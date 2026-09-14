Krisis cedera Tottenham! Tonali & Porro absen melawan Liverpool saat De Zerbi memberikan kabar terbaru tanpa ampun soal Richarlison

Manajer Tottenham itu menegaskan bahwa kebuntuan saat ini bukanlah dendam pribadi, melainkan masalah struktural dalam operasional klub. Ia menolak membeberkan detail satu setengah bulan terakhir, meski memberi isyarat adanya ketegangan besar di balik layar. "Saya sudah mengatakan pada konferensi pers terakhir, saya tahu apa yang terjadi dalam 45 hari terakhir. Tidak benar jika saya menjelaskannya. Itu bukan perilaku saya, ini soal hubungan dan masalahnya ada pada [antara] pemain dan klub. Dan saya tetap berada di dalam klub. Pelatih dan klub bersama-sama karena pada awal musim ini, saya berbicara dengannya berkali-kali untuk meyakinkannya agar bertahan dan dia tidak mau," katanya.

Pada akhirnya, De Zerbi menegaskan bahwa ia tidak akan memohon kepada siapa pun untuk mengenakan seragam Tottenham jika hatinya sudah tidak lagi ada dalam proyek ini. Richarlison menjadi starter pada laga pembuka liga di markas Brentford, tetapi diberi tahu bahwa ia bisa pergi sebelum kepindahannya ke Everton gagal terwujudTottenham menghadapi Liverpool di Piala Carabao tanpa Sandro Tonali dan Pedro Porro, sementara Roberto De Zerbi mengonfirmasi Richarlison tidak akan kembali. dan kaitan dengan Trabzonspor gagal berujung pada transfer, sementara sang penyerang juga menolak pindah ke Vasco da Gama pada Jumat. Sang manajer menutup pernyataannya dengan menegaskan penolakannya untuk terus mengejar rekonsiliasi yang jelas tidak diinginkan sang pemain. "Saya tidak bisa setiap hari berdoa agar dia bertahan," pungkas De Zerbi.