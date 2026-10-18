Meski sempat melihat penyerang andalannya berjalan pergi dengan tertatih-tatih, pelatih City Enzo Maresca segera meredakan kekhawatiran. Ia mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal terhadap pencetak gol tersebut positif, meski pemeriksaan menyeluruh masih menunggu.

"Kita lihat nanti," kata Maresca seusai pertandingan. "Erling bilang kondisinya baik-baik saja. Saat ini saya belum mendapat kabar apa pun."

Maresca kemudian menjelaskan fase akhir pertandingan yang kacau, ketika sejumlah pemain mendadak harus masuk ruang perawatan. "Sayangnya, dalam 10 menit ada empat atau lima pemain [cedera], Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo], dan Nico [O'Reilly] juga. Namun, mereka sekarang berada di dalam dan kita lihat nanti," jelasnya.

Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi skuad secara keseluruhan, Maresca menyebut Semenyo sebagai perhatian utamanya. "Saya sudah bertanya kepada mereka semua. Matheus dan Kova bilang kondisi mereka baik-baik saja. Erling juga bilang kondisinya baik-baik saja. Untuk Nico, masalahnya masih pada punggungnya, kalau Anda ingat [cedera] saat melawan Coventry. Masalahnya masih sama. Satu-satunya yang kondisinya masih harus kami tunggu adalah Antoine."



