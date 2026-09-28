Getty Images Sport
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'Kritik sama sekali tidak berpengaruh pada saya!' - Carlo Ancelotti menolak terdistraksi oleh reaksi keras di Brasil saat pelatih legendaris itu membidik generasi baru
Tekanan meningkat setelah hasil imbang melawan Australia
Atmosfer di sekitar tim nasional Brasil kian tegang setelah lolos tipis di Townsville. Sundulan pada menit ke-95 dari Rayan dibutuhkan untuk menyelamatkan hasil imbang melawan Australia, mencegah apa yang akan menjadi kekalahan bersejarah bagi juara dunia lima kali itu. Hasil ini menyusul tersingkirnya mereka secara menyakitkan dari Piala Dunia di tangan Norwegia, membuat basis suporter dan media lokal berada dalam status siaga tinggi.
Para pengkritik lantang menyoroti "kesan yang sangat buruk" yang ditinggalkan tim, dengan beberapa figur ternama bahkan menyerukan agar sang pelatih dipecat meski ia baru menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun beberapa bulan lalu.
Namun, Ancelotti tetap teguh. "Bagus jika ada kritik terhadap pekerjaan ini," ujarnya kepada para wartawan. "Kritik selalu ada dan akan selalu ada. Itu tidak memengaruhi gagasan yang saya miliki untuk masa depan tim nasional ini. Kritik sama sekali tidak memengaruhi apa yang saya pikirkan tentang masa depan."
- AFP
Membangun masa depan yang gemilang
Ancelotti menegaskan bahwa laga-laga persahabatan ini memiliki tujuan khusus: mengidentifikasi generasi berikutnya dari ikon-ikon Brasil. Skuad yang saat ini berada di Australia sangat bersifat eksperimental, dengan 17 pemain yang memiliki 10 caps atau kurang dan 10 pemain yang datang tanpa satu pun caps.
Pelatih asal Italia itu menyoroti bahwa prioritasnya tidak selalu terletak pada skor akhir dalam pertandingan-pertandingan ini, melainkan pada pengembangan skuad. "Prioritas sekarang adalah membangun generasi baru yang bisa membawa Brasil melewati Copa América dan Piala Dunia," jelas Ancelotti.
Ia mengakui bahwa meski 26 pemain yang dipanggil hari ini bukan yang terbaik secara mutlak, proses seleksi tersebut merupakan bagian yang disengaja dari periode pengamatan yang lebih luas.
Bobot Piala Dunia yang tak bisa ditawar
Meski fokus tertuju pada pemain muda, Ancelotti sangat menyadari beban historis yang datang bersama posisinya. Memimpin Brasil tidak seperti pekerjaan lain mana pun di sepakbola dunia, di mana memenangkan trofi terbesar adalah satu-satunya hasil yang bisa diterima.
Dalam kegiatan medianya di Queensland, ia merefleksikan lingkungan unik Selecao. Menanggapi sorotan yang begitu intens, Ancelotti mengatakan ekspektasinya sangat tinggi dan bahwa sebagai pelatih Brasil, "Anda harus memenangkan Piala Dunia."
Ia tetap yakin bisa menyeimbangkan kebutuhan akan peningkatan taktik secara langsung dengan keharusan untuk bertumbuh dalam jangka panjang. "Saya tidak ingat ada satu tahun pun ketika ekspektasi tidak tinggi dalam karier saya," tambahnya.
- Getty Images Sport
Menatap duel kedua melawan Australia di Brisbane, Ancelotti berniat menyempurnakan pendekatan taktisnya.
Ancelotti menjelaskan: "Mengendalikan transisi sangat penting. Australia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik kepada kami ketika kami bermain dengan empat penyerang. Terkadang, dengan tiga, kami lebih kesulitan menciptakan peluang. Kami tidak melakukan penyelesaian akhir dengan baik."
"Kami bisa mengendalikan permainan dengan tiga gelandang atau dengan empat penyerang. Tak seorang pun di staf pelatih, maupun para pemain, menganggap kami hanya memainkan laga persahabatan. Kami memikirkan fakta bahwa kami mewakili negara yang sangat besar, jersey yang sangat besar. Bagi kami, pertandingan Piala Dunia dan pertandingan melawan Australia itu sama. Kami mewakili tim nasional terbesar dalam sejarah sepakbola," pungkas Ancelotti.
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