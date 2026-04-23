Krisis cedera menimpa Barcelona dan Spanyol! Lamine Yamal menghadapi skenario terburuk menjelang Piala Dunia

Yamal mengalami cedera yang aneh saat melawan Celta Vigo. Pada menit ke-40, pemain berusia 18 tahun itu dengan percaya diri mengeksekusi tendangan penalti yang ia peroleh sendiri untuk membawa Barca unggul, keunggulan yang pada akhirnya menjadi skor akhir pertandingan. Alih-alih merayakannya, ia justru memberi isyarat kepada bangku cadangan segera setelah mengeksekusi penalti bahwa ia mengalami cedera. Ia kemudian terjatuh dan berbaring di lapangan, sementara rekan-rekannya, beberapa di antaranya tampak bingung, berdiri mengelilinginya.

Tim medis Barcelona segera turun ke lapangan untuk merawat remaja tersebut, yang kemudian berjalan pincang, jelas kecewa, langsung menuju terowongan. Roony Bardghji menggantikannya.

Jika Yamal absen di sisa musim, Barcelona masih akan memegang keunggulan yang cukup besar atas Real Madrid, tetapi masih ada beberapa pertandingan krusial yang harus dilalui sebelum mereka bisa memastikan gelar LaLiga kedua berturut-turut, termasuk El Clásico pada bulan Mei.