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Krisis di Old Trafford! Michael Carrick akui situasi Man Utd “tidak terlihat bagus” setelah awal terburuk dalam 40 tahun menyusul hasil imbang melawan Leeds
Sore yang membuat frustrasi di Elland Road
Tim tamu mula-mula mengambil inisiatif di Yorkshire dan membuka keunggulan pada babak pertama melalui Bryan Mbeumo. Namun, keunggulan itu tak bertahan lama. Kegagalan mengantisipasi sepak pojok membuat Dominic Calvert-Lewin mencetak gol dari jarak dekat pada menit ke-51, memastikan tuan rumah meraih satu poin.
Hasil itu memperdalam krisis yang kian memburuk bagi klub yang bermarkas di Old Trafford tersebut. Mereka hanya mengumpulkan tujuh poin dari tujuh pertandingan pembuka liga, sehingga belum meraih kemenangan di kompetisi domestik sejak Agustus. Di semua kompetisi, mereka hanya mampu meraih satu kemenangan dalam tujuh pertandingan terakhir.
Dengan demikian, Manchester United kini mencatat awal musim terburuknya sejak 1986. Hasil imbang melawan Leeds menutup pekan yang penuh gejolak, termasuk kekalahan dari Atletico Madrid di Liga Champions dan kritik terbuka dari bek Lisandro Martinez mengenai minimnya aktivitas transfer klub pada musim panas.
- Getty Images Sport
Carrick menuntut kebangkitan
Meski tekanan terus meningkat, pelatih Manchester United tetap teguh dalam sesi wawancara seusai pertandingan. Ia mengakui kenyataan pahit terkait posisi timnya di liga, tetapi yakin skuadnya bisa segera bangkit.
"Kami tidak menganggap semuanya baik-baik saja, tetapi terkadang Anda memang mengalami kesulitan dan harus mencari jalan keluar," kata Carrick. "Saya paham situasinya tidak terlihat bagus, tetapi saya tidak ragu kami bisa meraih serangkaian hasil bagus."
Menegaskan keyakinannya terhadap para pemain yang ada saat ini, ia menambahkan: "Kami harus mencari jalan keluar. Ada siklus yang bisa berjalan ke berbagai arah, tetapi kami lebih dari mampu untuk memenangkan pertandingan.
"Saya tidak sedang membandingkannya dengan masa mana pun [di masa lalu], tetapi kami tahu kami bisa melakukannya. Kami telah melakukannya selama beberapa waktu dan kami merasa sekarang kami adalah kelompok yang lebih baik. Banyak hal yang membuat saya optimistis dan saya pikir kami masih bisa menjalani musim yang sangat bagus."
Landasan untuk pemulihan
Di balik layar, suasana tegang seusai komentar keras Martinez tampaknya justru menyatukan skuad. Carrick menyoroti perubahan mentalitas yang terasa menjelang laga melawan rival bebuyutan mereka.
"Hari ini terasa seperti awal yang baru. Kami menerima keadaan dan berbuat sesuatu untuk mengatasinya," jelas Carrick. "Komitmen itu jelas ada, dan memang harus ada hari ini. Saya tidak meragukannya, saya bisa merasakannya. Suasana di dalam skuad selama beberapa hari terakhir adalah yang terbaik yang kami rasakan dalam waktu cukup lama."
Berbicara tentang tantangan khusus bermain di Elland Road, ia menambahkan: "Pertandingan ini jelas punya tensi dan intensitas tersendiri. Saya berbicara kepada para pemain tentang sejarah laga ini, medan yang kami hadapi, dan apa yang diperlukan untuk menang di sini.
"Laga ini benar-benar menguji Anda dan penampilan kami tidak sempurna, tetapi ada banyak hal yang bisa kami tunjukkan. Itu tidak mengejutkan saya.
"Namun, kami tidak terlalu larut dalam perasaan puas karena kami tidak menang. Jika Anda terus melakukan hal yang benar dengan alasan yang benar, pada akhirnya Anda akan mendapatkan hasil yang pantas."
- Getty Images Sport
Tugas di Eropa menanti
United harus segera kembali fokus ke kompetisi Eropa untuk bangkit dari kekalahan mereka baru-baru ini di Madrid. Pasukan Carrick akan bertandang ke Italia pada Rabu untuk menghadapi klub Serie A, Como, dalam laga penting Liga Champions.
Hasil positif di Eropa kini sangat penting untuk meredakan tekanan besar terhadap jajaran manajemen. United harus menemukan konsistensi jika ingin menyelamatkan musim mereka yang terancam semakin lepas kendali.
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