Kroasia mengajukan keluhan kepada FIFA terkait 'penyalahgunaan teknologi' setelah tersingkir secara kontroversial dari Piala Dunia melawan Portugal

Perjalanan Kroasia di Piala Dunia berakhir dengan cara yang paling pahit yang bisa dibayangkan, saat kekalahan 2-1 dari Portugal dipastikan oleh sebuah keputusan yang membuat seluruh bangsa itu terkejut. Setelah peluit akhir dibunyikan, Federasi Sepak Bola Kroasia (HNS) segera mengajukan protes resmi kepada FIFA, dengan menuduh adanya “penyalahgunaan teknologi” yang menurut mereka secara tidak adil merampas kesempatan mereka untuk lolos ke babak gugur.

Kontroversi ini berpusat pada gol yang dianulir pada detik-detik terakhir waktu tambahan, saat Josko Gvardiol tampaknya telah menyelamatkan Kroasia dari tersingkir. Gol tersebut awalnya disahkan di lapangan, tetapi tinjauan VAR yang memakan waktu lama membuat wasit Espen Eskas membatalkan keputusan tersebut, dengan alasan offside yang baru terungkap melalui data yang tersimpan di dalam bola pertandingan itu sendiri.

Badan pengatur tersebut meyakini bahwa semangat permainan telah dilanggar oleh sebuah ketidaktepatan teknis, sehingga mendorong mereka untuk mengambil langkah langka dengan mengajukan keluhan resmi. Meskipun FIFA sering kali mendukung tim wasitnya, badan pengatur tersebut terpaksa membela proses VAR di tengah sorotan tajam yang muncul setelah peluit akhir dibunyikan.