"Kritik ini sudah keterlaluan": Kylian Mbappe, yang sering dijadikan kambing hitam, mendapat dukungan dari tokoh-tokoh terkemuka

Terutama terhadap tim nasional Spanyol, ia menunjukkan rasa hormat yang besar: "Kami mengalami banyak kesulitan saat menghadapi tim ini. Ini adalah tim nasional yang luar biasa dalam hal kerja sama tim." Selain tim Iberia, penyerang ini juga menyebutkan tim-tim yang biasa menjadi favorit: "Argentina, juara dunia saat ini, serta Jerman, Portugal, atau Inggris juga berada di barisan depan. Semuanya adalah tim nasional yang kuat. Dan kita juga harus memperhatikan tim-tim yang tidak diunggulkan."

Terutama sang juara bertahan dari Amerika Selatan yang sangat menarik perhatian Dembele. Untuk Lionel Messi, yang pernah menjadi rekan setimnya di Barca, ia hanya memiliki kata-kata pujian: "Dia adalah yang terbaik yang pernah saya lihat, yang terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola. Dia masih cukup berbahaya. Sulit menghentikannya, bahkan di usia 38 tahun."

Setelah kekalahan tipis di final 2022 melawan Albiceleste, hanya ada satu tujuan bagi Dembele dan Prancis. "Itu adalah puncak mutlak. Bagi seorang pesepakbola profesional di level tertinggi, memenangkan Piala Dunia dengan seragam negaranya adalah trofi terbesar yang bisa dibayangkan," kata Dembele, yang berbeda dengan Mbappe, hanya bermain selama dua menit di babak gugur saat meraih gelar juara pada 2018.