akhir musim setelah pemecatan mendadak Lee Bradbury awal bulan ini. Penunjukan tersebut terjadi hanya beberapa minggu setelah YouTuber yang beralih profesi menjadi petinju, KSI, yang bernama asli Olajide Olatunji, mengguncang dunia sepak bola non-liga dengan membeli saham di klub National League South tersebut. Kini, manajer sementara itu memiliki rekan investornya dalam daftar panggilan cepat saat Dagenham & Redbridge berupaya melakukan upaya promosi di menit-menit terakhir selama pekan-pekan terakhir musim ini.
Dampak kecelakaan KSI di Victoria Road
Saat membahas kolaborasi ini, Carroll mengungkapkan dengan jujur dan terbuka tentang dinamika serta ambisi mereka yang tak terbatasi: “Bekerja sama dengannya sungguh luar biasa. Kamu bisa melihat dengan jelas siapa dia sebenarnya sebagai seorang individu. Dia sangat antusias dan ingin memberikan yang terbaik dalam segala hal yang dilakukannya. Dia selalu memberikan 100 persen dalam segala hal, dan memiliki dia sebagai bagian dari keluarga Dagenham sungguh fantastis. Kami berbicara setiap hari. Jika saya bisa membuatnya lebih baik satu persen dan dia bisa membuat saya lebih baik satu persen, itu menguntungkan semua orang.”
Namun, ia menekankan bahwa klub memiliki jaringan dukungan yang lebih luas. “Bukan hanya kami berdua – ada lima atau enam orang di sini,” tambahnya.
Mencontoh model Wrexham
Proyek ambisius ini tentu saja memicu perbandingan dengan Wrexham, yang melesat dari National League ke Championship sejak bintang Hollywood Ryan Reynolds dan Rob Mac resmi mengambil alih klub tersebut pada awal 2021. Ketika KSI melontarkan pernyataan mengejutkan dengan menyatakan bahwa tujuan utamanya adalah membawa klub kecil itu ke kasta tertinggi, Carroll sama sekali tidak terkejut. Membela target sensasional tersebut, ia menjelaskan: “Saya rasa tidak ada yang perlu terkejut ketika seseorang datang untuk memiliki sebuah klub dan mereka ingin meraih kesuksesan. Mereka ingin mencapai level tertinggi, dan Liga Premier jelas merupakan level tertinggi yang bisa kami raih. Saya rasa siapa pun yang memiliki klub sepak bola atau mendukung klub sepak bola pasti menginginkan hal itu dan menjadikannya sebagai impian.”
Awal yang sempurna bagi pelatih sementara
Di lapangan, era baru ini dimulai dengan sangat baik. Dagenham & Redbridge kini hanya terpaut empat poin dari zona play-off setelah meraih kemenangan gemilang 3-1 atas Hampton & Richmond Borough. Kemenangan krusial ini memungkinkan Carroll mempertahankan rekor manajerialnya yang sempurna, setelah sebelumnya juga mengalahkan Torquay United dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih. Signifikansi kepemilikan baru sangat terlihat selama kemenangan terbaru ini, yang disiarkan langsung di YouTube kepada penonton global sementara influencer berusia 32 tahun itu menonton dari tribun. Dengan momentum yang terus meningkat, impian untuk naik kelas dengan cepat mulai terasa nyata.