AFP
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Kritik terhadap Jude Bellingham 'sulit diterima' bagi Jordan Henderson, yang menyatakan bahwa bintang 'istimewa' Real Madrid itu akan memberikan 'faktor X' bagi Inggris di Piala Dunia 2026
- AFP
Membela bintang 'istimewa' Real Madrid
Bellingham sering menjadi sorotan karena perilakunya di lapangan, tetapi Henderson—yang juga telah muncul sebagai sosok pemimpin kunci bagi Inggris di bawah asuhan Thomas Tuchel—menegaskan bahwa persepsi publik terhadap pemain berusia 22 tahun itu jauh dari kenyataan. Gelandang Brentford ini sangat yakin bahwa mantan pemain Borussia Dortmund itu adalah motor di balik kesuksesan Inggris.
"Sejujurnya, saya tidak bisa cukup memuji dia," kata Henderson. "Saya tahu banyak yang ditulis di media dan terkadang saya merasa sulit membacanya, karena saya tahu betapa besar pengaruhnya terhadap tim ini, betapa baiknya dia sebagai rekan setim di luar lapangan. Apa yang dia berikan kepada kami sungguh istimewa. Saya pikir dia benar-benar memberikan faktor X dalam tim kami."
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Pengalaman bertanding di level tertinggi dan pengaruhnya di ruang ganti
Saat Inggris bersiap untuk laga pembuka Grup L melawan Kroasia pada Rabu nanti, Bellingham diperkirakan akan diturunkan sebagai gelandang serang (No. 10), meski harus bersaing dengan Morgan Rogers dari Aston Villa. Ini akan menjadi turnamen besar keempat bagi Bellingham di usianya yang baru 22 tahun, sebuah tingkat pengalaman yang menurut Henderson akan sangat penting bagi tim asuhan Tuchel di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.
“Dia telah mengalami momen-momen besar dalam kariernya, dia adalah pemain yang tampil bagus di pertandingan besar,” lanjut Henderson. “Dia memiliki pengalaman di turnamen, jadi dia adalah pemain yang sangat, sangat penting bagi kami di turnamen ini. Saya pikir jika Anda bertanya kepada pemain mana pun di grup ini, mereka akan mengatakan betapa dia adalah rekan setim yang baik, betapa baiknya dia berlatih. Saya memang berpikir banyak media dan hal-hal yang ditulis tidak semuanya benar, jujur saja, atau banyak di antaranya sebenarnya tidak benar. Tapi bagi kami, kami semua tahu apa yang bisa dia lakukan dan betapa kami semua mencintainya di dalam tim, dan saya kira itulah hal yang paling penting.”
Jembatan antar generasi
Masuknya Henderson ke dalam skuad Inggris untuk Piala Dunia pada usia 35 tahun juga menuai kritik, namun Bellingham dengan cepat membalasnya dengan membela peran sang pemain senior. Bintang Real Madrid itu menyatakan bahwa para pengkritik "tidak tahu apa yang mereka bicarakan", dan menyebut Henderson sebagai "pengikat" skuad. Henderson sendiri berfokus pada kekompakan yang terjalin selama pemusatan latihan di Florida, tempat ia menyaksikan Bellingham membimbing para pemain muda seperti Rio Ngumoha.
"Tentu saja penting untuk memastikan budaya dan lingkungan di luar lapangan baik, tapi saya tidak merasa itu bergantung pada satu orang," jelas Henderson. "Saya merasa itu bergantung pada semua orang. Setiap orang memiliki peran masing-masing dan itu menjadi hal yang sangat penting bagi skuad ini, terutama menjelang turnamen ini, untuk menjadi rekan setim yang sangat, sangat baik baik saat Anda bermain, masuk sebagai pemain pengganti, maupun tidak bermain."
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Membangun budaya kemenangan di bawah kepemimpinan Tuchel
Dengan Three Lions yang masuk ke turnamen sebagai salah satu favorit, Henderson yakin suasana di dalam tim saat ini adalah yang paling solid dalam beberapa tahun terakhir. Kedatangan Tuchel sebagai manajer tampaknya semakin mempererat kekompakan tim selama persiapan intensif menjelang turnamen.
“Ini tentang menciptakan lingkungan dan budaya yang mendorong satu sama lain untuk terus maju serta saling mendukung di saat-saat yang tepat,” kata Henderson. “Saya merasa kami telah melakukannya dengan sangat baik sejak manajer datang. Hal itu telah berkembang dan semakin kuat. Saya cukup senang dengan posisi kami saat ini, terutama setelah prakamp. Saya pikir para pemain telah tampil luar biasa selama dua minggu terakhir dan kami hanya menantikan untuk memulai.”