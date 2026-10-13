Manchester United tiba di ibu kota Spanyol dengan skuad yang sangat pincang untuk menghadapi ujian terbaru mereka di kompetisi Eropa. Mainoo dan Shaw sama-sama absen dari sesi latihan Senin di Carrington setelah akhir pekan Liga Primer yang sangat mengecewakan. United menyia-nyiakan keunggulan jumlah pemain saat menghadapi Tottenham Hotspur, dengan Dominic Solanke mencetak gol penyama kedudukan lewat sundulan pada masa tambahan waktu untuk merebut satu poin.

Shaw terpaksa ditarik keluar menjelang akhir masa tambahan waktu babak kedua dalam laga imbang melawan Spurs itu. Mainoo mampu bermain selama 90 menit, tetapi ia juga mengalami cedera akibat benturan yang membuatnya absen dari laga tandang krusial ini.

Sementara itu, seluruh anggota skuad Atletico asuhan Diego Simeone tampaknya dalam kondisi bugar, sehingga Carrick harus menyusun sebelas pemain utama di tengah tekanan yang kian meningkat.



