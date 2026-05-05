Krisis di AC Milan? Massimiliano Allegri menggelar rapat darurat intensif bersama skuad seiring memudarnya harapan lolos ke Liga Champions
Allegri menuntut pertanggungjawaban di Milanello
Menurut Tuttomercatoweb, Allegri memilih momen yang penuh ketegangan pada hari Selasa untuk berbicara langsung kepada para pemainnya di tempat latihan klub. Rossoneri tengah mengalami kesulitan belakangan ini, yang berujung pada kekalahan tandang 2-0 yang mengecewakan dari Sassuolo. Penurunan performa ini membuat Milan kini berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 67 poin, diikuti ketat oleh Juventus dan Roma. Manajer berusia 58 tahun itu mendesak para pemainnya untuk merenungkan perjalanan mereka dan menegaskan bahwa skuad harus segera mengambil tanggung jawab bersama untuk mencegah keruntuhan total.
Menghormati seragam dan para pendukung setia
Manajer tersebut sangat menekankan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh skuad. Allegri menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain di ruang ganti, mengingatkan mereka bahwa mereka telah bekerja dengan serius dan intens selama 10 bulan, sehingga menjadi tanggung jawab semua orang untuk menyelesaikan perjalanan ini dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pidatonya tidak hanya terbatas pada taktik, tetapi juga menekankan betapa pentingnya mewakili klub. Ia menuntut agar mereka membalikkan keadaan demi diri mereka sendiri, jersey bergengsi tersebut, dan para pendukung setia. Para pendukung yang datang jauh-jauh ke Reggio Emilia terus-menerus mendukung tim sejak peluit pertama hingga peluit terakhir, dan baru menyuarakan ketidakpuasan mereka yang dapat dimengerti setelah peluit akhir dibunyikan.
Keseimbangan yang halus antara ketegangan dan ketenangan
Meskipun pertemuan tersebut berlangsung intens dan penuh ketulusan, mantan pelatih Juventus itu juga berusaha mengelola kondisi psikologis skuad yang sedang kehilangan kepercayaan diri. Milan saat ini unggul tiga poin atas Juventus yang berada di peringkat keempat, yang berarti setiap kesalahan lagi bisa berakibat fatal. Sang manajer sangat menyadari bahwa ia harus memaksimalkan setiap tetes usaha dari para pemain intinya agar klub dapat tetap tenang dalam persaingan sengit memperebutkan empat besar ini.
Masa depan proyek menjadi sorotan
Tiga laga liga tersisa melawan Atalanta, Genoa, dan Cagliari akan menjadi penentu bagi masa jabatan Allegri. Klub harus mengamankan poin-poin penting untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Jika mereka gagal, perubahan besar-besaran pada proyek olahraga klub bisa mendominasi bursa transfer musim panas mendatang di San Siro.