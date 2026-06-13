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Krisis-krisis yang tak terungkap memudarkan kilau para bintang... Apakah Maroko akan memanfaatkan kebingungan Brasil?

Brazil vs Morocco
Brazil
Morocco
World Cup
C. Ancelotti
Brasil
Maroko
AS
Italia

Tidak semua yang berkilau itu emas... Apa yang disembunyikan oleh El Celta sebelum memulai perjalanannya di Piala Dunia 2026?

Meskipun perhatian biasanya tertuju pada timnas Brasil ketika membicarakan calon juara Piala Dunia, laga "Seleção" melawan Maroko dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 kali ini memiliki dinamika yang berbeda, terutama mengingat perkembangan besar yang dialami timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, serta kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.

Tim "Singa Atlas" memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang mereka peroleh dari hasil-hasil bersejarah yang mereka raih dalam beberapa tahun terakhir, terutama pencapaian tak terduga di Piala Dunia 2022 ketika mereka menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, belum lagi mereka memiliki sejumlah pemain yang aktif di klub-klub besar Eropa dan memiliki pengalaman luas dalam pertandingan-pertandingan besar.

Selain itu, timnas Maroko tidak kekurangan motivasi menjelang laga melawan Brasil, mengingat mereka pernah mengalahkan raksasa Amerika Latin tersebut dalam pertemuan terakhir kedua tim pada 2023, saat meraih kemenangan bersejarah dengan skor 2-1 di Tangier, dalam pertandingan yang membuktikan kemampuannya untuk bersaing dan mengungguli salah satu tim terhebat dalam sejarah sepak bola.

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Di sisi lain, timnas Brasil memasuki Piala Dunia 2026 sebagai pemegang rekor jumlah gelar juara dunia terbanyak, dan salah satu kandidat terkuat untuk merebut kembali trofi yang telah absen dari lemari trofi mereka sejak tahun 2002, namun gambaran di dalam kamp "Seleção" tampak kurang ideal dibandingkan yang disiratkan oleh daftar bintang yang dipimpin oleh pelatih Italia berpengalaman Carlo Ancelotti.

Timnas Brasil bersiap untuk memulai perjalanannya di turnamen ini di tengah pertanyaan yang semakin meningkat mengenai kemampuan juara dunia lima kali ini untuk segera memulihkan prestisenya, di tengah serangkaian masalah teknis dan cedera yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan media Brasil selama beberapa bulan terakhir, yang membuka peluang bagi pertanyaan yang wajar: Apakah Maroko berhasil memanfaatkan situasi ini dan meraih hasil positif baru melawan Seleção?

  • Hasil yang tidak memuaskan meski dipenuhi bintang-bintang

    Secara teori, Brasil tampak sebagai salah satu tim yang paling lengkap dalam hal kualitas pemain dan pengalaman internasional, namun penampilan mereka di lapangan belum sesuai harapan dalam beberapa waktu terakhir.

    Timnas Brasil mendapat kritik luas dari media lokal setelah kekalahan telak dari Prancis pada Maret lalu, sebelum meraih kemenangan yang kurang meyakinkan atas Mesir dalam pertandingan persahabatan di mana tim tersebut tidak menunjukkan agresivitas serangan seperti biasanya, karena gol-gol Brasil lebih banyak berasal dari kesalahan pertahanan lawan daripada keunggulan serangan yang jelas.

    Selain itu, perjalanan kualifikasi Piala Dunia juga tidak mulus bagi Seleção, yang mengalami hasil yang naik-turun di awal sebelum perlahan-lahan menemukan kembali keseimbangannya dan memastikan lolos di tahap-tahap akhir.

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  • Serangkaian pukulan bagi Ancelotti

    Penderitaan Brasil tidak hanya terbatas pada aspek teknis, tetapi juga meluas ke masalah cedera yang membuat Ancelotti kehilangan sejumlah pemain andalannya sebelum turnamen dimulai.

    Musim lalu, Rodrigo, Estevão, dan Éder Militão mengalami cedera yang berbeda-beda yang memengaruhi kesiapan mereka, sementara staf pelatih mendapat pukulan baru setelah bek kanan Wesley cedera saat pertandingan persahabatan melawan Mesir, cedera yang mengakhiri harapannya untuk berpartisipasi di Piala Dunia.

    Perkembangan ini mendorong Ancelotti untuk memanggil gelandang Atalanta, Ederson, untuk menggantikan Wesley dalam skuad akhir.

    Cedera Raphinha juga sempat menimbulkan kekhawatiran di dalam kamp Brasil selama beberapa minggu terakhir, sebelum sang pemain pulih dan siap untuk berpartisipasi dalam turnamen tersebut.

    Masalah yang paling mengkhawatirkan terkait dengan Neymar da Silva, pencetak gol terbanyak sepanjang masa timnas Brasil, yang masih jauh dari kondisi prima. Ancelotti menegaskan dalam pernyataan terbarunya bahwa Neymar tidak akan siap untuk bertanding melawan Maroko, sementara laporan media Brasil menyebutkan bahwa penampilan perdananya mungkin akan ditunda hingga babak gugur jika tim nasional berhasil lolos.

  • Penyingkiran mendadak membatasi pilihan serangan

    Di saat Brasil dilanda absennya beberapa pemain dan cedera, beberapa keputusan teknis memicu kontroversi, setelah Ancelotti memutuskan untuk tidak memanggil beberapa nama penyerang ternama.

    Yang paling menonjol di antara mereka yang tidak dipanggil adalah João Pedro, yang tampil gemilang bersama Chelsea dan banyak yang menganggap absennya sebagai salah satu kejutan terbesar dalam daftar akhir, selain Antony yang telah kembali ke performa terbaiknya bersama Real Betis, serta Richarlison yang diminta oleh sejumlah analis dan penggemar untuk kembali ke tim nasional.

    Keputusan-keputusan ini mengurangi opsi penyerang yang tersedia bagi pelatih asal Italia tersebut, terutama dengan kondisi Neymar yang belum sepenuhnya fit dan penurunan performa beberapa pemain lain dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

  • Kasus baru semakin memperparah penderitaan Pusat Al-Dhahir

    Jika cedera menjadi masalah bagi Ancelotti, posisi bek sayap tampaknya menjadi tantangan terbesar yang harus dihadapi pelatih asal Italia itu menjelang dimulainya turnamen.

    Selama beberapa dekade, sepak bola Brasil selalu dikaitkan dengan nama-nama legendaris di posisi ini, seperti Carlos Alberto, Cafu, Roberto Carlos, Marcelo, dan Dani Alves, tetapi kenyataan saat ini sangat berbeda.

    Ancelotti sendiri mengakui krisis ini pada bulan Maret lalu ketika ia berkata: "Semua orang tahu itu, kami kekurangan apa yang sebelumnya tidak pernah kami kekurangan, yaitu bek sayap. Brasil dulu memiliki bek sayap yang luar biasa, namun sekarang ada semacam kelangkaan."

    Sejak mengambil alih tanggung jawab, pelatih asal Italia ini telah mencoba 24 pemain berbeda di posisi bek sayap untuk mencari keseimbangan yang dibutuhkan, namun cedera Wesley beberapa hari sebelum pertandingan pertama menjadi pukulan baru bagi rencananya.

    Pemain Roma itu dianggap sebagai yang paling mendekati model tradisional Brasil di posisi ini berkat kecepatan dan kemampuannya dalam menyerang, sehingga absennya dia sangat terasa.

    Tanpa Wesley, Ancelotti akan mengandalkan Douglas Santos di sisi kiri, ditambah duet veteran Danilo dan Alex Sandro, sementara ia mungkin akan menggunakan Bremer atau Ibanez sebagai opsi pertahanan di sayap kanan.

    Namun, pilihan-pilihan ini memberikan tim ketangguhan yang lebih besar di lini pertahanan, dengan mengorbankan sebagian kekuatan serangan yang selama ini menjadi ciri khas bek sayap Brasil sepanjang sejarah.

    Sejumlah pakar berpendapat bahwa krisis ini disebabkan oleh kepergian talenta-talenta Brasil ke Eropa terlalu dini, yang membuat mereka kehilangan kesempatan untuk berkembang di lingkungan sepak bola lokal yang telah membentuk identitas bek sayap Brasil selama beberapa dekade.

  • Maroko memiliki apa yang diperlukan untuk mengganggu sang raksasa

    Di sisi lain, tim nasional Maroko tidak memasuki pertandingan ini sebagai tim tamu yang hanya sekadar bereaksi, melainkan sebagai tim yang dalam beberapa tahun terakhir telah membuktikan kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia secara taktis, fisik, dan teknis.

    Tim Singa Atlas dikenal memiliki pertahanan yang kokoh dan organisasi tim yang solid, menjadikannya salah satu tim yang paling sulit ditembus. Selain itu, mereka memiliki pemain-pemain yang mampu membuat perbedaan dalam serangan balik dan transisi cepat, yang bisa menjadi ancaman nyata bagi tim Brasil yang mengalami beberapa kelemahan di lini belakang dan ketidakstabilan di posisi bek sayap.

    Selain itu, stabilitas teknis dan kekompakan yang menjadi ciri khas tim Maroko mungkin memberikan keunggulan tambahan di hadapan tim Brasil yang masih mencari formasi terbaik di bawah kepemimpinan Ancelotti sebelum memasuki babak-babak penentuan.

  • Kesempatan bagi Maroko atau kembalinya Brasil?

    Terlepas dari semua fakta tersebut, pembicaraan mengenai timnas Brasil tetap harus disikapi dengan hati-hati. Tim ini masih memiliki deretan bintang yang mampu membuat perbedaan kapan saja, dan pengalaman Ancelotti dalam menangani turnamen besar memberinya keunggulan yang tak bisa diabaikan.

    Namun yang pasti, Maroko akan menghadapi Brasil yang berbeda; Brasil yang memasuki Piala Dunia dengan ambisi untuk mengembalikan kejayaan masa lalu, namun juga dipenuhi keraguan lebih dari sebelumnya.

    Mungkin yang menambah keseruan pertandingan ini adalah bahwa pertemuan terakhir antara kedua tim berakhir dengan kemenangan bersejarah Maroko, yang memberikan kepercayaan diri tambahan bagi Singa Atlas dan membuat mereka yakin dapat mengulangi skenario tersebut di hadapan salah satu favorit utama gelar juara.

    Di antara impian gelar keenam Brasil dan keinginan Maroko untuk membuktikan bahwa kemenangan sebelumnya bukanlah sekadar kebetulan, pertandingan yang dinantikan ini tampaknya menjadi salah satu laga paling seru dan dinanti di babak penyisihan grup Piala Dunia 2026, yang mungkin akan menentukan arah persaingan di Grup C sejak dini.

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