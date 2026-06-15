Saat Inggris bersiap untuk laga pembuka Grup L melawan Kroasia pada Rabu nanti, Bellingham diperkirakan akan diturunkan sebagai gelandang serang (No. 10), meski harus bersaing dengan Morgan Rogers dari Aston Villa. Ini akan menjadi turnamen besar keempat bagi Bellingham di usianya yang baru 22 tahun, sebuah tingkat pengalaman yang menurut Henderson akan sangat penting bagi tim asuhan Tuchel di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada.

“Dia telah mengalami momen-momen besar dalam kariernya, dia adalah pemain yang tampil bagus di pertandingan besar,” lanjut Henderson. “Dia memiliki pengalaman di turnamen, jadi dia adalah pemain yang sangat, sangat penting bagi kami di turnamen ini. Saya pikir jika Anda bertanya kepada pemain mana pun di grup ini, mereka akan mengatakan betapa dia adalah rekan setim yang baik, betapa baiknya dia berlatih. Saya memang berpikir banyak media dan hal-hal yang ditulis tidak semuanya benar, jujur saja, atau banyak di antaranya sebenarnya tidak benar. Tapi bagi kami, kami semua tahu apa yang bisa dia lakukan dan betapa kami semua mencintainya di dalam tim, dan saya kira itulah hal yang paling penting.”