Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Krisis cedera di lini pertahanan Chelsea terus berlanjut setelah Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa Trevoh Chalobah akan absen dalam waktu lama
Pukulan telak bagi barisan pertahanan
Bek berusia 26 tahun itu memicu kekhawatiran besar di kalangan pendukung Stamford Bridge setelah harus ditandu keluar lapangan saat kekalahan tengah pekan melawan Paris Saint-Germain. Ketakutan akan cedera patah tulang yang berkepanjangan semakin menguat ketika Chalobah membagikan foto kakinya yang dibalut perban tebal di media sosial tak lama setelah peluit akhir dibunyikan.
Namun, hasil pemindaian selanjutnya memberikan prognosis yang sedikit lebih optimis daripada kekhawatiran awal bahwa musimnya akan berakhir. Meskipun cedera tersebut cukup parah untuk mengganggu sisa musim Chelsea, staf medis memperkirakan masa pemulihan sekitar enam minggu.
- Getty Images Sport
Rosenior memberikan informasi terbaru seputar kebugaran
Saat berbicara kepada media menjelang lawatan ke Merseyside, Rosenior mengakui rasa cemasnya pada awalnya setelah pertandingan melawan PSG. Namun, ia memberikan kabar terbaru mengenai kondisi Chalobah, dengan mengatakan bahwa cedera yang dialaminya tidak separah yang diperkirakan semula.
"Baru setelah pertandingan saya melihat gambarnya. Saat itu saya benar-benar khawatir menjelang hari berikutnya," jelas manajer Chelsea tersebut seperti dikutip BBC. "Tentu saja, tidak pernah menyenangkan melihat Trevoh absen untuk waktu yang lama, tapi untungnya, cedera itu tidak separah yang kami khawatirkan sebelumnya."
Kekhawatiran mengenai kondisi kapten tim
Rosenior juga menyinggung kondisi kapten Reece James. Ia mengatakan: "Cedera otot paha belakang memang tidak pernah menyenangkan, dan untuk Reece, semoga kami bisa membawanya menjalani pemindaian, mengetahui sejauh mana cedera tersebut, dan kemudian kami akan tahu lebih banyak karena kami tahu betapa pentingnya dia dan betapa dia adalah seorang pemimpin di tim ini. Dia merasakan ada yang tidak beres di otot paha belakangnya pada akhir pertandingan melawan Newcastle. Ini sungguh membuat frustrasi dan mengecewakan bagi kami. Kami belum tahu seberapa parahnya, tapi dia pasti tidak bisa bermain."
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Berita ini datang di saat yang genting bagi Chelsea, yang telah menelan tiga kekalahan beruntun di semua kompetisi. Kekalahan telak dengan agregat 8-2 dari PSG di ajang Eropa terjadi di antara kekalahan di Liga Premier melawan Newcastle; rentetan hasil buruk ini membuat The Blues tergelincir dari lima besar dan mengancam harapan mereka untuk lolos ke Liga Champions musim depan.
Dengan hanya satu kemenangan dalam lima laga terakhir di Liga Premier, tekanan semakin meningkat pada Rosenior untuk menghentikan tren negatif ini. Fleksibilitas taktis skuad akan diuji di Goodison Park pada Sabtu ini, saat The Blues berusaha kembali ke jalur kemenangan.
Iklan