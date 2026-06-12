"Orang-orang sangat tidak adil padanya. Kritik terhadap Kylian agak berlebihan, karena dia adalah pemain yang luar biasa," kata mantan pemain Dortmund itu. Menurut pemenang Ballon d'Or tersebut, Mbappé sering kali dinilai dengan standar ganda: "Terkadang kritik itu terlalu berlebihan, hanya karena yang bersangkutan adalah Kylian Mbappé. Kita tidak boleh terlalu keras menghakiminya. Dia adalah seorang pemimpin, kapten tim kami, dan pemain yang sangat penting."
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"Kritik ini sudah keterlaluan": Kylian Mbappe, yang sering dijadikan kambing hitam, mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka
Harapan terhadap Timnas Prancis menjelang Piala Dunia biasanya sangat tinggi, apalagi setelah dua kali mencapai final pada turnamen-turnamen sebelumnya. Dembele datang sebagai pemenang Liga Champions dua kali bersama PSG dan peraih Ballon d'Or.
Titik balik dalam kariernya terjadi saat ia pindah dari FC Barcelona ke ibu kota Prancis. "Saya berkembang pesat di bawah asuhan Luis Enrique," kenang pemain yang kini berusia 29 tahun itu. "Meskipun saya sangat terikat dengan Barca sejak kecil, pindah ke Paris Saint-Germain merupakan hal yang penting bagi saya. Dan itu adalah keputusan yang luar biasa, jika melihat apa yang telah terjadi di Paris Saint-Germain selama tiga tahun terakhir."
- AFP
Dembele membandingkan perannya di timnas Prancis dengan perannya di PSG
Dari sekadar penyerang sayap, Dembele telah bertransformasi menjadi mesin pressing di Paris. Fleksibilitas ini diharapkan kini juga akan membawa Prancis meraih gelar juara berikutnya. Namun, menurut Dembele, tidak ada potensi konflik taktis antara dirinya dan Mbappé.
"Kami berusaha sedikit membingungkan lawan dan menjadi lebih sulit diprediksi, serta memiliki lebih banyak opsi," jelas Dembele. "Di tim nasional Prancis, saya bisa bermain di sayap kiri, kanan, atau di tengah, mirip seperti di Paris Saint-Germain."
Dembele menghadapi tekanan dan ekspektasi terhadap tim bintang Prancis ini dengan tenang. "Ada banyak favorit, tapi itu tidak berarti apa-apa lagi dalam sepak bola. Tentu saja kami akan menjadi tim yang dihadapkan pada ekspektasi tinggi," katanya.
Dembele menganggap Spanyol sebagai favorit di Piala Dunia
Terutama terhadap tim nasional Spanyol, ia menunjukkan rasa hormat yang besar: "Kami mengalami banyak kesulitan saat menghadapi tim ini. Ini adalah tim nasional yang luar biasa dalam hal kerja sama tim." Selain tim Iberia, penyerang ini juga menyebutkan tim-tim yang biasa menjadi favorit: "Argentina, juara dunia saat ini, serta Jerman, Portugal, atau Inggris juga berada di barisan depan. Semuanya adalah tim nasional yang kuat. Dan kita juga harus memperhatikan tim-tim yang tidak diunggulkan."
Terutama sang juara bertahan dari Amerika Selatan yang sangat menarik perhatian Dembele. Untuk Lionel Messi, yang pernah menjadi rekan setimnya di Barca, ia hanya memiliki kata-kata pujian: "Dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Dia masih cukup berbahaya. Sulit menghentikannya, bahkan di usia 38 tahun."
Setelah kekalahan tipis di final 2022 melawan Albiceleste, hanya ada satu tujuan bagi Dembele dan Prancis. "Itu adalah puncak mutlak. Bagi seorang pesepakbola profesional di level tertinggi, memenangkan Piala Dunia dengan seragam negaranya adalah trofi terbesar yang bisa dibayangkan," kata Dembele, yang berbeda dengan Mbappe, hanya bermain selama dua menit di babak gugur saat meraih gelar juara pada 2018.