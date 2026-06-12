Krisis transfer Wolves! Kieran Trippier mengancam akan membatalkan kesepakatan di Molineux menyusul pemecatan mengejutkan Rob Edwards

Menurut Sky Sports, Trippier sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kepindahannya ke Wolves menyusul keputusan klub untuk memecat Edwards. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja menyetujui untuk bergabung dengan klub Championship tersebut pekan lalu dan secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan utama musim panas pada hari Senin. Peran Edwards dalam transfer tersebut sangatlah penting. Mantan pemain internasional Inggris ini memilih Wolves setelah menyetujui visi yang disampaikan oleh pelatih kepala, namun proyek tersebut kini menjadi tidak pasti akibat kepergian manajer tersebut.

Trippier dilaporkan mendapat kabar pemecatan Edwards dari seseorang di luar klub pada Kamis pagi. Setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan Newcastle, ia kini mempertimbangkan kembali apakah ingin tetap menjadi bagian dari rencana Wolves di bawah manajer yang berbeda.