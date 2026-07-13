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Kroasia mengonfirmasi kembalinya Slaven Bilic, setelah mantan manajer West Ham itu mengakhiri masa jeda dua tahun dari dunia kepelatihan
Awal era kedua
Atas usulan presiden Marijan Kustic, Komite Eksekutif Federasi sepakat secara bulat untuk menunjuk Bilic sebagai pelatih kepala baru. Keputusan ini diambil setelah kepergian Dalic, yang mengundurkan diri dari jabatannya usai mencatatkan rentetan kesuksesan yang mengukir sejarah di kancah internasional.
Bilic adalah sosok legendaris dalam sepak bola Kroasia, yang sebelumnya pernah melatih tim senior antara tahun 2006 dan 2012. Kembalinya ia ke jabatan ini terjadi setelah beberapa waktu menjauh dari dunia kepelatihan, di mana ia terakhir kali berkecimpung di kancah klub. Komisi Ahli HNS memberikan dukungan penuh terhadap penunjukan ini, meyakini bahwa pemahaman Bilic yang mendalam terhadap budaya tim nasional menjadikannya penerus yang ideal bagi Dalic.
- Getty Images
Mengganti sebuah ikon nasional
Menggantikan posisi Dalic bukanlah hal yang mudah, mengingat prestasi manajer sebelumnya, yang antara lain berhasil mencapai final dan semifinal Piala Dunia. Kustic mengakui kesulitan dalam masa transisi ini, namun sekaligus menyatakan keyakinan penuh terhadap penunjukan baru ini. Riwayat karier Bilic yang luas di Liga Premier, Super Lig Turki, dan liga-liga besar Eropa lainnya menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan federasi.
“Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Zlatko atas hasil luar biasa yang diraihnya selama masa jabatannya, dan tentu saja, kami menghormati serta memahami keputusannya untuk mengakhiri era kepemimpinannya di timnas Kroasia dengan Piala Dunia ini,” kata Kustic. “Tidak mudah untuk mengikuti jejak Zlatko, tetapi kami yakin bahwa Slaven adalah orang yang tepat untuk peran ini. Ia adalah mantan pemain internasional ternama yang kini memiliki pengalaman melatih dan mengelola tim yang sangat luas, dan saya yakin ia mendapat dukungan penuh dari para pemain, suporter, serta masyarakat luas untuk membawa Kroasia meraih kesuksesan baru. Saya mengucapkan selamat datang yang hangat kepada Slaven. Ia tentu saja akan mendapat dukungan penuh dari Federasi dalam pekerjaannya, dan saya mendoakan yang terbaik baginya dalam masa jabatannya yang baru.”
Bilic berbicara mengenai kembalinya ke kampung halamannya
Bagi Bilic, kesempatan untuk memimpin negaranya untuk kedua kalinya adalah sesuatu yang tak bisa ia tolak. Meskipun sudah lama absen dari pinggir lapangan, mantan pelatih West Brom dan Besiktas ini menegaskan bahwa ia siap menghadapi sorotan tajam yang menyertai jabatan sebagai pelatih timnas Kroasia.
“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Presiden Kustic dan pimpinan Federasi atas keyakinan dan kepercayaan yang mereka tunjukkan dengan mengizinkan saya memimpin tim nasional Kroasia sekali lagi — ini merupakan kehormatan terbesar bagi setiap pelatih Kroasia,” kata Bilic. “Saya sepenuhnya menyadari ekspektasi tinggi yang muncul setelah masa kepemimpinan Zlatko Dalic yang luar biasa, tetapi siapa pun yang memimpin Kroasia harus siap menghadapi hal itu, karena kami adalah bangsa sepak bola yang hidup dan bernapas bersama tim nasionalnya.”
- AFP
Mempertahankan status elit
Tantangan mendesak bagi Bilic adalah memastikan Kroasia tetap berada di jajaran teratas sepak bola dunia, mengingat beberapa bintang seniornya kini mendekati akhir karier mereka. Ia tetap optimis terhadap ketersediaan talenta yang dimilikinya serta kemampuannya untuk memotivasi skuad menjelang siklus kualifikasi mendatang.
“Saya sangat percaya pada para pemain yang kami miliki, dan merupakan tanggung jawab saya untuk menghadirkan energi, ambisi, dan tekad agar Kroasia tetap berada di jajaran elit sepak bola,” tambah Bilic. “Saya sangat bersemangat menghadapi tantangan ini, dan saya merasa sepenuhnya siap; sebagai pelatih yang lebih matang dan berpengalaman dibandingkan tahun 2006, namun dengan motivasi dan keinginan yang sama persis untuk melihat Kroasia menjadi tim yang kuat, tak kenal takut, dan sukses.”
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