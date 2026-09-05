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Krisis cedera Real Madrid makin parah saat Marc Cucurella menjadi diragukan tampil dalam bentrok Liga Champions melawan Inter Milan
Cucurella mendapat pukulan dalam kekalahan dari Real Madrid
Madrid mengalami kemunduran ganda dalam pertemuan terbaru mereka melawan Real Betis. Selain membuat tim menelan kekalahan pertama pada musim ini, pertandingan itu juga membuat bek sayap Cucurella terpaksa ditarik keluar pada fase akhir laga. Bek kiri asal Spanyol itu belakangan ini telah memantapkan diri sebagai pilihan utama Mourinho di lini pertahanan, menggeser Alvaro Carreras dari susunan pemain inti. Penarikan dirinya di pengujung laga membuat ketersediaannya untuk jadwal Eropa berikutnya belum pasti.
- Getty Images Sport
Mourinho mengonfirmasi pergantian pemain karena kram
Berbicara setelah peluit akhir, Mourinho menjelaskan alasan di balik pergantian bek sayap starter-nya pada akhir pertandingan. Sang manajer mengonfirmasi bahwa keputusan itu diambil murni sebagai langkah pencegahan setelah mengalami kelelahan fisik.
"Carreras masuk menggantikan Cucurella karena kram," Mourinho menjelaskan kepada para wartawan setelah kekalahan tersebut.
Meski masalah itu diyakini tidak serius, pemulihan tepat waktu untuk laga tengah pekan tetap menjadi tantangan yang rumit, menurut Mundo Deportivo. Pemenang Piala Dunia baru-baru ini itu kini menghadapi waktu pemulihan yang mepet sebelum Madrid kembali beraksi di laga kompetitif.
Daftar cedera bertambah jelang laga penting Eropa
Cucurella berpotensi menambah daftar pemain absen yang terus bertambah bagi Mourinho. Real Madrid saat ini sudah menghadapi masalah pemilihan pemain yang signifikan di seluruh skuad mereka karena para pemain kunci masih menepi.
Aurelien Tchouameni, Eder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy, dan Endrick saat ini sedang dibekap cedera. Namun, staf pelatih masih berharap Tchouameni atau Rodrygo bisa pulih tepat waktu untuk tampil. Untuk memperburuk keadaan, Arda Guler, Bernardo Silva, dan Eduardo Camavinga semuanya tidak tersedia karena skorsing. Gabungan absennya para pemain ini membuat Mourinho memiliki opsi yang sangat terbatas di berbagai posisi.
- Getty Images Sport
Madrid mengalihkan fokus ke duel melawan Inter Milan
Madrid dijadwalkan kembali ke lapangan latihan pada hari Minggu untuk memulai persiapan menghadapi laga pembuka Liga Champions mereka. Mereka akan menghadapi Inter Milan pada hari Selasa dalam pertandingan yang kini menjadi duel dengan taruhan besar.
Setelah kekalahan domestik pertama mereka, meraih hasil positif melawan lawan dengan rekam jejak Eropa kini menjadi hal yang sangat penting. Mourinho akan memantau kondisi Cucurella dengan saksama dalam sesi-sesi latihan mendatang sebelum membuat pilihan akhir skuadnya. Jika Cucurella gagal pulih tepat waktu, Carreras siap masuk ke starting XI untuk laga krusial pada hari Selasa.
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