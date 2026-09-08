Tiga pertandingan, tiga poin diraih. Satu kemenangan dan dua kekalahan, yang terakhir pada Minggu, di kandang melawan Paris FC. Marseille memulai Ligue 1 dengan rem tangan masih tertarik, sesuatu yang tak terelakkan setelah musim panas hanya melihat-lihat, memimpikan tambahan kekuatan, tanpa kemungkinan untuk meraihnya. Pada kolom pemain baru tertera angka nol besar, di Velodrone tak terlihat sosok baru dan masa depan tidak menjanjikan. Hal itu dikonfirmasi presiden OM Stéphane Richard, yang menurutnya langkah-langkah penghematan akan terus berlanjut dalam beberapa bulan ke depan. Tak terelakkan, agar tidak keluar dari parameter DNCG.
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Krisis Marseille: penjualan para pemain bintang, pemangkasan beban gaji, dan klasemen yang memprihatinkan. Masa depannya tidak cerah
“Pemangkasan masih belum selesai”
"Secara keseluruhan, skuad telah dipangkas dan kami berhasil mendapatkan pengurangan signifikan pada beban gaji," kata Richard. "Ini belum pernah terjadi dalam sejarah klub dalam periode sesingkat ini. Negosiasi dengan beberapa pemain masih berlangsung, dan saya berterima kasih kepada mereka. Beberapa menawarkan diri secara sukarela, yang lain menyatakan minat untuk ambil bagian dalam upaya krusial ini, yang harus kami lakukan agar bisa menunjukkan semua yang telah kami capai pada akhir tahun menjelang pertemuan dengan DNCG (badan pengawas keuangan sepak bola Prancis). Trajektori kami telah benar-benar berubah dibandingkan dua musim terakhir. Kami masih belum mencapai target kami, itu jelas, tetapi semua yang masih bisa kami lakukan akan membantu perjuangan kami, dalam argumentasi kami di hadapan DNCG pada akhir tahun."
Greenwood pergi, Genesio 'berselisih' demi Paixao
Di bawah tekanan DNCG dan regulasi Fair Play Finansial Eropa, Marseille berkomitmen menurunkan total gaji dari 160 juta euro menjadi kurang dari 100 juta euro. Pengurangannya mencapai 30-35 persen, tetapi itu belum cukup, OM akan terus bekerja untuk menekan total gaji dan mengejar potensi transfer untuk menghasilkan pemasukan dari penjualan pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengelolaan Longoria dan Benatia, mereka telah melangkah terlalu jauh, juga untuk memenuhi keinginan De Zerbi, tanpa pemasukan dari kelolosan ke Liga Champions, tiba-tiba masa-masa sulit pun dimulai.
Singkatnya, pendarahan itu masih belum berakhir: pada musim panas pemain-pemain kunci seperti Greenwood, Timber, Rulli pergi. Aubameyang, Balerdi, dan Pavard, serta yang lainnya, diblok pada saat-saat terakhir, misalnya Paixao dan Hojbjerg, yang mana Bruno Genesio turut campur. OM memang perlu membereskan keuangan, tetapi tidak bisa membiarkan diri menjalani satu musim dalam bayang-bayang. Basis suporternya menuntut dan layak mendapatkan lebih.
SEMUA DI PUNDAK GOUIRI
Marseille saat ini sebagian besar masih merupakan tim yang beberapa bulan lalu gagal menembus kompetisi Eropa paling bergengsi. De Lange, musim lalu pelapis Rulli, dipromosikan menjadi pilihan utama, di lini belakang masih ada para pemain lama, dengan Emerson Palmieri, Aguerd, dan Egan Riley. Hojbjerg tetap menjadi pilar di lini tengah, sementara di lini depan gol harus dijamin oleh Paixao, Gouiri, yang sudah mencetak 4 gol dalam 3 pertandingan, dan Harit, yang kembali setelah pengalamannya di Basaksehir. Ditambah Faris Moumbagna, yang musim lalu menjadi sosok misterius di Cremona (5 penampilan, 88 menit bermain, 0 gol). Untuk membawa Marseille ke Eropa, Genesio harus melakukan setengah keajaiban: butuh waktu untuk kembali melihat OM bersaing di posisi-posisi penting. Waktu yang sangat lama.
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