Getty Images Sport
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Krisis cedera Man City?! Enzo Maresca beri kabar mengkhawatirkan setelah Erling Haaland tertatih-tatih meninggalkan lapangan saat melawan Ipswich
Haaland berjalan terpincang-pincang menuju lorong pemain
Penyerang asal Norwegia itu mencetak dua gol saat Manchester City meraih kemenangan tipis 3-2 atas Ipswich Town pada Sabtu. Namun, pertandingan berakhir kurang menyenangkan baginya setelah ia mengalami benturan keras dengan Jack Clarke jauh memasuki masa tambahan waktu.
Tampak kesakitan, Haaland bahkan tidak menunggu peluit akhir dibunyikan. Sang striker meninggalkan lapangan sebelum pertandingan usai dan langsung menuju lorong pemain, memicu kekhawatiran mengenai kondisi fisiknya. Ia bukan satu-satunya pemain yang mengalami masalah dalam penutup laga yang berlangsung keras itu, dengan beberapa pemain tim utama lainnya juga terkena benturan menjelang akhir pertandingan.
- Getty Images Sport
Maresca sampaikan kabar beragam soal kondisi medis
Meski sempat melihat penyerang andalannya berjalan pergi dengan tertatih-tatih, pelatih City Enzo Maresca segera meredakan kekhawatiran. Ia mengungkapkan bahwa hasil pemeriksaan awal terhadap pencetak gol tersebut positif, meski pemeriksaan menyeluruh masih menunggu.
"Kita lihat nanti," kata Maresca seusai pertandingan. "Erling bilang kondisinya baik-baik saja. Saat ini saya belum mendapat kabar apa pun."
Maresca kemudian menjelaskan fase akhir pertandingan yang kacau, ketika sejumlah pemain mendadak harus masuk ruang perawatan. "Sayangnya, dalam 10 menit ada empat atau lima pemain [cedera], Matheus [Nunes], [Mateo] Kovacic, Erling, Antoine [Semenyo], dan Nico [O'Reilly] juga. Namun, mereka sekarang berada di dalam dan kita lihat nanti," jelasnya.
Memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kondisi skuad secara keseluruhan, Maresca menyebut Semenyo sebagai perhatian utamanya. "Saya sudah bertanya kepada mereka semua. Matheus dan Kova bilang kondisi mereka baik-baik saja. Erling juga bilang kondisinya baik-baik saja. Untuk Nico, masalahnya masih pada punggungnya, kalau Anda ingat [cedera] saat melawan Coventry. Masalahnya masih sama. Satu-satunya yang kondisinya masih harus kami tunggu adalah Antoine."
Maresca tetapkan standar baru di Liga Primer Inggris
Meski tiga poin itu membuat sang pemuncak klasemen unggul enam poin, sore itu menjadi milik Maresca, yang menjadi manajer pertama dalam sejarah kompetisi yang memenangi tujuh pertandingan pertamanya saat menangani sebuah klub.
Dengan pencapaian tersebut, Maresca melampaui rekor yang sebelumnya dipegang oleh sosok-sosok legendaris seperti Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, dan Ole Gunnar Solskjaer. Ketiganya meraih enam kemenangan beruntun pada awal masa kepelatihan mereka masing-masing bersama Manchester City, Chelsea, dan Manchester United.
"Saya sangat senang karena dalam pekerjaan ini, yang terpenting adalah memenangi pertandingan," ujar Maresca. "Kami mampu menang tujuh kali berturut-turut. Yang membuat saya sangat senang adalah keseharian bersama para pemain, cara mereka bekerja, dan perkembangan yang saya lihat dari mereka. Hari ini saya pikir kami mengendalikan permainan, menciptakan peluang, dan tampil baik saat tidak menguasai bola. Kami tampil baik dan saya pikir itulah yang terpenting."
- Getty Images Sport
Laga-laga krusial di depan mata
Tim medis City akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dalam beberapa hari ke depan. Semenyo pun harus menunggu dengan cemas untuk mengetahui seberapa parah cederanya. Maresca berharap seluruh pemainnya dinyatakan bugar agar skuadnya tetap lengkap menghadapi rangkaian pertandingan yang padat.
Selanjutnya, City mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa dengan menghadapi AEK di Liga Champions. Setelah laga tersebut, City bertandang ke markas Aston Villa. Oktober kemudian ditutup dengan dua pertandingan berat melawan Brighton: kedua tim bertemu di babak keempat Piala FA sebelum kembali berhadapan di Liga Primer.
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