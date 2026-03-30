Pelatih asal Denmark itu mengambil alih klub Liga Utama FC Kopenhagen mulai saat ini dan telah menandatangani "kontrak berjangka panjang".
Krisis terbesar dalam sejarah klub: Mantan pelatih Bundesliga mengambil alih klub yang sering tampil di Liga Champions namun kini terpuruk, yang diperkuat oleh mantan bintang muda BVB, Moukoko
Klub tersebut tidak menyebutkan durasi pasti dalam siaran persnya pada hari Senin. Bagi pria berusia 46 tahun ini, ini merupakan kembalinya ke klub tempat ia menghabiskan masa mudanya dan bersama klub tersebut ia merayakan tiga gelar juara, antara lain, selama karier profesionalnya antara tahun 1996 dan 2006.
"Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk kembali ke klub yang saya cintai dan memimpin FC Kopenhagen," kata Svensson, yang terakhir kali tidak terikat dengan klub mana pun selama lebih dari setahun. "Saya menjalani tugas ini dengan kerendahan hati, namun juga dengan keyakinan. Saya tahu apa yang dapat saya kontribusikan, dan saya menerima tanggung jawab ini dengan mata terbuka serta kesadaran penuh akan tantangan dan peluang yang ada."
Kopenhagen mengalami musim yang buruk secara historis — apakah akan ada "akhir yang bahagia"?
Klub yang dipimpin oleh mantan penyerang BVB Youssoufa Moukoko telah memecat pelatih Jacob Neestrup pada akhir pekan lalu. Tim yang sering tampil di Liga Champions (lolos dalam tiga dari empat musim terakhir) dan pemegang rekor gelar juara (16 kali) ini, beberapa minggu lalu, sebagai juara ganda bertahan, untuk pertama kalinya sejak dimulainya format liga saat ini pada tahun 2020, gagal lolos ke babak juara dan karena itu saat ini bermain di babak degradasi.
Namun, ancaman degradasi ke divisi kedua belum mengancam. Hanya dua tim terbawah yang terdegradasi, sementara Kopenhagen saat ini berada di posisi kedua. Musim yang buruk ini bahkan berpotensi "diselamatkan" dengan lolos ke kompetisi Eropa. Pemenang babak degradasi akan bertanding dalam playoff melawan tim peringkat keempat babak juara untuk memperebutkan satu tempat di kualifikasi Liga Konferensi.
Selain itu, Kopenhagen berada di final Piala Nasional, di mana kemenangan gelar berhak atas partisipasi dalam kualifikasi Liga Europa. Di sana, mereka akan berhadapan dengan tim yang saat ini berada di peringkat kedua putaran juara: FC Midtjylland.
Bo Svensson menolak tawaran Werder Bremen
Di Bundesliga, Svensson telah membangun reputasinya bersama FSV Mainz 05 dan, setelah menjabat sebagai pelatih tim muda dan asisten pelatih, ia juga melatih tim senior antara tahun 2021 dan 2023; kemudian ia sempat bekerja sebentar di Union Berlin (2024).
Di Werder Bremen, Svensson sempat dianggap sebagai calon pengganti Horst Steffen pada bulan Februari, namun kabarnya ia menolak tawaran tersebut.