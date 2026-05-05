Krisis di Real Madrid? Kylian Mbappé dan Antonio Rüdiger terlibat dalam perselisihan di ruang ganti menjelang El Clásico
Rudiger memicu pertengkaran di ruang ganti
Tanda-tanda pertama adanya masalah muncul pada bulan April ketika bek veteran Rudiger dilaporkan terlibat dalam pertengkaran sengit dengan seorang rekan setimnya di tempat latihan klub.
The Athletic melaporkan bahwa pemain internasional Jerman itu adalah pemicu konfrontasi tersebut, yang semakin mengguncang skuad yang sudah terguncang akibat tersingkirnya mereka dari Liga Champions oleh Bayern Munich.
Meskipun sang bek kemudian meminta maaf dan berusaha memperbaiki hubungan dengan mengundang skuad dan keluarga mereka ke makan siang tim, insiden tersebut menciptakan suasana tegang menjelang pekan-pekan terakhir musim ini.
Meskipun terjadi insiden tersebut, Rudiger belum menerima hukuman internal resmi, meskipun peristiwa tersebut tetap menjadi topik pembicaraan yang signifikan di kalangan internal klub saat mereka bersiap untuk perjalanan penting ke Catalonia.
Mbappe berselisih dengan staf pelatih
Ketegangan tersebut tidak hanya terjadi di kalangan para pemain, karena Mbappé terlibat perselisihan dengan salah satu anggota tim pelatih Alvaro Arbeloa. Pemain asal Prancis itu dilaporkan bereaksi dengan marah saat sesi latihan yang melibatkan seorang staf yang bertindak sebagai asisten wasit, yang telah mengangkat bendera menandakan dia offside.
Mbappe dilaporkan menggunakan "kata-kata kasar" selama insiden tersebut, yang semakin memperburuk ketegangan antara sang bintang dan tim teknis.
Hal ini menyusul desas-desus sebelumnya mengenai keretakan hubungan antara Mbappe dan staf teknis setelah ia tampak frustrasi saat diganti dalam pertandingan baru-baru ini.
Perjalanan pemulihan yang kontroversial memicu kemarahan
Keputusan Mbappe untuk berlibur ke Italia dan Sardinia saat sedang memulihkan diri dari cedera otot paha belakang juga menjadi sumber perdebatan besar. Sementara rekan-rekan setimnya berjuang keras meraih kemenangan atas Espanyol, liburan sang penyerang itu dipandang banyak pihak sebagai kurangnya komitmen di masa-masa kritis bagi klub. Beberapa anggota staf secara pribadi mengkritik klub karena tidak mengambil sikap yang lebih tegas terhadap aktivitas sang pemain selama masa rehabilitasinya.
Namun, pihak pemain membalas apa yang mereka anggap sebagai perlakuan tidak adil. Dalam sebuah pernyataan, perwakilannya menyatakan: “Sebagian dari kritik tersebut didasarkan pada interpretasi berlebihan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan masa pemulihan yang diawasi secara ketat oleh klub, dan tidak mencerminkan komitmen serta kerja keras Kylian setiap hari untuk tim.”
Arbeloa masih enggan berkomentar soal kemungkinan tampil di El Clásico
Arbeloa berusaha meredam kontroversi tersebut, dengan menegaskan bahwa para pemain bebas mengatur waktu mereka sendiri. “Di waktu luang mereka, setiap pemain melakukan apa yang mereka anggap tepat, dan saya tidak ikut campur dalam hal itu,” kata sang pelatih.
Dia lebih lanjut menjelaskan bahwa “semua perencanaan terkait pemain yang cedera diawasi dan dikelola oleh staf medis Madrid, yang merupakan pihak yang memutuskan kapan mereka perlu pergi ke Valdebebas dan kapan tidak.
Meskipun menunjukkan dukungan di depan publik, laporan menunjukkan bahwa Arbeloa secara pribadi tidak puas dengan cara pihak manajemen menangani situasi ini. Fokus kini beralih ke apakah pencetak gol terbanyak klub tersebut akan fit untuk pertandingan krusial pada hari Minggu di Camp Nou.