Krisis-krisis yang tak terungkap memudarkan kilau para bintang... Apakah Maroko akan memanfaatkan kebingungan Brasil?

Meskipun perhatian biasanya tertuju pada timnas Brasil ketika membicarakan calon juara Piala Dunia, laga "Seleção" melawan Maroko dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 kali ini memiliki dinamika yang berbeda, terutama mengingat perkembangan besar yang dialami timnas Maroko dalam beberapa tahun terakhir, serta kemampuannya untuk bersaing dengan tim-tim besar dunia.

Tim "Singa Atlas" memasuki pertandingan ini dengan kepercayaan diri yang tinggi, yang mereka peroleh dari hasil-hasil bersejarah yang mereka raih dalam beberapa tahun terakhir, terutama pencapaian tak terduga di Piala Dunia 2022 ketika mereka menjadi tim Arab dan Afrika pertama yang mencapai babak semifinal, belum lagi mereka memiliki sejumlah pemain yang aktif di klub-klub besar Eropa dan memiliki pengalaman luas dalam pertandingan-pertandingan besar.

Selain itu, timnas Maroko tidak kekurangan motivasi menjelang laga melawan Brasil, mengingat mereka pernah mengalahkan raksasa Amerika Latin tersebut dalam pertemuan terakhir kedua tim pada 2023, saat meraih kemenangan bersejarah dengan skor 2-1 di Tangier, dalam pertandingan yang membuktikan kemampuannya untuk bersaing dan mengungguli salah satu tim terhebat dalam sejarah sepak bola.

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Di sisi lain, timnas Brasil memasuki Piala Dunia 2026 sebagai pemegang rekor jumlah gelar juara dunia terbanyak, dan salah satu kandidat terkuat untuk merebut kembali trofi yang telah absen dari lemari trofi mereka sejak tahun 2002, namun gambaran di dalam kamp "Seleção" tampak kurang ideal dibandingkan yang disiratkan oleh daftar bintang yang dipimpin oleh pelatih Italia berpengalaman Carlo Ancelotti.

Timnas Brasil bersiap untuk memulai perjalanannya di turnamen ini di tengah pertanyaan yang semakin meningkat mengenai kemampuan juara dunia lima kali ini untuk segera memulihkan prestisenya, di tengah serangkaian masalah teknis dan cedera yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan penggemar dan media Brasil selama beberapa bulan terakhir, yang membuka peluang bagi pertanyaan yang wajar: Apakah Maroko berhasil memanfaatkan situasi ini dan meraih hasil positif baru melawan Seleção?