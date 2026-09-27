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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

Krisis cedera Manchester United makin parah setelah Patrick Dorgu tertatih-tatih keluar lapangan saat Denmark bentrok dengan Wales di Nations League

P. Dorgu
Manchester United
Denmark
Premier League
Denmark vs Wales
Wales
UEFA Nations League A

Departemen medis Manchester United bersiap menghadapi pekan sibuk lainnya setelah Patrick Dorgu menjadi bintang tim utama terbaru yang mengalami cedera selama jeda internasional. Pemain sayap serbabisa itu terpaksa ditarik lebih awal dari pertandingan Denmark di Nations League, membuat manajer Michael Carrick cemas soal kebugarannya jelang rangkaian laga krusial.

  • Patah hati di level internasional untuk Dorgu

    Awal musim Manchester United yang sulit kian diperparah oleh kekhawatiran cedera baru yang menimpa Dorgu. Talenta muda itu mendapat peran starter di sisi kanan saat Denmark menjamu Wales di Kopenhagen pada Senin malam, tetapi malamnya berakhir lebih cepat dengan cara yang membuat frustrasi ketika ia terjatuh dan membutuhkan perawatan medis hanya 30 menit setelah pertandingan dimulai.

    Staf medis Denmark dengan cepat memberi isyarat bahwa sang pemain tidak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga memaksa pergantian lebih awal. Dorgu terlihat tertatih-tatih langsung masuk ke lorong menuju ruang ganti, dengan penyerang Reims Mohamed Daramy masuk menggantikannya. Meski sifat pasti dan tingkat keparahan cederanya masih belum dikonfirmasi secara resmi, pelatih Denmark Brian Riemer diperkirakan akan memberikan pembaruan kepada media setelah peluit panjang berbunyi.

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    Dilema pemilihan pemain Carrick yang kian rumit

    Waktu cedera yang dialami Dorgu nyaris tidak bisa lebih buruk bagi Carrick, yang sudah bergulat dengan skuad yang menipis di Old Trafford. Manchester United dihantam masalah kebugaran selama jeda internasional ini, dengan Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo sama-sama mundur dari skuad Inggris untuk fokus pada pemulihan masing-masing.

    Daftar pemain yang absen tidak berhenti di situ, karena kapten klub Bruno Fernandes juga mengalami cedera saat membela Portugal pekan lalu. Carrick juga sedang memantau kondisi kebugaran Amad Diallo dan Matthijs de Ligt, yang sama-sama tidak masuk dalam skuad tim nasional mereka untuk menangani masalah fisik yang sudah ada sebelumnya di Carrington.

  • Tekanan meningkat di Old Trafford

    United berada dalam posisi genting saat berupaya naik di klasemen setelah awal yang lambat pada musim baru. Tim asuhan Carrick saat ini menempati peringkat ke-12, setelah hanya meraih lima poin dari lima pertandingan pembuka mereka.

    Dorgu telah tampil enam kali di semua kompetisi untuk Manchester United musim ini, dengan sejauh ini mencatatkan dua assist.

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    Jadwal yang akan datang tidak memberi jeda bagi Manchester United, dengan serangkaian laga berisiko tinggi yang bisa menentukan arah musim mereka. United akan menghadapi Tottenham, Atletico Madrid, dan Leeds United secara beruntun, sebuah rangkaian pertandingan yang menuntut skuad sepenuhnya bugar.