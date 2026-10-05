Departemen medis AC Milan sedang menghadapi periode sibuk setelah kabar bahwa Saelemaekers mengalami kemunduran signifikan dalam proses pemulihannya. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan medis pada akhir pekan, klub mengonfirmasi bahwa pergelangan kaki kanan winger Belgia itu menunjukkan tanda-tanda kegagalan struktural. Hasil tes itu sayangnya mengungkap bahwa sendi tersebut telah "kehilangan stabilitas di lokasi operasi sebelumnya", yang langsung memunculkan kekhawatiran terkait ketersediaannya untuk sisa musim ini.

Perkembangan ini sangat membuat frustrasi bagi pemain berusia 27 tahun itu, yang sebelumnya menjalani operasi untuk memperbaiki fraktur maleolus medial pada September 2024.