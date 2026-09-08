Tiga pertandingan, tiga poin diraih. Satu kemenangan dan dua kekalahan, yang terakhir pada Minggu, di kandang melawan Paris FC. Marseille memulai Ligue 1 dengan setengah hati, sesuatu yang tak terelakkan setelah musim panas hanya melihat, memimpikan tambahan kekuatan, tanpa kemungkinan untuk mewujudkannya. Pada pos pemain baru ada angka nol besar, di Velodrone tidak ada wajah baru yang terlihat dan masa depan tidak menjanjikan. Hal itu dikonfirmasi presiden OM Stéphane Richard, yang menurutnya langkah-langkah penghematan akan berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Itu tak terelakkan, agar tidak keluar dari parameter DNCG.
Diterjemahkan oleh
Krisis Marseille: penjualan pemain-pemain bintang, pemangkasan beban gaji, dan klasemen yang memprihatinkan. Masa depannya tidak cerah
"Pemangkasan belum berakhir"
"Secara keseluruhan, skuad telah dipangkas dan kami berhasil memperoleh pengurangan signifikan pada beban gaji," kata Richard. "Ini belum pernah terjadi dalam sejarah klub dalam periode sesingkat ini. Negosiasi dengan beberapa pemain masih berlangsung, dan saya berterima kasih kepada mereka. Beberapa menawarkan diri secara sukarela, yang lain menyatakan minat untuk ambil bagian dalam upaya krusial ini, yang harus kami lakukan agar bisa menunjukkan semua yang telah kami capai pada akhir tahun menjelang pertemuan dengan DNCG (badan pengawas keuangan sepak bola Prancis). Trajektori kami telah berubah sepenuhnya dibandingkan dua musim terakhir. Kami belum mencapai target kami, itu jelas, tetapi apa pun yang masih bisa kami lakukan akan membantu perjuangan kami, dalam argumentasi kami di hadapan DNCG pada akhir tahun."
Greenwood pergi, Genesio 'bersaing' demi Paixao
Di bawah tekanan DNCG dan regulasi Eropa soal Financial Fair Play, Marseille berkomitmen memangkas beban gaji dari 160 juta euro menjadi di bawah 100 juta. Pengurangannya mencapai 30-35 persen, tetapi itu belum cukup, OM akan terus bekerja untuk menekan beban gaji dan mengupayakan potensi transfer guna menghasilkan pemasukan dari penjualan pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengelolaan Longoria dan Benatia, mereka telah melangkah terlalu jauh, juga demi memuaskan De Zerbi, tanpa pemasukan dari kelolosan ke Liga Champions, tiba-tiba masa-masa sulit pun dimulai.
Singkatnya, pendarahan itu masih belum selesai: pada musim panas pemain-pemain kunci seperti Greenwood, Timber, Rulli pergi. Aubameyang, Balerdi, dan Pavard, sementara yang lain, dibendung pada saat-saat terakhir, misalnya Paixao dan Hojbjerg, yang membuat Bruno Genesio turun tangan. OM memang perlu membenahi keuangan, tetapi mereka tidak bisa membiarkan diri menjalani satu musim dalam bayang-bayang. Basis suporternya menuntut dan layak mendapatkan lebih.
SEMUA DI PUNDAK GOUIRI
Marseille saat ini sebagian besar masih sama dengan tim yang gagal menembus kompetisi Eropa paling bergengsi beberapa bulan lalu. De Lange, musim lalu pelapis Rulli, dipromosikan menjadi kiper utama, di lini belakang para pemain lama masih bertahan, dengan Emerson Palmieri, Aguerd, dan Egan Riley. Hojbjerg tetap menjadi pilar di lini tengah, sementara di lini serang gol harus dijamin oleh Paixao, Gouiri, yang mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan, dan Harit, yang kembali setelah pengalamannya di Basaksehir. Ditambah Faris Moumbagna, musim lalu menjadi sosok misterius di Cremona (5 penampilan, 88 menit bermain, 0 gol). Agar bisa menembus Eropa, Genesio harus melakukan setengah keajaiban: untuk kembali melihat OM bersaing di posisi-posisi penting akan dibutuhkan waktu. Banyak waktu.
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami