Krisis di AC Milan? Massimiliano Allegri menggelar rapat darurat intensif bersama skuad seiring memudarnya harapan lolos ke Liga Champions

Manajer tersebut sangat menekankan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh skuad. Allegri menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain di ruang ganti, mengingatkan mereka bahwa mereka telah bekerja dengan serius dan intens selama 10 bulan, sehingga menjadi tanggung jawab semua orang untuk menyelesaikan perjalanan ini dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pidatonya tidak hanya terbatas pada taktik, tetapi juga menekankan betapa pentingnya mewakili klub. Ia menuntut agar mereka membalikkan keadaan demi diri mereka sendiri, jersey bergengsi tersebut, dan para pendukung setia. Para pendukung yang datang jauh-jauh ke Reggio Emilia terus-menerus mendukung tim sejak peluit pertama hingga peluit terakhir, dan baru menyuarakan ketidakpuasan mereka yang dapat dimengerti setelah peluit akhir dibunyikan.