Menurut laporan di surat kabar Spanyol Mundo Deportivo, hasil pemeriksaan awal yang dilakukan pada Rabu malam menunjukkan bahwa penyerang berusia 18 tahun itu mengalami robekan pada otot paha.
Krisis cedera menimpa Barcelona dan Spanyol! Lamine Yamal menghadapi skenario terburuk menjelang Piala Dunia
Laporan menunjukkan bahwa waktu pemulihannya bisa mencapai enam minggu
Yamal harus absen setidaknya selama lima hingga enam minggu, dan bisa saja absen lebih lama lagi jika proses pemulihannya berjalan lambat. Jadwal tersebut membuatnya pasti absen di sisa musim liga domestik dan membuat partisipasinya di Piala Dunia menjadi sangat diragukan. Tes lanjutan dijadwalkan pada hari Kamis.
Dengan tepat tujuh minggu sebelum turnamen dimulai di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, pertandingan pembuka Spanyol melawan Cape Verde dijadwalkan pada 15 Juni, empat hari setelah pertandingan pembuka antara Meksiko dan Afrika Selatan.
- AFP
Yamal mengalami cedera setelah mencetak gol dari tendangan penalti
Yamal mengalami cedera yang aneh saat melawan Celta Vigo. Pada menit ke-40, pemain berusia 18 tahun itu dengan percaya diri mengeksekusi tendangan penalti yang ia peroleh sendiri untuk membawa Barca unggul, keunggulan yang pada akhirnya menjadi skor akhir pertandingan. Alih-alih merayakannya, ia justru memberi isyarat kepada bangku cadangan segera setelah mengeksekusi penalti bahwa ia mengalami cedera. Ia kemudian terjatuh dan berbaring di lapangan, sementara rekan-rekannya, beberapa di antaranya tampak bingung, berdiri mengelilinginya.
Tim medis Barcelona segera turun ke lapangan untuk merawat remaja tersebut, yang kemudian berjalan pincang, jelas kecewa, langsung menuju terowongan. Roony Bardghji menggantikannya.
Jika Yamal absen di sisa musim, Barcelona masih akan memegang keunggulan yang cukup besar atas Real Madrid, tetapi masih ada beberapa pertandingan krusial yang harus dilalui sebelum mereka bisa memastikan gelar LaLiga kedua berturut-turut, termasuk El Clásico pada bulan Mei.