Di bawah tekanan DNCG dan regulasi Eropa soal Financial Fair Play, Marseille berkomitmen memangkas beban gaji dari 160 juta euro menjadi di bawah 100 juta. Pengurangannya mencapai 30-35 persen, tetapi itu belum cukup, OM akan terus bekerja untuk menekan beban gaji dan mengupayakan potensi transfer guna menghasilkan pemasukan dari penjualan pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengelolaan Longoria dan Benatia, mereka telah melangkah terlalu jauh, juga demi memuaskan De Zerbi, tanpa pemasukan dari kelolosan ke Liga Champions, tiba-tiba masa-masa sulit pun dimulai.





Singkatnya, pendarahan itu masih belum selesai: pada musim panas pemain-pemain kunci seperti Greenwood, Timber, Rulli pergi. Aubameyang, Balerdi, dan Pavard, sementara yang lain, dibendung pada saat-saat terakhir, misalnya Paixao dan Hojbjerg, yang membuat Bruno Genesio turun tangan. OM memang perlu membenahi keuangan, tetapi mereka tidak bisa membiarkan diri menjalani satu musim dalam bayang-bayang. Basis suporternya menuntut dan layak mendapatkan lebih.