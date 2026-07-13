Kroasia mengonfirmasi kembalinya Slaven Bilic, setelah mantan manajer West Ham itu mengakhiri masa jeda dua tahun dari dunia kepelatihan

Menggantikan posisi Dalic bukanlah hal yang mudah, mengingat prestasi manajer sebelumnya, yang antara lain berhasil mencapai final dan semifinal Piala Dunia. Kustic mengakui kesulitan dalam masa transisi ini, namun sekaligus menyatakan keyakinan penuh terhadap penunjukan baru ini. Riwayat karier Bilic yang luas di Liga Premier, Super Lig Turki, dan liga-liga besar Eropa lainnya menjadi faktor kunci dalam proses pengambilan keputusan federasi.

“Saya ingin sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Zlatko atas hasil luar biasa yang diraihnya selama masa jabatannya, dan tentu saja, kami menghormati serta memahami keputusannya untuk mengakhiri era kepemimpinannya di timnas Kroasia dengan Piala Dunia ini,” kata Kustic. “Tidak mudah untuk mengikuti jejak Zlatko, tetapi kami yakin bahwa Slaven adalah orang yang tepat untuk peran ini. Ia adalah mantan pemain internasional ternama yang kini memiliki pengalaman melatih dan mengelola tim yang sangat luas, dan saya yakin ia mendapat dukungan penuh dari para pemain, suporter, serta masyarakat luas untuk membawa Kroasia meraih kesuksesan baru. Saya mengucapkan selamat datang yang hangat kepada Slaven. Ia tentu saja akan mendapat dukungan penuh dari Federasi dalam pekerjaannya, dan saya mendoakan yang terbaik baginya dalam masa jabatannya yang baru.”