Krisis cedera di lini pertahanan Chelsea terus berlanjut setelah Liam Rosenior mengonfirmasi bahwa Trevoh Chalobah akan absen dalam waktu lama

Bek berusia 26 tahun itu memicu kekhawatiran besar di kalangan pendukung Stamford Bridge setelah harus ditandu keluar lapangan saat kekalahan tengah pekan melawan Paris Saint-Germain. Ketakutan akan cedera patah tulang yang berkepanjangan semakin menguat ketika Chalobah membagikan foto kakinya yang dibalut perban tebal di media sosial tak lama setelah peluit akhir dibunyikan.

Namun, hasil pemindaian selanjutnya memberikan prognosis yang sedikit lebih optimis daripada kekhawatiran awal bahwa musimnya akan berakhir. Meskipun cedera tersebut cukup parah untuk mengganggu sisa musim Chelsea, staf medis memperkirakan masa pemulihan sekitar enam minggu.