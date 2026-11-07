Lima tahun penuh kesuksesan besar dan target yang tercapai, seperti menjuarai Liga Europa pada 2022 dan finis di posisi ketiga pada 2025, tidak mudah dilupakan. Bagi Markus Krosche dan Eintracht Frankfurt, kenangan itu bahkan bisa dikatakan tidak akan pernah terlupakan. Di akun X klub Jerman tersebut, muncul pengumuman pengangkatan petinggi klub asal Jerman berusia 46 tahun itu sebagai anggota seumur hidup. Acara makan malam di rumah Krosche di Paderborn, yang dihadiri seluruh asistennya dan beberapa anggota dewan direksi, menandai perpisahan yang tulus dan menghormati sejarah yang mereka ukir bersama.