Markus Krosche kini tinggal selangkah lagi menjabat sebagai Head of Football AC Milan. Direktur asal Jerman itu merupakan pilihan khusus Gerry Cardinale untuk memperkuat struktur manajemen klub yang bermarkas di via Aldo Rossi. Orang nomor satu di Red Bird itu sangat menghargai visi jangka panjang dan metode kerja yang diterapkan direktur berusia 46 tahun tersebut sepanjang kariernya.
Krosche Tinggalkan Eintracht Frankfurt dan Diangkat Jadi Anggota Seumur Hidup Klub, Mulai Bekerja untuk AC Milan pada 1 Januari
NO0MINATO anggota seumur hidup
Lima tahun penuh kesuksesan besar dan target yang tercapai, seperti menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025, tidak mudah dilupakan. Bagi Markus Krosche dan Eintracht Frankfurt, kenangan itu bahkan bisa dikatakan tidak akan pernah terlupakan. Di akun X klub Jerman tersebut, muncul pengumuman pengangkatan petinggi klub asal Jerman berusia 46 tahun itu sebagai anggota seumur hidup. Acara makan malam di rumah Krosche di Paderborn, yang dihadiri seluruh asistennya dan beberapa anggota dewan direksi, menandai perpisahan yang tulus dan menghormati sejarah yang mereka ukir bersama.
Berlaku mulai 1 Januari
Menurut kabar terbaru, proses penyusunan kontrak yang akan mengikat Krosche dengan AC Milan selama tiga tahun ke depan kini sudah dimulai. Mantan sosok Eintracht Frankfurt itu akan mulai bekerja bersama AC Milan pada 1 Januari. Namun, dalam beberapa pekan ini, ia sudah akan terlibat dalam aktivitas klub, termasuk mempelajari skuad dan kebutuhan di bursa transfer.
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