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Alvino Hanafi
Diterjemahkan oleh

Kritik keras sang pelatih! Spalletti blak-blakan meminta Juve yang tampil di bawah standar meningkatkan permainan meski menang pada masa injury time

Juventus
Celta Vigo vs Juventus
Celta Vigo
Europa League
L. Spalletti

Pelatih Juventus Luciano Spalletti memperingatkan para pemainnya bahwa mereka harus meningkatkan standar permainan meski meraih kemenangan 2-1 atas Celta Vigo berkat gol di pengujung laga Liga Europa. Spalletti memuji mentalitas juara timnya, tetapi juga menyoroti banyak kesalahan teknis sepanjang pertandingan.

  • Spalletti tuntut standar lebih tinggi setelah kemenangan tipis

    Meski menyaksikan Randal Kolo Muani mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1, pelatih Juventus Luciano Spalletti memberikan penilaian jujur atas penampilan timnya. Pelatih asal Italia itu menilai Juventus bermain di bawah kemampuan mereka di Galicia.

    Sebelumnya, Nick Woltemade menyamakan kedudukan setelah Hugo Alvarez mencetak gol pembuka pada babak pertama, sebelum Kolo Muani memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu.

    Namun, Spalletti menegaskan bahwa hasil tersebut menutupi kekurangan signifikan dari segi taktik dan teknik.

  • imago-sport-1084577488.jpgAgenciaLOF

    Pelatih kecam penampilan 'lamban' di babak pertama dan kesalahan teknis

    Spalletti blak-blakan saat menilai penampilan Juve. Ia menyoroti para pemainnya yang kurang tajam saat menguasai bola. "Pada babak pertama, kami agak lambat dalam segala hal yang kami lakukan," aku Spalletti. "Kami terus memberi mereka terlalu banyak waktu untuk mengatur diri."

    "Secara keseluruhan, kami tampil di bawah kemampuan kami. Kami harus meningkatkan level permainan dibandingkan dengan yang kami tunjukkan hari ini. Hasil tidak selalu mencerminkan jalannya pertandingan."

    "Saya rasa kami membaik dalam banyak aspek pada babak kedua, tetapi kami masih membuat terlalu banyak kesalahan teknis dan terlalu sering bertindak ragu-ragu."

  • Pujian untuk pergantian pemain dan mentalitas pemenang

    Meski memiliki kekhawatiran terkait taktik, Spalletti memuji tekad skuadnya untuk terus mengejar gol kemenangan hingga peluit akhir. "Saya juga melihat beberapa hal positif, seperti tekad untuk terus mencari gol," kata Spalletti.

    "Setiap kali menguasai bola, kami terus berusaha hingga detik terakhir. Pada akhirnya, kami mendapat hasil berkat pergantian pemain yang kami lakukan dan sikap tim di lapangan."

    "Saya melihat keinginan untuk tidak puas begitu saja, tetapi terus berusaha memenangkan pertandingan."

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  • imago-sport-1084571094.jpgZUMA Press Wire

    Apa yang menanti kedua klub?

    Spalletti akan menuntut konsistensi yang lebih baik sepanjang 90 menit saat Juventus bersiap menghadapi laga-laga domestik dan Eropa mendatang.

    Juventus kembali berlaga di Liga Europa pada pertandingan ketiga dengan menjamu Rennes dan berupaya memperpanjang rentetan kemenangan mereka.

    Celta Vigo akan berusaha melupakan kekecewaan ini saat bertandang menghadapi Celtic dalam laga Eropa berikutnya.

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