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Krisis cedera Milan makin parah! Alexis Saelemaekers terancam menepi lama karena kekhawatiran harus menjalani operasi pergelangan kaki setelah hantaman lutut Pervis Estupinan
Kambuhnya ketidakstabilan pergelangan kaki pada Saelemaekers
Departemen medis AC Milan sedang menghadapi periode sibuk setelah kabar bahwa Saelemaekers mengalami kemunduran signifikan dalam proses pemulihannya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis pada akhir pekan, klub mengonfirmasi bahwa pergelangan kaki kanan winger Belgia itu menunjukkan tanda-tanda kegagalan struktural. Hasil tes itu sayangnya mengungkap bahwa sendi tersebut telah "kehilangan stabilitas di lokasi operasi sebelumnya", yang langsung memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk sisa musim ini.
Perkembangan ini sangat membuat frustrasi bagi pemain berusia 27 tahun itu, yang sebelumnya menjalani operasi untuk memperbaiki fraktur maleolus medial pada September 2024.
- Getty Images Sport
Kemungkinan operasi dan jadwal pemulihan
Meski keputusan final belum diambil, konsensus medis menyebut kembali ke ruang operasi sebagai langkah yang paling mungkin diambil.
Kemunduran ini datang pada momen yang membuat frustrasi bagi Saelemaekers, yang telah tampil lima kali di semua kompetisi bersama Milan musim ini dengan total 218 menit bermain. Dalam periode itu, winger Belgia tersebut mencatatkan satu assist, yang lahir dalam laga Serie A melawan Venezia.
Estupinan menambah daftar masalah cedera AC Milan
Waktu munculnya kabar tentang Saelemaekers tidak bisa lebih buruk bagi Milan, karena datang hanya beberapa jam setelah bintang tim utama lainnya dipastikan absen. Pervis Estupinan menjadi korban terbaru dari jeda internasional yang ditakuti, setelah mengalami kemunduran signifikan saat menjalani tugas bersama tim nasional Ekuador. Bek sayap itu terpaksa mundur dari skuad negaranya setelah mengeluhkan ketidaknyamanan parah pada kakinya, yang kemudian didiagnosis sebagai masalah ligamen kolateral medial pada lutut kirinya.
Kehilangan dua opsi kunci di lini pertahanan dan sisi sayap dalam waktu sesingkat itu menjadi masalah taktis yang signifikan bagi AC Milan, terutama saat mereka berada di posisi kelima klasemen Serie A dengan 11 poin, hanya terpaut dua poin di belakang pemuncak klasemen Roma.
- Getty Images Sport
Jalan panjang untuk kembali ke susunan tim Milan
Saelemaekers hanya ingin kembali memantapkan posisinya di skuad Milan setelah menjalani dua masa peminjaman secara beruntun. Setelah awalnya bergabung dengan AC Milan dari Anderlecht pada 2020, winger Belgia itu sempat dipinjamkan ke Bologna pada 2023-24 dan Roma pada 2024-25. Kini kembali ke San Siro, pemain 27 tahun itu telah membukukan 13 gol dan 20 assist dalam 185 penampilan untuk Milan di semua kompetisi.
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