Atmosfer di sekitar tim nasional Brasil kian tegang setelah lolos tipis di Townsville. Sundulan pada menit ke-95 dari Rayan dibutuhkan untuk menyelamatkan hasil imbang melawan Australia, mencegah apa yang akan menjadi kekalahan bersejarah bagi juara dunia lima kali itu. Hasil ini menyusul tersingkirnya mereka secara menyakitkan dari Piala Dunia di tangan Norwegia, membuat basis suporter dan media lokal berada dalam status siaga tinggi.

Para pengkritik lantang menyoroti "kesan yang sangat buruk" yang ditinggalkan tim, dengan beberapa figur ternama bahkan menyerukan agar sang pelatih dipecat meski ia baru menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun beberapa bulan lalu.

Namun, Ancelotti tetap teguh. "Bagus jika ada kritik terhadap pekerjaan ini," ujarnya kepada para wartawan. "Kritik selalu ada dan akan selalu ada. Itu tidak memengaruhi gagasan yang saya miliki untuk masa depan tim nasional ini. Kritik sama sekali tidak memengaruhi apa yang saya pikirkan tentang masa depan."