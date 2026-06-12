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Kieran Trippier - WolvesGetty
Yosua Arya

Diterjemahkan oleh

Krisis transfer Wolves! Kieran Trippier mengancam akan membatalkan kesepakatan di Molineux menyusul pemecatan mengejutkan Rob Edwards

Transfers
K. Trippier
Wolverhampton Wanderers
Premier League
Championship

Kieran Trippier sedang mempertimbangkan masa depannya di Wolves hanya beberapa hari setelah menyetujui untuk bergabung dengan klub Championship tersebut. Bek sayap berpengalaman itu terkejut dengan pemecatan Rob Edwards, yang kehadirannya memainkan peran penting dalam meyakinkannya untuk pindah ke Molineux. Pergantian manajer yang mendadak ini membuat klub kembali dihadapkan pada ketidakpastian.

  • Masa depan Trippier di Wolves kini dipertanyakan

    Menurut Sky Sports, Trippier sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kepindahannya ke Wolves menyusul keputusan klub untuk memecat Edwards. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja menyetujui untuk bergabung dengan klub Championship tersebut pekan lalu dan secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan utama musim panas pada hari Senin. Peran Edwards dalam transfer tersebut sangatlah penting. Mantan pemain internasional Inggris ini memilih Wolves setelah menyetujui visi yang disampaikan oleh pelatih kepala, namun proyek tersebut kini menjadi tidak pasti akibat kepergian manajer tersebut.

    Trippier dilaporkan mendapat kabar pemecatan Edwards dari seseorang di luar klub pada Kamis pagi. Setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan Newcastle, ia kini mempertimbangkan kembali apakah ingin tetap menjadi bagian dari rencana Wolves di bawah manajer yang berbeda.

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  • Kieran Trippier - WolvesGetty

    Kekecewaan atas cara penanganan keputusan tersebut

    Edwards dan staf kepelatihannya dilaporkan baru mengetahui pemecatan mereka pada Rabu malam dan merasa tidak puas dengan cara penyampaian berita tersebut. Mantan manajer Luton Town itu sebelumnya sedang mempersiapkan musim baru Championship bersama stafnya dan sangat terlibat dalam rencana perekrutan pemain.

    Situasi ini juga membuat Trippier frustrasi, yang dilaporkan merasa kecewa dengan perubahan mendadak tersebut. Bek tersebut telah membatalkan liburannya untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan kepindahannya ke Wolves pada awal pekan ini.

  • Wolves menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat

    Dampaknya melampaui masa depan Trippier. Wolves telah menyusun strategi perekrutan musim panas mereka dengan mengandalkan Edwards, yang berperan penting dalam mendatangkan Trippier dan Raul Jimenez ke klub tersebut.

    Komitmen Trippier kini tampak tidak pasti meskipun ia telah menyetujui untuk bergabung. Karena ia dijadwalkan secara resmi menjadi pemain Wolves pada 1 Juli, saat kontraknya dengan Newcastle berakhir, kesempatan baginya untuk menjajaki kemungkinan hengkang pun menjadi terbatas. Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komunikasi di dalam klub, dengan staf pelatih dan pemain baru kunci dilaporkan terkejut dengan keputusan tersebut.

  • Kieran Trippier - WolvesGetty

    Pimpinan baru yang ditugaskan untuk memulihkan stabilitas

    Wolves sudah mulai bergerak untuk menunjuk penggantinya, dengan pelatih kepala Gil Vicente, Cesar Peixoto, yang diperkirakan akan mengambil alih jabatan tersebut. Tantangan mendesak klub ini adalah memulihkan kepercayaan dan mencegah terganggunya rencana musim panas mereka lebih lanjut. Mempertahankan komitmen Trippier terhadap proyek ini kemungkinan besar akan menjadi prioritas. Setelah beberapa hari yang penuh gejolak di Molineux, Wolves kini dihadapkan pada tugas meyakinkan bintang baru mereka bahwa ambisi klub tetap tidak berubah meskipun terjadi pergantian manajer.