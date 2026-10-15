Meski menyaksikan Randal Kolo Muani mencetak gol kemenangan pada menit ke-92 untuk mengalahkan Celta Vigo 2-1, pelatih Juventus Luciano Spalletti memberikan penilaian jujur atas penampilan timnya. Pelatih asal Italia itu menilai Juventus bermain di bawah kemampuan mereka di Galicia.

Sebelumnya, Nick Woltemade menyamakan kedudukan setelah Hugo Alvarez mencetak gol pembuka pada babak pertama, sebelum Kolo Muani memastikan kemenangan pada masa tambahan waktu.

Namun, Spalletti menegaskan bahwa hasil tersebut menutupi kekurangan signifikan dari segi taktik dan teknik.