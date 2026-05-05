Krisis di Real Madrid? Kylian Mbappé dan Antonio Rüdiger terlibat dalam perselisihan di ruang ganti menjelang El Clásico

Tanda-tanda pertama adanya masalah muncul pada bulan April ketika bek veteran Rudiger dilaporkan terlibat dalam pertengkaran sengit dengan seorang rekan setimnya di tempat latihan klub.

The Athletic melaporkan bahwa pemain internasional Jerman itu adalah pemicu konfrontasi tersebut, yang semakin mengguncang skuad yang sudah terguncang akibat tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Bayern Munich.

Meskipun sang bek kemudian meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan mengundang skuad dan keluarga mereka ke makan siang tim, insiden tersebut menciptakan suasana tegang menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.

Meskipun terjadi insiden tersebut, Rudiger belum menerima hukuman internal resmi, meskipun peristiwa tersebut tetap menjadi topik pembicaraan yang signifikan di kalangan internal klub saat mereka bersiap untuk perjalanan penting ke Catalonia.



