Getty
Diterjemahkan oleh
Krisis transfer Wolves! Kieran Trippier mengancam akan membatalkan kesepakatan di Molineux menyusul pemecatan mengejutkan Rob Edwards
Masa depan Trippier di Wolves kini dipertanyakan
Menurut Sky Sports, Trippier sedang mempertimbangkan apakah akan melanjutkan kepindahannya ke Wolves menyusul keputusan klub untuk memecat Edwards. Pemain berusia 35 tahun itu baru saja menyetujui untuk bergabung dengan klub Championship tersebut pekan lalu dan secara resmi diperkenalkan sebagai rekrutan utama musim panas pada hari Senin. Peran Edwards dalam transfer tersebut sangatlah penting. Mantan pemain internasional Inggris ini memilih Wolves setelah menyetujui visi yang disampaikan oleh pelatih kepala, namun proyek tersebut kini menjadi tidak pasti akibat kepergian manajer tersebut.
Trippier dilaporkan mendapat kabar pemecatan Edwards dari seseorang di luar klub pada Kamis pagi. Setelah bergabung sebagai pemain bebas transfer setelah meninggalkan Newcastle, ia kini mempertimbangkan kembali apakah ingin tetap menjadi bagian dari rencana Wolves di bawah manajer yang berbeda.
- Getty
Kekecewaan atas cara penanganan keputusan tersebut
Edwards dan staf kepelatihannya dilaporkan baru mengetahui pemecatan mereka pada Rabu malam dan merasa tidak puas dengan cara penyampaian berita tersebut. Mantan manajer Luton Town itu sebelumnya sedang mempersiapkan musim baru Championship bersama stafnya dan sangat terlibat dalam rencana perekrutan pemain.
Situasi ini juga membuat Trippier frustrasi, yang dilaporkan merasa kecewa dengan perubahan mendadak tersebut. Bek tersebut telah membatalkan liburannya untuk menjalani pemeriksaan medis dan menyelesaikan kepindahannya ke Wolves pada awal pekan ini.
Wolves menghadapi ketidakpastian yang semakin meningkat
Dampaknya melampaui masa depan Trippier. Wolves telah menyusun strategi perekrutan musim panas mereka dengan mengandalkan Edwards, yang berperan penting dalam mendatangkan Trippier dan Raul Jimenez ke klub tersebut.
Komitmen Trippier kini tampak tidak pasti meskipun ia telah menyetujui untuk bergabung. Karena ia dijadwalkan secara resmi menjadi pemain Wolves pada 1 Juli, saat kontraknya dengan Newcastle berakhir, kesempatan baginya untuk menjajaki kemungkinan hengkang pun menjadi terbatas. Insiden ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai komunikasi di dalam klub, dengan staf pelatih dan pemain baru kunci dilaporkan terkejut dengan keputusan tersebut.
- Getty
Pimpinan baru yang ditugaskan untuk memulihkan stabilitas
Wolves sudah mulai bergerak untuk menunjuk penggantinya, dengan pelatih kepala Gil Vicente, Cesar Peixoto, yang diperkirakan akan mengambil alih jabatan tersebut. Tantangan mendesak klub ini adalah memulihkan kepercayaan dan mencegah terganggunya rencana musim panas mereka lebih lanjut. Mempertahankan komitmen Trippier terhadap proyek ini kemungkinan besar akan menjadi prioritas. Setelah beberapa hari yang penuh gejolak di Molineux, Wolves kini dihadapkan pada tugas meyakinkan bintang baru mereka bahwa ambisi klub tetap tidak berubah meskipun terjadi pergantian manajer.