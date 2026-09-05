Berbicara setelah peluit akhir, Mourinho menjelaskan alasan di balik pergantian bek sayap starter-nya pada akhir pertandingan. Sang manajer mengonfirmasi bahwa keputusan itu diambil murni sebagai langkah pencegahan setelah mengalami kelelahan fisik.

"Carreras masuk menggantikan Cucurella karena kram," Mourinho menjelaskan kepada para wartawan setelah kekalahan tersebut.

Meski masalah itu diyakini tidak serius, pemulihan tepat waktu untuk laga tengah pekan tetap menjadi tantangan yang rumit, menurut Mundo Deportivo. Pemenang Piala Dunia baru-baru ini itu kini menghadapi waktu pemulihan yang mepet sebelum Madrid kembali beraksi di laga kompetitif.