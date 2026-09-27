Awal musim Manchester United yang sulit kian diperparah oleh kekhawatiran cedera baru yang menimpa Dorgu. Talenta muda itu mendapat peran starter di sisi kanan saat Denmark menjamu Wales di Kopenhagen pada Senin malam, tetapi malamnya berakhir lebih cepat dengan cara yang membuat frustrasi ketika ia terjatuh dan membutuhkan perawatan medis hanya 30 menit setelah pertandingan dimulai.

Staf medis Denmark dengan cepat memberi isyarat bahwa sang pemain tidak bisa melanjutkan pertandingan, sehingga memaksa pergantian lebih awal. Dorgu terlihat tertatih-tatih langsung masuk ke lorong menuju ruang ganti, dengan penyerang Reims Mohamed Daramy masuk menggantikannya. Meski sifat pasti dan tingkat keparahan cederanya masih belum dikonfirmasi secara resmi, pelatih Denmark Brian Riemer diperkirakan akan memberikan pembaruan kepada media setelah peluit panjang berbunyi.