Goal.com
Live
AC Milan v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Moataz Elgammal

Diterjemahkan oleh

Krisis di AC Milan? Massimiliano Allegri menggelar rapat darurat intensif bersama skuad seiring memudarnya harapan lolos ke Liga Champions

AC Milan
M. Allegri
Serie A

AC Milan kini berada di titik krusial musim ini setelah menelan kekalahan mengecewakan 2-0 dari Sassuolo pada Minggu lalu. Dengan hanya tersisa tiga pertandingan Serie A, peluang mereka untuk mengamankan tiket ke Liga Champions semakin menipis. Pelatih Massimiliano Allegri telah menegur para pemainnya di Milanello, menuntut perubahan mentalitas yang drastis guna memastikan finis di empat besar dan menyelamatkan musim ini.

  • Allegri menuntut pertanggungjawaban di Milanello

    Menurut Tuttomercatoweb, Allegri memilih momen yang penuh ketegangan pada hari Selasa untuk berbicara langsung kepada para pemainnya di tempat latihan klub. Rossoneri tengah mengalami kesulitan belakangan ini, yang berujung pada kekalahan tandang 2-0 yang mengecewakan dari Sassuolo. Penurunan performa ini membuat Milan kini berada di posisi ketiga klasemen Serie A dengan 67 poin, diikuti ketat oleh Juventus dan Roma. Manajer berusia 58 tahun itu mendesak para pemainnya untuk merenungkan perjalanan mereka dan menegaskan bahwa skuad harus segera mengambil tanggung jawab bersama untuk mencegah keruntuhan total.

    • Iklan
  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Menghormati seragam dan para pendukung setia

    Manajer tersebut sangat menekankan kerja keras yang telah ditunjukkan oleh skuad. Allegri menyampaikan pesan yang jelas kepada para pemain di ruang ganti, mengingatkan mereka bahwa mereka telah bekerja dengan serius dan intens selama 10 bulan, sehingga menjadi tanggung jawab semua orang untuk menyelesaikan perjalanan ini dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pidatonya tidak hanya terbatas pada taktik, tetapi juga menekankan betapa pentingnya mewakili klub. Ia menuntut agar mereka membalikkan keadaan demi diri mereka sendiri, jersey bergengsi tersebut, dan para pendukung setia. Para pendukung yang datang jauh-jauh ke Reggio Emilia terus-menerus mendukung tim sejak peluit pertama hingga peluit terakhir, dan baru menyuarakan ketidakpuasan mereka yang dapat dimengerti setelah peluit akhir dibunyikan.

  • Keseimbangan yang halus antara ketegangan dan ketenangan

    Meskipun pertemuan tersebut berlangsung intens dan penuh ketulusan, mantan pelatih Juventus itu juga berusaha mengelola kondisi psikologis skuad yang sedang kehilangan kepercayaan diri. Milan saat ini unggul tiga poin atas Juventus yang berada di peringkat keempat, yang berarti setiap kesalahan lagi bisa berakibat fatal. Sang manajer sangat menyadari bahwa ia harus memaksimalkan setiap tetes usaha dari para pemain intinya agar klub dapat tetap tenang dalam persaingan sengit memperebutkan empat besar ini.

  • US Sassuolo Calcio v AC Milan - Serie AGetty Images Sport

    Masa depan proyek menjadi sorotan

    Tiga laga liga tersisa melawan Atalanta, Genoa, dan Cagliari akan menjadi penentu bagi masa jabatan Allegri. Klub harus mengamankan poin-poin penting untuk memastikan lolos ke Liga Champions musim depan. Jika mereka gagal, perubahan besar-besaran pada proyek olahraga klub bisa mendominasi bursa transfer musim panas mendatang di San Siro.

Serie A
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Atalanta crest
Atalanta
ATA