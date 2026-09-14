AFP
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Krisis cedera Tottenham! Tonali & Porro absen melawan Liverpool saat De Zerbi memberikan kabar terbaru tanpa ampun soal Richarlison
Pukulan cedera bagi Tonali dan Porro
Persiapan Tottenham untuk laga piala tengah pekan berantakan setelah kabar bahwa Sandro Tonali dan Pedro Porro sama-sama tidak akan tersedia untuk dipilih. Porro masih bergulat dengan masalah otot yang membuatnya absen dalam hasil imbang 0-0 melawan Everton baru-baru ini, sementara Tonali menjadi korban terbaru setelah mengalami benturan dalam laga yang sama.
Namun, itu bukan sepenuhnya kabar buruk bagi manajer asal Italia tersebut, karena ia mengonfirmasi bahwa Destiny Udogie akan kembali masuk skuad pada hari pertandingan. Bek kiri timnas Italia itu menjadi salah satu pemain yang absen saat bermain imbang dengan Everton pada Sabtu, dan ketersediaannya memberi dorongan yang sangat dibutuhkan bagi lini pertahanan yang sudah akan kehilangan ancaman menyerang Porro dari sisi seberang.
- Getty Images Sport
De Zerbi menutup pintu bagi Richarlison
Di tengah kekhawatiran soal cedera, fokus konferensi pers jelang laga dengan cepat beralih ke masa depan Richarlison. Meski tidak dimasukkan dalam skuad 25 pemain Tottenham untuk Premier League, pemain Brasil itu secara teknis tetap memenuhi syarat untuk tampil di Carabao Cup, karena kompetisi tersebut tidak mengikuti pembatasan pendaftaran yang sama. Namun, De Zerbi menegaskan bahwa sang penyerang tidak akan terlibat.
Saat ditanya secara langsung apakah mantan pemain Everton itu bisa tampil di Anfield, De Zerbi memberikan penilaian yang lugas soal situasi tersebut. "Anda sudah tahu semuanya," katanya kepada wartawan pada Senin sore. "Tidak ada yang berubah untuk Carabao Cup atau Premier League. Situasinya sama. Saya tidak bisa mengatakan lebih banyak karena itu bukan tugas saya. Saya bisa menjawab soal hasil, para pemain di dalam skuad, ruang menyerang, ruang bertahan, tetapi bukan soal hal-hal lainnya."
Negosiasi kontrak yang gagal terungkap
De Zerbi kemudian memberikan kejelasan lebih lanjut mengenai kronologi keretakan tersebut, dengan mengungkapkan bahwa ia pada awalnya mencoba mempertahankan sang penyerang di Tottenham Hotspur Stadium. Juru taktik asal Italia itu mengungkapkan bahwa ia secara pribadi telah menawarkan kontrak baru kepada Richarlison pada awal jendela transfer musim panas, tetapi tawaran itu ditolak mentah-mentah. "Yang saya lakukan, pada awal musim ini, adalah berbicara dengannya, dan menawarkan perpanjangan kontrak," jelas De Zerbi. "Jika dia mengatakan tidak, terima kasih, maka tugas saya selesai."
Absennya Richarlison bisa menjadi pukulan telak bagi Tottenham, terutama mengingat catatannya yang mengesankan saat menghadapi Liverpool, setelah mencetak empat gol dalam tujuh penampilan melawan Liverpool selama waktunya bersama Spurs. Naluri tajamnya di depan gawang akan sangat dirindukan, terutama ketika tim asuhan De Zerbi masih memburu gol pertama mereka di Premier League musim ini.
- Getty Images Sport
Hubungan antara klub dan pemain retak
Manajer Tottenham itu menegaskan bahwa kebuntuan saat ini bukanlah dendam pribadi, melainkan masalah struktural dalam operasional klub. Ia menolak membeberkan detail satu setengah bulan terakhir, meski memberi isyarat adanya ketegangan besar di balik layar. "Saya sudah mengatakan pada konferensi pers terakhir, saya tahu apa yang terjadi dalam 45 hari terakhir. Tidak benar jika saya menjelaskannya. Itu bukan perilaku saya, ini soal hubungan dan masalahnya ada pada [antara] pemain dan klub. Dan saya tetap berada di dalam klub. Pelatih dan klub bersama-sama karena pada awal musim ini, saya berbicara dengannya berkali-kali untuk meyakinkannya agar bertahan dan dia tidak mau," katanya.
Pada akhirnya, De Zerbi menegaskan bahwa ia tidak akan memohon kepada siapa pun untuk mengenakan seragam Tottenham jika hatinya sudah tidak lagi ada dalam proyek ini. Richarlison menjadi starter pada laga pembuka liga di markas Brentford, tetapi diberi tahu bahwa ia bisa pergi sebelum kepindahannya ke Everton gagal terwujudTottenham menghadapi Liverpool di Piala Carabao tanpa Sandro Tonali dan Pedro Porro, sementara Roberto De Zerbi mengonfirmasi Richarlison tidak akan kembali. dan kaitan dengan Trabzonspor gagal berujung pada transfer, sementara sang penyerang juga menolak pindah ke Vasco da Gama pada Jumat. Sang manajer menutup pernyataannya dengan menegaskan penolakannya untuk terus mengejar rekonsiliasi yang jelas tidak diinginkan sang pemain. "Saya tidak bisa setiap hari berdoa agar dia bertahan," pungkas De Zerbi.
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