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FBL-NED-EREDIVISIE-NIJMEGEN-EAGLESAFP

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Kritik mengejutkan! Ruud Gullit mengecam Ajax, Feyenoord, dan PSV setelah memuji NEC

NEC Nijmegen
Eredivisie
R. Gullit
Ajax
PSV
Feyenoord

Legenda sepakbola Belanda Ruud Gullit melontarkan pujian kepada NEC setelah penampilan taktis mereka yang mengesankan. Pada saat yang sama, ia secara terbuka mempertanyakan mengapa kekuatan tradisional Eredivisie seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV gagal meniru efisiensi seperti itu.

  • Gullit melontarkan pujian untuk NEC

    Dalam acara Rondo di Ziggo Sport, Gullit mencuri perhatian di dunia sepak bola Belanda dengan melontarkan pujian tinggi untuk eksekusi taktik terbaru NEC. Pemenang Ballon d'Or itu sangat terkesan dengan cara klub tersebut menyusun permainan dan beroperasi di lapangan.

    Ucapan pujiannya menyoroti semakin besarnya rasa hormat yang diperoleh tim-tim Eredivisie yang lebih kecil dan mampu tampil melebihi kapasitas mereka. Gullit menegaskan bahwa pendekatan disiplin mereka menjadi contoh cemerlang dari organisasi sepak bola modern.

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  • FBL-NED-KNVB CUP-PSV-AJAXAFP

    Mempertanyakan para raksasa tradisional

    Pujian itu dengan cepat berubah menjadi kritik tajam yang diarahkan kepada kekuatan-kekuatan mapan di negara tersebut. Gullit secara terbuka mempertanyakan mengapa tim-tim tradisional seperti Ajax, Feyenoord, dan PSV kesulitan menampilkan tingkat konsistensi dan kejelasan taktik yang sama.

    Ia menegaskan bahwa klub-klub yang lebih besar memiliki sumber daya yang jauh lebih besar, tetapi sering gagal menyamai efisiensi kolektif murni yang ditunjukkan tim seperti NEC. Perbandingan mencolok ini telah memicu perdebatan luas di kalangan pengamat dan suporter di seluruh Belanda.

  • Analisis taktik dan konteks

    Ikon Belanda itu mengulas lebih dalam nuansa taktis yang membedakan tim papan tengah yang terorganisasi baik dari tim-tim terdepan liga. Sepak bola modern menuntut lebih dari sekadar keunggulan finansial atau kekuatan bintang untuk membongkar pertahanan yang sulit ditembus.

    Kemampuan NEC mengeksekusi rencana permainan mereka dengan sempurna di bawah tekanan memberi Gullit sebuah studi kasus yang sangat jelas. Ia mencatat bagaimana disiplin taktis dan peran yang jelas dapat menjembatani kesenjangan melawan skuad yang di atas kertas lebih unggul.

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  • FBL-GULLIT-PRESS CONFERENCEAFP

    Menatap ke depan di Eredivisie

    Seiring berjalannya kompetisi domestik, klub-klub di seluruh divisi akan mencermati pengamatan tajam Gullit. Klub-klub raksasa tradisional menghadapi tekanan yang kian besar untuk menyempurnakan pendekatan mereka dan membungkam para pengkritik yang menuntut standar lebih tinggi.

    Sementara itu, NEC akan berupaya memanfaatkan dukungan bergengsi ini sebagai pemicu untuk mempertahankan laju impresif mereka. Para suporter dan analis akan mengamati dengan saksama untuk melihat apakah pemuncak klasemen merespons tantangan tersebut.