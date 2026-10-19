Meski tekanan terus meningkat, pelatih Manchester United tetap teguh dalam sesi wawancara seusai pertandingan. Ia mengakui kenyataan pahit terkait posisi timnya di liga, tetapi yakin skuadnya bisa segera bangkit.

"Kami tidak menganggap semuanya baik-baik saja, tetapi terkadang Anda memang mengalami kesulitan dan harus mencari jalan keluar," kata Carrick. "Saya paham situasinya tidak terlihat bagus, tetapi saya tidak ragu kami bisa meraih serangkaian hasil bagus."

Menegaskan keyakinannya terhadap para pemain yang ada saat ini, ia menambahkan: "Kami harus mencari jalan keluar. Ada siklus yang bisa berjalan ke berbagai arah, tetapi kami lebih dari mampu untuk memenangkan pertandingan.

"Saya tidak sedang membandingkannya dengan masa mana pun [di masa lalu], tetapi kami tahu kami bisa melakukannya. Kami telah melakukannya selama beberapa waktu dan kami merasa sekarang kami adalah kelompok yang lebih baik. Banyak hal yang membuat saya optimistis dan saya pikir kami masih bisa menjalani musim yang sangat bagus."



