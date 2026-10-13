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Krisis cedera Manchester United! Kobbie Mainoo dan Luke Shaw termasuk di antara enam bintang yang akan absen melawan Atletico Madrid, sementara Michael Carrick dipusingkan dalam menentukan susunan pemain
Jumlah korban terus bertambah di Madrid
Manchester United tiba di ibu kota Spanyol dengan skuad yang sangat pincang untuk menghadapi ujian terbaru mereka di kompetisi Eropa. Mainoo dan Shaw sama-sama absen dari sesi latihan Senin di Carrington setelah akhir pekan Liga Primer yang sangat mengecewakan. United menyia-nyiakan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi Tottenham Hotspur, dengan Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada masa tambahan waktu untuk merebut satu poin.
Shaw terpaksa ditarik keluar menjelang akhir masa tambahan waktu babak kedua dalam laga imbang melawan Spurs itu. Mainoo mampu bermain selama 90 menit, tetapi ia juga mengalami cedera akibat benturan yang membuatnya absen dari laga tandang krusial ini.
Sementara itu, seluruh anggota skuad Atletico asuhan Diego Simeone tampaknya dalam kondisi bugar, sehingga Carrick harus menyusun sebelas pemain utama di tengah tekanan yang kian meningkat.
- Getty Images Sport
Carrick angkat bicara soal mereka yang absen
Berbicara kepada media di Madrid, Carrick menjelaskan kendala terbaru yang dialami dua pemain Inggrisnya. "Keduanya tidak ikut berangkat. Mereka sama-sama mengalami masalah dalam pertandingan pada Sabtu, dan kami sedang memeriksanya untuk mengetahui kondisinya," jelasnya. "Saat ini, mereka belum siap untuk pertandingan besok."
Manajer Manchester United itu juga menghadapi persoalan di lini pertahanan akibat jeda internasional baru-baru ini. Patrick Dorgu dan Noussair Mazraoui sama-sama kembali ke Manchester dengan cedera yang mereka alami saat membela Denmark dan Maroko.
"Patrick ditarik keluar, dan sepertinya dia akan absen selama beberapa pekan," kata Carrick menjelang laga melawan Tottenham Hotspur, sebelum membahas bek sayap asal Maroko tersebut. "Nous ditarik keluar setelah mengalami benturan. Kondisinya belum sepenuhnya pulih, jadi kami akan melihat perkembangannya."
Kedalaman skuad diuji
Benjamin Sesko dan Manuel Ugarte menambah daftar pemain yang tidak bisa tampil. Ugarte masih berada di Carrington untuk memulihkan diri setelah menjalani operasi lutut, sementara Sesko menghadapi masalah pada tulang kering yang tak kunjung reda. "Area yang terdampak serupa, tetapi kali ini masalahnya tidak persis sama. Kami masih berupaya mencari tahu berapa lama masalah ini akan berlangsung," kata Carrick.
Sang manajer menjelaskan lebih lanjut kondisi sang penyerang: "[Sesko] pulih dengan sangat baik dari masalah awalnya, tetapi terkadang muncul hal-hal lain dan tubuh bereaksi dengan cara tertentu. Kami harus meresponsnya dan berusaha membuatnya kembali secepat mungkin."
Meski daftar pemain yang cedera terus bertambah, Carrick menegaskan skuadnya mampu menghadapi tuntutan bersaing di berbagai ajang. "Kami tidak kekurangan pemain, tidak," ujarnya. "Tentu saja, kami menghadapi beberapa masalah karena sejumlah pemain tidak bisa tampil, tetapi kami jelas tidak kekurangan pemain."
- Getty Images Sport
Penguatan lini pertahanan dan tekanan di Eropa
Untung bagi United, mereka mendapat tambahan kekuatan di lini belakang pada saat yang tepat. Matthijs de Ligt ikut bersama skuad ke Spanyol, sementara Tom Heaton sudah kembali berlatih dan Amad Diallo baru-baru ini kembali bermain. Pemain akademi yang menonjol, Dan Armer, juga disertakan dalam rombongan untuk mendapatkan pengalaman berharga bersama tim utama.
“Bagus bagi Dan untuk menjadi bagian dari rombongan dan bagi para pemain muda untuk merasakan suasananya, termasuk persiapan menjelang pertandingan,” kata Carrick. “Bagus juga Matta [De Ligt] bisa kembali bersama tim. Kami cukup bersabar dengannya, menjalani proses itu dan bekerja keras hingga mencapai tahap ini. Perjalanannya panjang, jadi kami senang dia kembali.”
Dengan posisinya mendapat sorotan setelah awal yang lamban di kompetisi domestik, Carrick kini harus mengandalkan para pemainnya yang kembali untuk meraih hasil penting di Eropa.
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