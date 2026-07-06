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Kroasia mengajukan keluhan kepada FIFA terkait 'penyalahgunaan teknologi' setelah tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia melawan Portugal
Protes terhadap intervensi VAR
Perjalanan Kroasia di Piala Dunia berakhir dengan cara yang paling pahit yang bisa dibayangkan, saat kekalahan 2-1 dari Portugal dipastikan oleh sebuah keputusan yang membuat seluruh bangsa itu terkejut. Setelah peluit akhir dibunyikan, Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS) segera mengajukan protes resmi kepada FIFA, dengan menuduh adanya “penyalahgunaan teknologi” yang menurut mereka secara tidak adil merampas kesempatan mereka untuk lolos ke babak gugur.
Kontroversi ini berpusat pada gol yang dianulir pada detik-detik terakhir waktu tambahan, saat Josko Gvardiol tampaknya telah menyelamatkan Kroasia dari tersingkir. Gol tersebut awalnya disahkan di lapangan, tetapi tinjauan VAR yang memakan waktu lama membuat wasit Espen Eskas membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan offside yang baru terungkap melalui data yang tersimpan di dalam bola pertandingan itu sendiri.
Badan pengatur tersebut meyakini bahwa semangat permainan telah dilanggar oleh sebuah ketidaktepatan teknis, sehingga mendorong mereka untuk mengambil langkah langka dengan mengajukan keluhan resmi. Meskipun FIFA sering kali mendukung tim wasitnya, badan pengatur tersebut terpaksa membela proses VAR di tengah sorotan tajam yang muncul setelah peluit akhir dibunyikan.
- AFP
'Gambaran detak jantung' yang membuat hati hancur
Meskipun tayangan ulang televisi tampaknya menunjukkan gol yang sah, teknologi FIFA yang terpasang di dalam bola Adidas Trionda mendeteksi sentuhan mikroskopis dari rambut Igor Matanovic yang mengubah seluruh perhitungan offside.
FIFA membela proses tersebut dengan merilis pernyataan yang menjelaskan bahwa "sensor IMU yang terpasang di dalam bola Trionda mampu mendeteksi sentuhan sekecil apa pun, yang ditampilkan kepada pemirsa dalam siaran sebagai 'grafik detak jantung,' dan memungkinkan wasit mendapatkan data yang belum pernah ada sebelumnya untuk mengambil keputusan yang cepat dan akurat."
Namun, Kroasia berpendapat bahwa tingkat pengawasan ini menyimpang dari semangat VAR yang “jelas dan nyata” serta bergantung pada data yang tidak dapat dilihat oleh para penggemar dan pemain secara real time. HNS juga mengkritik keputusan sebelumnya yang membuat Portugal menyamakan kedudukan melalui tendangan penalti Cristiano Ronaldo pada menit ke-68.
HNS menuntut transparansi regulasi
Keluhan resmi yang diajukan oleh HNS berfokus pada protokol yang digunakan oleh Wasit Asisten Video (VAR) dan apakah hal tersebut melampaui mandat yang dimaksudkan. HNS berpendapat bahwa ambang batas “kesalahan yang jelas dan nyata” tidak terpenuhi, dan bahwa gangguan yang disebabkan oleh tinjauan tersebut merusak alur pertandingan yang seharusnya berlangsung adil.
Juru bicara HNS, Tomislav Pacak, mengatakan kepada RTL Danas: "Asosiasi Sepak Bola Kroasia telah mengirimkan surat kepada Presiden FIFA Gianni Infantino, di mana kami mengungkapkan kekecewaan mendalam dan ketidaksetujuan kami terhadap pertandingan melawan Portugal, bukan karena keputusan wasit itu sendiri—karena hal tersebut dapat dibahas setelah setiap pertandingan—melainkan karena proses itu sendiri yang mengarah pada keputusan-keputusan tersebut.
"Pertama-tama, kami yakin bahwa protokol VAR diterapkan secara sepenuhnya keliru pada tendangan penalti untuk Portugal dan wasit seharusnya tidak diminta untuk meninjau rekaman tersebut. Dan yang lebih penting lagi, terkait gol penyama kedudukan Guardiola, Pašalić dinyatakan offside bertentangan dengan aturan dan semangat sepak bola akibat permainan bola yang tidak ada dari Matanović, karena sensor menunjukkan demikian.
"Kami meyakini bahwa ini merupakan penyalahgunaan teknologi, yang kami sambut baik dalam sepak bola, namun kami yakin bahwa penerapan ini tidak menguntungkan bagi FIFA, tim, dan penggemar sepak bola. Kami menyadari bahwa surat kami ini tidak akan meredakan rasa sakit dan kekecewaan para penggemar serta pemain, namun kami yakin bahwa penting untuk memperingatkan FIFA dan meminta penjelasan terperinci mengenai semua keputusan tersebut."
- Getty Images
Modric mengecam standar ganda
Kapten Luka Modric tidak segan-segan dalam menilai situasi tersebut, mengungkapkan rasa frustrasinya terhadap cara penerapan teknologi di panggung terbesar dunia. Pemain veteran Real Madrid itu berpendapat bahwa penerapan aturan terasa tidak konsisten, terutama jika membandingkan perlakuan terhadap negara-negara kecil dengan raksasa-raksasa sepak bola yang sudah mapan.
Gelandang legendaris ini menyoroti apa yang dianggapnya sebagai kurangnya keadilan dalam proses pengambilan keputusan selama pertandingan. Saat berbicara kepada wartawan di zona campuran, Modric mengecam apa yang ia sebut sebagai standar ganda, dengan menekankan bahwa teknologi tersebut sering kali tampak merugikan timnya pada momen-momen krusial.
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