Di bawah tekanan DNCG dan regulasi Fair Play Finansial Eropa, Marseille berkomitmen menurunkan total gaji dari 160 juta euro menjadi kurang dari 100 juta euro. Pengurangannya mencapai 30-35 persen, tetapi itu belum cukup, OM akan terus bekerja untuk menekan total gaji dan mengejar potensi transfer untuk menghasilkan pemasukan dari penjualan pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, di bawah pengelolaan Longoria dan Benatia, mereka telah melangkah terlalu jauh, juga untuk memenuhi keinginan De Zerbi, tanpa pemasukan dari kelolosan ke Liga Champions, tiba-tiba masa-masa sulit pun dimulai.





Singkatnya, pendarahan itu masih belum berakhir: pada musim panas pemain-pemain kunci seperti Greenwood, Timber, Rulli pergi. Aubameyang, Balerdi, dan Pavard, serta yang lainnya, diblok pada saat-saat terakhir, misalnya Paixao dan Hojbjerg, yang mana Bruno Genesio turut campur. OM memang perlu membereskan keuangan, tetapi tidak bisa membiarkan diri menjalani satu musim dalam bayang-bayang. Basis suporternya menuntut dan layak mendapatkan lebih.