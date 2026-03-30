Krisis terbesar dalam sejarah klub: Mantan pelatih Bundesliga mengambil alih klub yang sering tampil di Liga Champions namun kini terpuruk, yang diperkuat oleh mantan bintang muda BVB, Moukoko

Klub yang dipimpin oleh mantan penyerang BVB Youssoufa Moukoko telah memecat pelatih Jacob Neestrup pada akhir pekan lalu. Tim yang sering tampil di Liga Champions (lolos dalam tiga dari empat musim terakhir) dan pemegang rekor gelar juara (16 kali) ini, beberapa minggu lalu, sebagai juara ganda bertahan, untuk pertama kalinya sejak dimulainya format liga saat ini pada tahun 2020, gagal lolos ke babak juara dan karena itu saat ini bermain di babak degradasi.

Namun, ancaman degradasi ke divisi kedua belum mengancam. Hanya dua tim terbawah yang terdegradasi, sementara Kopenhagen saat ini berada di posisi kedua. Musim yang buruk ini bahkan berpotensi "diselamatkan" dengan lolos ke kompetisi Eropa. Pemenang babak degradasi akan bertanding dalam playoff melawan tim peringkat keempat babak juara untuk memperebutkan satu tempat di kualifikasi Liga Konferensi.

Selain itu, Kopenhagen berada di final Piala Nasional, di mana kemenangan gelar berhak atas partisipasi dalam kualifikasi Liga Europa. Di sana, mereka akan berhadapan dengan tim yang saat ini berada di peringkat kedua putaran juara: FC Midtjylland.