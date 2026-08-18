Kritik mengejutkan! Ruud Gullit mengecam Ajax, Feyenoord, dan PSV setelah memuji NEC

Dalam acara Rondo di Ziggo Sport, Gullit mencuri perhatian di dunia sepak bola Belanda dengan melontarkan pujian tinggi untuk eksekusi taktik terbaru NEC. Pemenang Ballon d'Or itu sangat terkesan dengan cara klub tersebut menyusun permainan dan beroperasi di lapangan.

Ucapan pujiannya menyoroti semakin besarnya rasa hormat yang diperoleh tim-tim Eredivisie yang lebih kecil dan mampu tampil melebihi kapasitas mereka. Gullit menegaskan bahwa pendekatan disiplin mereka menjadi contoh cemerlang dari organisasi sepak bola modern.