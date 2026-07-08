Pasalnya, seperti dilaporkan oleh Sport Bild, para petinggi klub dari Dewan Pengawas—terutama Hoeneß, Presiden Herbert Hainer, dan Karl-Heinz Rummenigge—mengakui bahwa Eberl telah melakukan “pekerjaan yang baik” selama jendela transfer kali ini.
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Kritik tajam dari Uli Hoeneß membuahkan hasil: Max Eberl dikabarkan menjadi salah satu tokoh kunci di balik kesuksesan bursa transfer musim panas FC Bayern
Terutama satu poin kritik yang disinggung secara internal oleh Hoeneß dan Rummenigge, kabarnya telah ditanggapi dengan serius oleh Eberl. Menurut Dewan Pengawas, dalam periode bursa transfer sebelumnya, Direktur Olahraga juara terbanyak Jerman tersebut terlalu sering mengambil keputusan sendiri. Kritik ini menjadi sangat jelas ketika transfer Kingsley Coman ke Al-Nassr menjadi sorotan publik di seluruh media.
Namun, dalam hal dua pemain baru papan atas yang telah diamankan sejak dini, yaitu Ismael Saibari dan Nathaniel Brown, Eberl memilih pendekatan yang sama sekali berbeda; ia terus-menerus memberi tahu Dewan Pengawas mengenai langkah-langkahnya dan melaksanakannya setelah berkonsultasi dengan badan yang berpengaruh tersebut. Pria berusia 52 tahun ini juga diuntungkan oleh dukungan Pelatih Vincent Kompany terhadap langkah-langkahnya di bursa transfer, dan terutama Kompany-lah yang memicu proses perekrutan Saibari dari PSV Eindhoven.
Fakta bahwa klub asal Munich ini kini berhasil mengontrak bintang baru Piala Dunia (tiga gol untuk Maroko) dengan biaya “hanya” 50 juta euro, juga berkat upaya pendekatan dini yang dilakukan Eberl dan hal ini disambut dengan positif. Sebelum upaya intensif untuk merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt, Eberl—mengingat situasi yang rumit akibat kontrak mahal Alphonso Davies, bek kiri andalan tim—telah “melibatkan” semua pihak yang berkepentingan—pelatih dan dewan pengawas—dan akhirnya mendapatkan “lampu hijau”. Di sini pun, langkah yang diambil Eberl dicatat secara positif.
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Eberl menjadi pihak yang diuntungkan dari transfer Nathaniel Brown ke FC Bayern
Berkat hubungannya yang baik dengan bos olahraga Eintracht, Markus Krösche, Eberl pun memimpin negosiasi sepenuhnya sendirian dan pada akhirnya berhasil merundingkan kesepakatan yang sangat memuaskan dari sudut pandang Dewan Pengawas. Bayern pun menyepakati dengan SGE biaya transfer tetap sebesar 50 juta euro, padahal sebelumnya Krösche dilaporkan meminta 60 juta euro. Selain itu, ada tambahan 2,5 juta euro dari bonus yang relatif mudah diraih, serta 2,5 juta euro lagi jika “target prestasi olahraga yang ambisius” tercapai.
Meskipun ada tren positif, Eberl masih harus terus mengumpulkan poin plus hingga akhir Agustus agar dapat memastikan perpanjangan kontraknya melampaui tahun 2027. Dan poin plus ini tampaknya hanya akan diperoleh jika ia berhasil melepas pemain-pemain mahal yang jarang dimainkan dan berisiko dicoret dari skuad—terutama Joao Palhinga, Bryan Zaragoza, dan Sacha Boey. Idealnya, Hiroki Ito dan Min-Jae Kim juga diharapkan meninggalkan juara terbanyak tersebut.
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Max Eberl masih menghadapi tugas besar di FC Bayern pada bursa transfer musim panas ini
Masalahnya: Menurut laporan Sport Bild, hingga saat ini belum ada klub yang tertarik dan bersedia memenuhi tuntutan biaya transfer yang diajukan klub asal Munich tersebut untuk masing-masing pemain. Sejauh ini, yang masuk hanyalah “paling-paling tawaran peminjaman dengan opsi pembelian”; sedangkan untuk Kim, kabarnya tawaran yang masuk “jauh di bawah penilaian yang ditetapkan oleh petinggi Bayern”. Sementara itu, untuk Palhinha, dua klub yang paling santer dikabarkan tertarik—Tottenham Hotspur dan Sporting Lisbon—telah mundur.
Untuk saat ini, tidak akan ada transfer lain di FCB selama tidak ada perkembangan di sisi pemain yang hengkang. Namun, setidaknya Bayern dapat segera menghapus satu pemain mahal yang sulit dijual dari daftar gaji: Alexander Nübel akan bergabung dengan Besiktas Istanbul, meskipun hanya dengan nilai transfer tujuh juta euro; lima juta euro lainnya kemungkinan akan ditambahkan melalui bonus.
Namun, kesepakatan ini juga meninggalkan rasa pahit: Menurut kabar yang beredar, pihak Munich membayar Nübel pesangon sebesar satu juta euro sebagai kompensasi atas gaji besar yang kini tidak lagi bisa diterima kiper tersebut di Bayern hingga tahun 2029. Konon, pihak Bayern Munich membayar selisih antara gaji tahunan Nübel di Besiktas dan sebelas juta yang dikabarkan akan ia terima di FCB.
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