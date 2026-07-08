Terutama satu poin kritik yang disinggung secara internal oleh Hoeneß dan Rummenigge, kabarnya telah ditanggapi dengan serius oleh Eberl. Menurut Dewan Pengawas, dalam periode bursa transfer sebelumnya, Direktur Olahraga juara terbanyak Jerman tersebut terlalu sering mengambil keputusan sendiri. Kritik ini menjadi sangat jelas ketika transfer Kingsley Coman ke Al-Nassr menjadi sorotan publik di seluruh media.

Namun, dalam hal dua pemain baru papan atas yang telah diamankan sejak dini, yaitu Ismael Saibari dan Nathaniel Brown, Eberl memilih pendekatan yang sama sekali berbeda; ia terus-menerus memberi tahu Dewan Pengawas mengenai langkah-langkahnya dan melaksanakannya setelah berkonsultasi dengan badan yang berpengaruh tersebut. Pria berusia 52 tahun ini juga diuntungkan oleh dukungan Pelatih Vincent Kompany terhadap langkah-langkahnya di bursa transfer, dan terutama Kompany-lah yang memicu proses perekrutan Saibari dari PSV Eindhoven.

Fakta bahwa klub asal Munich ini kini berhasil mengontrak bintang baru Piala Dunia (tiga gol untuk Maroko) dengan biaya “hanya” 50 juta euro, juga berkat upaya pendekatan dini yang dilakukan Eberl dan hal ini disambut dengan positif. Sebelum upaya intensif untuk merekrut Nathaniel Brown dari Eintracht Frankfurt, Eberl—mengingat situasi yang rumit akibat kontrak mahal Alphonso Davies, bek kiri andalan tim—telah “melibatkan” semua pihak yang berkepentingan—pelatih dan dewan pengawas—dan akhirnya mendapatkan “lampu hijau”. Di sini pun, langkah yang diambil Eberl dicatat secara positif.